Un pequeo detalle sobre las acusaciones a Rusia de influir en la eleccin de Trump

Al Mayadeen

Tenemos que hacer algo y lo vamos a hacer dijo el Presidente de los Estados Unidos Barack Obama en una entrevista a la National Public Radio (NPR) con respecto a la acusacin de agencias de inteligencia norteamericanas sealando al gobierno ruso tras las filtraciones de correos electrnicos de personal de la campaa de la candidata del Partido Demcrata Hillary Clinton, hecho al que atribuyen la victoria de Donald Trump en las pasadas elecciones norteamericanas del 8 de noviembre.Antes, el portavoz de la Casa Blanca, Eric Schultz, afirm que existe evidencia contundente de tal cosa e importantes medios de comunicacin comoatribuyeron a agencias como la NSA, la CIA y el FBI la conclusin de que fue el gobierno ruso quien pas esos documentos apara que los filtrara en vsperas de las elecciones norteamericanas con el fin de afectar su resultado. El Seor Trump calific tales acusaciones de ridculas y fuentes de su equipo declararon que quienes han desatado tales acusaciones es la misma gente que dijo que Sadam Hussein tena armas de destruccin masiva. Hasta ahora no ha aflorado ninguna prueba definitiva al respecto, las autoridades rusas al ms alto nivel han negado las acusaciones y varios expertos han rechazado esa posibilidad.Por otra parte, llama la atencin que tales acusaciones hayan salido a la luz cuando Rusia ha tenido un resonante xito en Siria con la victoria militar contra el Estado Islmico en Alepo que es tambin una derrota para la poltica de Obama y de su ex Secretaria de Estado Hillary Clinton en Oriente Medio. Tambin, poco despus de que se haya conocido la designacin por Trump del empresario petrolero Rex Tillerson, cercano al Presidente ruso Vladimir Putin, como Secretario de Estado de su gabinete y mientras se acerca la definitoria votacin del polmico Colegio electoral norteamericano cuyos compromisarios deben designar a Trump como Presidente a pesar de haber perdido el voto popular por ms de dos millones de sufragios, poniendo en primer plano las contradicciones de un sistema electoral cada vez ms cuestionado que ahora las lites del Partido Demcrata tratan de aprovechar. Pero si fue el gobierno ruso el autor de las filtraciones, sera la primera vez que Washington prueba de su misma receta. Porque se pierde el conteo en la historia de las veces que informaciones gestadas en Washington han influido en resultados electorales en muchos lugares del planeta, y algo ms que informaciones: magnicidios, sabotajes econmicos, acciones militares, golpes de estado, conspiraciones encubiertas, como probaron hace pocos aos los cables secretos deltambin filtrados porPero a diferencia de lo que generalmente se ha difundido desde Washington con fines de influir en otros pases, en este caso hay un pequesimo detalle: las informaciones contenidas en los correos electrnicos SON VERDAD!!!! Y al interior de los Estados Unidos, los ciudadanos norteamericanos deberan agradecer a quien quiera que sea que haya filtrado los correos. Porque gracias a esa documentacin pudieran haber conocido que fue el Citibank y no su voto el que determin el gobierno que han tenido en los ltimos ocho aos, como demuestran los mensajes intercambiados entre el jefe de campaa de la Seora Clinton y entonces miembro del equipo de transicin de Obama John Podesta y el ejecutivo de ese banco, actual Representante comercial de EEUU, Michel Froman, revelados por. Pero los mismos medios de comunicacin que se han lanzado ahora con la histeria antirrusa hicieron de la vista gorda con tales revelaciones.Fuente: Especial y Exclusivo para Al Mayadeen TV Espaol: http://espanol.almayadeen.net/articles/exclusivos/9361/un-peque%C3%B1o-detalle-sobre-las-acusaciones-a-rusia-de-influir