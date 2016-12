El fuego sigue encendido en Standing Rock

Nueva York, Estados Unidos - Lo prendieron el pasado mes de abril. Sus cuidadores lo mantienen limpio y ordenado. Barren su alrededor dibujando un crculo sobre la arena. Se turnan para alimentarlo y atizarlo durante el da y tambin durante las largas y fras noches del invierno, llueva o nieve. El fuego sagrado arde sin interrupcin desde entonces.La hoguera ocupa el centro espiritual de la acampada de protesta de Standing Rock, Dakota del Norte, y encarna la cosmovisin de los lakotas que impregna cada una de sus acciones. Todo es un crculo, el agua, la estaciones, las relaciones. Se reza, canta y tocan tambores en crculo.Frente al fuego la gente comparte por qu est aqu y por qu esta lucha es importante. Lo hacen sin adoctrinamiento aqu los ismos no caben. Tambin se dan anuncios a travs de la megafona, las gentes se encuentran y consumen el caf y el t que varios voluntarios preparan sin descanso. Cada maana a las seis horas un centenar de personas acude a orar en crculo.Los tipis siguen marcando la vista del campamento cuando se observa desde un punto elevado. Estas estructuras habitacionales porttiles de planta circular sirven de cobijo durante la noche, ya que permiten tener una estufa en el interior gracias a una apertura en la parte de arriba. Son tambin lugar de rezos y ceremonias grupales restringidas.Son tierras de los sioux pronunciado 'su' en ingls, o sencillamente de los lakota. Toro Sentado pereci en esta zona en 1890 tras resistir heroicamente contra los colonos europeos. Aqu se produjo la masacre de cientos de indgenas de Rodilla Herida.Tambin fue un lakota Black Elk Alce Negro, hombre sagrado cuyo pensamiento y profecas se reflejaron en el libro Black Elk Speaks, obra de culto desde los aos 60 y fuente de inspiracin para entender la espiritualidad de los pueblos originarios de Amrica del Norte y el presente de la humanidad.Intuyendo una clara derrota moral y ante la opinin pblica a principios de diciembre, el Cuerpo de Ingenieros del Ejrcito, dependiente de la Administracin Obama, deneg el permiso para completar el oleoducto planeado en estas tierras.El anuncio lleg en el preciso momento en que cientos de guardianes del agua formaban un crculo ceremonial alrededor del campamento. Estall la alegra, pero slo supone una victoria parcial porque la empresa dijo al da siguiente que seguira adelante con sus planes.Existe cierto temor por lo que pueda hacer Trump, con un equipo aun si cabe ms favorable a este tipo de proyectos y de las industrias extractivas. Pero a estas alturas nada puede ser peor que el maltrato sufrido por los indgenas de Isla Tortuga uno de los nombres nativos que recibe Amrica del Norte desde la llegada del hombre blanco.En estos meses de protesta pacfica los abusos han llegado en forma de bulldozers, tanquetas, pelotas de goma, gas lacrimgeno, gas pimienta, perros de ataque, granadas aturdidoras una joven casi pierde un brazo, chorros de agua en medio del fro de la noche y un largo rosario de violencias ejecutadas con una crueldad difcil de entender.Hay que puntualizar que la polica militarizada no ha puesto en prctica estos mtodos en un contexto de enfrentamientos, gran tensin y/o como medida defensiva. La mayora de las veces los agentes han disparado parapetados detrs del alambre espino o desde lo alto de un monte, sin que su integridad estuviera en peligro en ningn momento.Lo han hecho con una parsimonia que resulta pasmosa de observar, como si estuvieran escribiendo una multa. El rosario de crueldades injustificables sigue: intervinieron unas canoas y las devolvieron con el casco rajado con una radial, inservibles. En otra ocasin requisaron ropa, sacos de dormir y material de acampada. Lo devolvieron todo orinado.Frente a los beneficios a corto plazo de este saqueo capitalista que lleva esclavizando la tierra durante los ltimos 200 aos, la visin infinita y circular de los lakota. sta no es una nueva lucha del siglo XXI, es la lucha de siempre, que retorna de nuevo, reciclada, con rostro y tcticas nuevas, pero con la misma agresividad.Segn las profecas, los jvenes lakota de hoy encarnan la sptima generacin despus de Alce Negro, y ganar en esta nueva fase de la guerra contra la avaricia y la intolerancia. La seal fue la aparicin de la serpiente negra: el oleoducto. En torno a Standing Rock se ha formado una gran coalicin arcoris compuesta por indgenas de todos los continentes, ecologistas, activistas reciclados del movimiento Occupy, veteranos de guerra desencantados con la maquinaria de guerra de su pas y solidarios de cualquier color.El grito de guerra en Standing Rock es "mni wiconi". El agua es la vida. Occidente ha necesitado varios siglos de avances cientficos para llegar a la conclusin de que para que haya vida en un planeta, debe haber agua. Algo tan sencillo que comprenden los pueblos indgenas que mantienen vivo el vnculo con la naturaleza, con el Gran Espritu, con la fuente.Hay que acercarse al fuego con respeto y ceremonia. Se debe entrar por la parte abierta y caminar en el sentido de las agujas del reloj. Agacharse. Meditar. Echar un poco de tabaco o salvia fresca. Saludar al anciano o sabio que all permanece. Y al salir dar una vuelta sobre uno mismo en seal de respeto. El fuego sagrado arder hasta que muera la serpiente negra.Fuente: https://www.diagonalperiodico.net/global/32585-fuego-sigue-encendido-standing-rock.html