Podemos: el final de la inocencia

El mundo ve mal de cerca, y anda siempre despistado ante lo que ocurre delante de sus narices.



Robert W. Chambers





Nunca se puede perder de vista la poltica. No hay que despistarse y dejarse confundir por lo que acontece. Mejor dicho, por la percepcin creada de lo que acontece. Cules son los datos bsicos de la presente coyuntura poltica? El primero he insistido mucho sobre esto, que las ltimas elecciones generales invistieron a Mariano Rajoy para garantizar la recomposicin del rgimen, es decir, conducir una ensima restauracin hacia un nuevo rgimen ms all del pacto constituyente del 78. De hecho, tanto Rajoy como la vicepresidenta poltica Soraya Senz de Santamara hablan ya ms como representantes del rgimen en transicin que como dirigentes de partido. La tarea no es fcil; se trata de fortalecer una amplsima alianza poltica que agrupe a Ciudadanos, PSOE y las minoras nacionalistas en torno a un partido, el PP, muy de derechas y poco habituado al pacto y a la concesin. En el centro, la cuestin catalana y, ms all, los medios e instrumentos para desligar cuestin social, cuestin nacional y reformas constitucionales.

El segundo dato es conocido pero en proceso de olvido planificado: la crisis del PSOE. Hay que insistir en que el PSOE ha sido, en muchos sentidos, el autntico partido del rgimen, el otro lado de un bipartidismo convertido en un modo estable de organizacin del poder. Lo nuevo es que hemos podido ver en tiempo real la intervencin de los poderes fcticos para destituir al secretario general de Partido Socialista con el objetivo explcito de subordinarlo an ms a la estrategia de los que mandan y no se presentan a las elecciones. La intervencin ha sido tan brutal y directa que se ha percibido no como un golpe palaciego, sino como el control que ejercen, cada vez con ms fuerza, los poderes econmicos sobre la clase poltica. Para la ciudadana queda claro que la poltica ha perdido la poca autonoma que tena y que la lgica del capital se impone sin mediaciones hasta convertirse en un estado de excepcin que deviene en regla.

El tercer dato tambin tiende a olvidarse y podramos llamarlo el milagro espaol de Podemos. El partido de Pablo Iglesias no solo es la nica fuerza democrtico-popular y de izquierdas que crece en Europa, sino que ha sido capaz de vertebrar una coalicin poltica que tiene 71 diputados y 21 senadores, Unidos Podemos, que, sin exagerar, ya es una opcin de gobierno y de poder. No es poca cosa en los tiempos que corren. De hecho, toda la poltica espaola est marcada por Unidos Podemos, que tiene, en cierto sentido, un poder de veto y de bloqueo. Sin Unidos Podemos difcilmente se har la restauracin en marcha y la recomposicin del sistema de poder ser mucho ms compleja y difcil.

Debo detenerme en este punto. Podemos ha sido puesto a prueba por los poderes prcticamente desde su nacimiento. El objetivo era, desde el principio, el mismo: normalizarlo, convertirlo en un Ciudadanos ms centrado, ms abierto a las capas medias, capaz de hablarle a las clases asalariadas. Normalizacin significa adecuacin al sistema y el respeto a las reglas que marcan los grandes poderes en la Unin Europea y en Espaa. En estos meses el establishment ha identificado con toda precisin que el enemigo a batir es Pablo Iglesias y a ello se han dedicado con una ferocidad inaudita. Romper, dividir y derrotar social y electoralmente a Podemos y por lo tanto, a Unidos Podemos ha sido una estrategia apenas disimulada. Por qu esta obsesin contra Pablo Iglesias? La respuesta es simple, porque no se deja domesticar por las clases dirigentes y, sobre todo, porque no acepta ser masa de maniobra subalterna de la operacin de restauracin en curso. Desde hace mucho tiempo los medios llevan buscando una alternativa que oponerle a Pablo Iglesias y le daban un arma, un botn nuclear: apoyaran con toda su fuerza a quien cuestionara al secretario general de Podemos. Como siempre, la seal era en una doble direccin, premiar a quienes se aparten pblicamente de l y fortalecer a quienes, con mayor determinacin y radicalidad se enfrenten a l. Se trata de construir una oposicin para una ruptura, no para un simple cambio de posicin poltica interna. En esta batalla se est.

