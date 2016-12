La reconstruccin de Siria

Liberar la ciudad de Alepo del Estado Islmico ha sido un paso decisivo para el desenlace de la guerra civil siria, o al menos para poder iniciar la reconstruccin de las zonas ya pacificadas.En octubre Vladimir Putin planteaba a la comunidad internacional la necesidad de acabar con la retrica beligerante y elaborar un programa a largo plazo, similar al Plan Marshall de los aos 50, para restablecer aquellas naciones de Oriente Medio que han sido golpeadas por conflictos armados. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se dispuso sanear la malparada economa de la Europa capitalista a travs del Banco Internacional para la Reconstruccin y el Desarrollo (ahora Banco Mundial).Las inversiones extranjeras en territorio sirio podran facilitar una tregua entre sunitas y chiitas, sin embargo, la Repblica rabe no cuenta con el beneplcito de la comunidad internacional. Desde el inicio de los combates en 2011 el gobierno de Damasco est sancionado para forzar la dimisin del presidente Bashar al-Assad. Las medidas impuestas por la Unin Europea y EEUU suponen el bloqueo de las transacciones financieras y el embargo del petrleo, medidas que han sumido al pas en la miseria.Siria necesita que se levanten las sanciones para poder iniciar la construccin de las infraestructuras daadas. La inversin tendra un coste estimado de 350.000 millones de dlares, su principal objetivo sera reconstruir la red elctrica y el 60% de las plantas petroleras ahora inactivas. Abdullah Dardari, ex viceprimer ministro de Economa sirio, afirm recientemente a Gazeta.ru: "Creo que hay suficientes recursos y espacio para satisfacer los intereses econmicos de EEUU, de Rusia, de los actores regionales y, lo ms importante, del propio pueblo". Pero Dardari ha sido acusado en su pas de promover una poltica favorable a Occidente bajo el pretexto de gestionar un programa de ayuda desde su cargo en la ONU.Entonces, qu apoyo econmico tendr Siria de otros pases? Antes del inicio de la guerra civil, Damasco mantuvo importantes lazos financieros con naciones rabes que han sido acusadas de dar apoyo al Estado Islmico. En particular con grupos empresariales de Kuwait y Emiratos rabes Unidos, reciba importantes inversiones procedentes de Catar e incluso haca negocios con el holding saud propiedad de la familia Bin Laden.De entre las actuales fuerzas activas en el conflicto que forman la coalicin prosiria destaca econmicamente Irn. La nacin persa es poseedora de un importante fondo soberano de propiedad estatal obtenido por la venta de hidrocarburos, ingresos que tienen como finalidad poder ser invertidos en el extranjero.Rusia, por su parte, est negociando con el primer ministro sirio Wael Al-Halqi varios acuerdos importantes: la entrega de 960 millones de dlares para la reconstruccin de infraestructura; la posibilidad de crear un banco que estara bajo control de ambos pases; e incluso incorporar a la Repblica rabe en la Unin Econmica Euroasitica. La UEE es un proyecto de integracin poltica basado en la Unin aduanera de Rusia con antiguas repblicas soviticas y ampliable a otras naciones.En un mundo globalizado que destaca por un nuevo orden de gobernanza multipolar el fracaso de los planes neocoloniales liderados por EEUU podra permitir a Oriente Medio elegir como nuevos socios a los pases emergentes.

