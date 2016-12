Por los derechos de los palestinos

Un amuleto para la esperanza

En una conferencia importante organizada este ao en el mes de marzo en Jerusaln, algunos ministros del gobierno israel me amenazaron, junto a otros defensores de derechos humanos palestinos, israeles e internacionales activos en el movimiento de Boicot, Desinversin y Sanciones ( BDS ) a favor de los derechos de los palestinos, con una represin sin precedentes y posibles daos fsicos. Nada me va a impedir luchar por la libertad, la justicia y la igualdad de mi pueblo.

ltimamente, Israel est empeado en no solo colonizar nuestra tierra sino tambin nuestras mentes, sembrando en nuestra conciencia la inutilidad de toda esperanza y la imposibilidad de resistir a su orden hegemnico e injusto. Despus de todo, la esperanza puede ser contagiosa.

Despus de dcadas de desahucios, ocupacin, asedio y limpieza tnica, los palestinos no se han rendido; seguimos resistiendo a la opresin y afirmando la bsqueda por nuestros derechos conforme al derecho internacional.

Creado en 2005 por la ms amplia coalicin de la sociedad civil palestina, el movimiento BDS exige el fin de la ocupacin desde 1967 por Israel, acabando con su discriminacin racial institucionalizada, que cumple la definicin de apartheid de la ONU, y defendiendo el derecho de los refugiados palestinos a volver a los hogares y a las tierras de los cuales fueron desalojados y despojados a partir de 1948.

La esperanza palestina de libertad y justicia se nutre con la solidaridad inspiradora de personas de conciencia por todo el mundo, en particular en la forma de tcticas BDS no violentas y muy efectivas.

Cuando hace algunos meses ms de 50 ayuntamientos de toda Espaa se declararon Espacios Libres de Apartheid israel, los palestinos se sintieron muy inspirados. Sentimos que no estamos solos y que nuestro momento sudafricano est cada vez ms cerca.

Habiendo perdido muchos combates similares para conquistar mentes y corazones al nivel de la calle, desde 2014 Israel ha adoptado una nueva estrategia vertical para sustituir a su fracasada estrategia anterior de luchar contra el movimiento mediante el branding y una extensa propaganda. Evocando recuerdos de los aos del macartismo, la nueva estrategia utiliza la lucha jurdica, el espionaje y la intensificacin de la propaganda para socavar, e incluso ilegalizar, la defensa del BDS.

Como parte de esta guerra anti-democrtica contra el BDS, Israel ha estado presionando a gobiernos, asambleas legislativas y autoridades en Europa, los Estados Unidos y en otras regiones para aprobar leyes anti-BDS. En consecuencia, los gobiernos de Francia y del Reino Unido, junto con varios estados de los Estados Unidos, han adoptado medidas anti-BDS. El lobby de Israel en Espaa est trabajando a destajo en su intento desesperado de suprimir legalmente los derechos democrticos de los ciudadanos con el fin de proteger a Israel de las medidas del BDS.

El premio Pullitzer Glenn Greenwald ha descrito estas medidas draconianas en los Estados Unidos y en Europa como la mayor amenaza contra la libertad de expresin en Occidente.

No obstante, en lo que representa un gran revs para la guerra jurdica de Israel contra el BDS, la Unin Europea, los gobiernos de Suecia, Irlanda y Holanda, junto con las principales organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnista Internacional y la Federacin Internacional de Derechos Humanos (FIDH), junto con la Unin Americana por las Libertades Civiles, han defendido el derecho de boicotear a Israel como un asunto de libertad de expresin.

Cuando se le pregunt acerca de los intentos de Israel de negar la entrada a activistas internacionales del BDS, el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos reiter la oposicin de su gobierno al movimiento BDS, pero aadi: Valoramos nuestra libertad de expresin, incluso en los casos en los que discrepamos con las opiniones polticas que se apoyan.

Debido a que el apoyo a medidas relacionadas con el BDS ha empezado a afectar a su economa y a extenderse entre iglesias tradicionales, organizaciones estudiantiles, asociaciones acadmicas, sindicatos, grupos de defensa de justicia racial y redes LGBTQA, Israel ha empezado a reconocer el impacto estratgico del movimiento.

En el ltimo ao se ha desencadenado un efecto domin, con grandes multinacionales, como Veolia y Orange, retirndose de proyectos israeles que vulneran los derechos humanos de los palestinos, despus de ser objeto de campaas BDS en su contra.

Incluso en los Estados Unidos, principal proveedor de fondos, protector y posibilitador del rgimen israel de ocupacin, colonialismo y apartheid, Israel est perdiendo paulatinamente la batalla por las mentes y los corazones de los ciudadanos americanos. Segn una encuesta publicada en Diciembre del ao pasado por el Brookings Institution, el 49% de los miembros del Partido Demcrata estaran a favor de sanciones econmicas o de acciones ms severas contra Israel, debido a la construccin de asentamientos. El porcentaje de los millennials que simpatizan ms con los palestinos se ha triplicado en los ltimos 10 aos.

El apoyo judo al movimiento BDS entre profesores universitarios, artistas y estudiantes tambin ha aumentado de manera significativa, en particular en los Estados Unidos. Una encuesta realizada en 2014 por un lobby Israel muestra, por ejemplo, que el 46% de los hombres judos ortodoxos estadounidenses apoyan un boicot total a Israel para poner fin a sus violaciones de los derechos humanos.

Pero el BDS no puede por s solo explicar el creciente aislamiento de Israel, que se debe tambin a su comportamiento.

La eleccin en 2015 del gobierno ms racista de Israel ha contribuido, sin querer, a extender el apoyo a favor de los derechos de los palestinos y a las tcticas BDS para lograr dichos derechos. Hace pocas semanas, el Gran Rabino sefard de Israel hizo un llamamiento para la limpieza tnica de los no-judos en la tierra de Israel.

Polticos y militares israeles de alto nivel estn muy preocupados con el descenso de Israel hacia ese abismo. Ehud Barak, ex-primer ministro, ha dicho que Israel ha sido infectado por la semilla del fascismo, mientras que el Jefe Adjunto del Estado Mayor, teniente general Yair Golan, ha comparado las tendencias repugnantes en la sociedad israel a la Alemania nazi pre-Holocausto.

Sin embargo, Israel sigue disfrutando de la impunidad, y los Estados Unidos, Europa y Canad siguen protegindola de la rendicin de cuentas, apoyando sus esfuerzos escalofriantes de acosar e intimidar a los que hacen campaa a favor de los derechos de los palestinos con las tcticas no-violentas del BDS.

A pesar de su enorme poder militar, incluido armas nucleares, su maquinaria propagandstica y su evidente intimidacin de todos los que critican su rgimen de opresin, Israel no ha conseguido vencer ni ralentizar el crecimiento sorprendente del movimiento BDS. Despus de todo, no hay ningn poder capaz de aplastar a un movimiento abierto y no violento por la justicia, que florece en las mentes y los corazones de personas por todo el mundo.

Como en las luchas por los derechos civiles en los Estados Unidos y en contra del apartheid en Sudfrica, no hay represin que pueda apagar el encanto de una esperanza bien fundada.





* Omar Barghouti es un defensor palestino de los derechos humanos y co-fundador del movimiento no violento de Boicot, Desinversin y Sanciones (BDS) por los derechos de los palestinos.

** Traduccin realizada por Catherine German.

Fuente original: http://blogs.publico.es/ dominiopublico/18845/por-los- derechos-de-los-palestinos-un- amuleto-para-la-esperanza/