Ocultar la realidad nunca ha sido un buen mtodo y no ayuda en nada a resolver los problemas de fondo que vive Podemos. Se habla de tres almas, de tres corrientes y de diversas tendencias. Esto no debera extraarnos y hay que aceptarlo como una realidad en un movimiento poltico tan heterogneo y plural como es Podemos. Lo nuevo es que el sector o corriente identificada con igo Errejn tena un arma y la ha usado: hacer pblica la ruptura del equipo dirigente forjado en Vista Alegre I y buscar el apoyo de unos medios de comunicacin y de unos poderes dispuestos, cueste lo que cueste, a levantar una alternativa desde dentro a Pablo Iglesias. No valoro, constato el hecho. igo lo ha hecho conscientemente y no le ha temblado el pulso situando la disputa en el territorio que ms le beneficiaba, lo que podramos llamar el discurso del mtodo, es decir, poner el acento en los procedimientos como mecanismo para eludir la poltica. Hay que reconocer que ha sido todo un xito y que hoy Podemos aparece ante la sociedad como un proyecto que tiene tres corrientes bsicas articuladas y que da una imagen de crisis y falta de definicin.

Lo que viene ahora es previsible; intentar negociar el poder interno y pactar la poltica. Como toda mayora que deviene en minora, busca un sistema electoral proporcional que le permita mantener las cuotas de poder en riesgo de desaparicin. La otra cara es pactar la poltica. Hacerlo aqu y ahora significa definir y decidir el papel de Podemos en esta fase de crisis de rgimen. Con ms precisin, se trata de saber y decidir si Podemos es una fuerza que est por la ruptura democrtica, por crear poder constituyente e iniciar el cambio constitucional del pas; es decir, ser una oposicin para la alternativa democrtico-plebeya o sumarse realistamente a la restauracin en proceso, disputndoles los mrgenes regeneradores. Todo lo dems es, en gran medida, secundario. Si se quiere ser oposicin de verdad se debe partir del conflicto social, construir slidas alianzas polticas y culturales, desarrollar y democratizar la organizacin partidaria, creando un imaginario solvente de un nuevo proyecto de pas.

De lo que se trata ahora, a mi juicio, es partir de la realidad que se ha ido configurando en Podemos. El discurso del mtodo no puede sustituir a la poltica y no debe seguir siendo un instrumento para perpetuar ambigedades programticas y estratgicas. Las tres posiciones deben tomarse en serio a las bases a las que dicen representar en un sentido muy preciso, darle elementos de juicio para decidir democrticamente el futuro de la organizacin. Recomendar autocontencin ya no parece posible. Los medios sern actores internos en nuestro debate y lo harn a instancia de parte. En este sentido, se puede decir que hemos llegado a una etapa caracterizada como el final de la inocencia de Podemos. Hasta no hace mucho tiempo, ante las continuas agresiones del sistema, el equipo dirigente se apiaba y cerraba filas. Todos se consideraban parte de un proyecto impugnatorio de un rgimen poltico en crisis, portavoz de las clases subalternas, crtico y alternativo al neoliberalismo dominante y, lo que es ms importante, con un proyecto autnomo de pas. Ya no es as. La historia, la de verdad, pasar por la prxima asamblea de Podemos. All, con luz y taqugrafos, se resolver en gran medida si la ruptura avanza o la restauracin en marcha se consolida. Al menos se demostrar algo que en estas tristes semanas ha sido sistemticamente eludido, que Unidos Podemos es la nica fuerza capaz de disputarle el gobierno y la hegemona a las clases dirigentes. Que somos protagonistas de la Historia con maysculas y que no aceptamos ser sujetos pasivos en manos de las clases dominantes en sus disputas de poder.

