Milagro Sala, presa poltica de Argentina y Leonard Peltier, preso poltico de EE.UU.

Una negra y un indio dakota

Pgina/12

Al norte del continente, el lder indgena Leonard Peltier, preso poltico en crceles de los Estados Unidos, exigi su libertad en una carta pblica sealando que da con da los pueblos indgenas vivan con recordatorios del exterminio, en los continuos intentos de apropiarse de su cultura y de su tierra, a la que adems envenenaban.Al sur del continente, una lder social, Milagro Sala, cuya organizacin barrial adopt la denominacin indgena de Tupac Amaru (el nombre que tomara en su lucha emancipadora el inca Jos Gabriel Condorcanqui), seal hace unos das ante el tribunal que la juzga: No tengo vergenza de decirlo, estoy orgullosa de ser negra, coya.An a la distancia, ambas personas detenidas resumen la voracidad del nuevo conquistador; un fundamentalismo de mercado que no duda en estigmatizar al distinto para moldear un individuo seriado, alentado apenas por el consumismo y polticamente indiferente. La satanizacin, sea la caza de brujas de hace siglos ejercida boca a boca, o la actual que amplifica agravios a travs de los medios hegemnicos de comunicacin, no deja de ser una maniobra medieval producto de una ideologa retrgrada.Peltier, lder del Movimiento Indio Americano, condenado por asesinato a dos cadenas perpetuas en un juicio fraudulento, no ha cejado en los cuarenta aos que lleva preso de declarar su inocencia, denunciar los atropellos policiales, y la mortandad infantil y el desempleo en las reservaciones de Dakota del Sur.El ensaamiento sobre este dirigente poltico, pintor y poeta, detenido desde 1976, ha sido denunciado por dcadas en manifiestos firmados por millones de ciudadanos de diversas latitudes; tambin personalidades mundiales como el Dalai Lama y Nelson Mandela intercedieron por su libertad; incluso el cineasta norteamericano Robert Redford tras visitar al prisionero, produjo el documental Incidente en Oglala, film que revela las irregularidades del proceso.Milagro Sala, quien acaba de enrostrarle a los magistrados que la justicia de Jujuy no es independiente: vienen apretando para que esta coya negra y mal hablada est en la crcel, se ha ido convirtiendo tambin en un smbolo frente al recorte de libertades, que recibe da con da la solidaridad de distintos sectores sociales, que piden sean respetados sus derechos.La diputada del Parlasur no ha titubeado en desglosar los motivos que motivaron su detencin y persecucin contra otros miembros de la Tupac Amaru: es que los negros decidimos organizarnos y que inculcamos a los compaeros que tenan que estudiar y prepararse y que no tenamos que bajar la cabeza por nada del mundo.Sin dejar de lado las diferencias entre los personajes citados, ni la dimensin de sus particularidades, ni sus marcas identitarias, ambos hablan desde el lugar al que los releg una democracia que se llena la boca hablando de primer mundo (categora abstracta y discutible, si las hay), pero que en detrimento del dilogo reactualiza desde la cpula del poder central a los gobiernos subalternos, la poltica del Big Stick.El gran Garrote es un cclope que donde no ve sumisin, patio trasero, reverencia, asimilacin, ve nicamente enemigos. De ah a la difamacin hay un paso. Su ojo ciego empobrece la vida, incluso la de los diccionarios, ya que puede meter en la misma bolsa de una palabra como peligroso un sinfn de trminos ms: salvaje, terrorista, negro, marginado, indio, indeseable, etc.Otras veces sus discursos dejan daos colaterales en el sentido comn, esos eufemismos y fe de erratas que suelen deslizar con la mscara del acto fallido algunos funcionarios de Cambiemos. Para ejemplo, esta perla del ministro de Educacin Esteban Bullrich, durante un ejercicio de oratoria en la Universidad Nacional de Ro Negro: Esta es la nueva Campaa del Desierto, pero no con la espada, sino con educacin.Pero la nueva Campaa tiene maas viejas, al acuar sus propias leyes haciendo odos sordos a los argumentos de la defensa de Milagro Sala, y al pedido de excarcelacin de parte de la ONU, la OEA y, entre otros organismos, la Comisin Internacional de Derechos Humanos.Las palabras de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Mench sobre Leonard Peltier: su delito es ser lder de su pueblo, valen para muchos dirigentes que no han bajado las banderas frente a estos castigos ejemplificadores que tien la historia de Amrica, se llamen Ramona (la comandanta Tzotzil) o la machi Francisca Liconao (dirigente mapuche), sea un jefe annimo del pueblo toba o un dirigente conocido como el presidente aimara Evo Morales.Tambin el delito de Milagro es un liderazgo que el mismo gobierno jujeo se ha encargado de poner en primer plano, endilgndole un tendal delirante de culpas y afirmando lo hizo el funcionario radical, Miguel ngel Giubergia, del crculo del gobernador Geraldo Morales que las agresiones contra el gobernador tienen la matriz de Milagros Sala.A la ideologa opresora le responde desde la otra punta del continente Peltier con uno de sus poemas, La voz india: soy un preso del odio, el egosmo y la mentira. La mordaza no ha podido acallar una conciencia. El escritor guatemalteco Luis Cardoza y Aragn, escribi hace aos que el silencio de los indios estaba hecho de canciones que no les dejamos cantar.Para cantar un pueblo necesita libertad plena y no cacareos de felicidad con msica de los CEO, ni atisbos de territorios militarizados con la excusa de la inseguridad y el narcotrfico.Gran parte de las sociedades de Amrica bregan por un fin de ao sin detenidos polticos; esos que se llaman Leonard Peltier hoy gravemente enfermo y cuya vida pende de un hilo: que el presidente Obama le otorgue la libertad antes de dejar el gobierno el 20 de enero o se llaman Milagro Sala, esa negra coya que se atrevi a levantar la cabeza.Jorge Boccanera: Poeta y periodista. Premio Casa de las Amricas.Fuente: https://www.pagina12.com.ar/10753-una-negra-y-un-indio-dakota