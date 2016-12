Carta abierta de un cobarde al ministro Campos

Seor Ministro,Le ruego perdonar mi falta de coraje al dirigirle mis palabras desde un lugar seguro ubicado al otro lado del ocano. Le debo adems mis disculpas por no pertenecer a aqul selecto grupo de personas que han tenido la valenta de plantear beneficios y excarceclaciones para quienes han sido juzgados, condenados y encarcelados por crmenes de lesa humanidad por el poder judicial chileno, por los cuales Usted ha mostrado una tan grande y noble preocupacin en nombre de la humanidad y compasin.Aquellos valerosos hombres, decididos a exterminar el mal de nuestras tierras chilenas, en una poca en la que yo era un nio, muchos de los cuales han sido protegidos por el afable paso del tiempo y el curso de su propio reloj biolgico. Los protegi de la humillacin a la que fuera sometido tan injustamente el convaleciente de Londres. La misma fortuna, de evadir la justicia por lo tarda de su actuar, tuvo su hermano Angel Campos Quiroga condecorado y admirado no slo por sus pares, ya que ascendi a general y Director de Inteligencia de la FACH. Similar trato recibi de sus colaboradores civiles entre los que se encuentra Usted, que lo entronaron como jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional (durante el gobierno de Ricardo Lagos cuando Usted era ministro de Agricultura), por sus servicios prestados a la patria, de la que fui expulsado con dos aos y medio ya hurfano de mi padre asesinado en octubre de 1973. Es en ese momento, que se entrelazan nuestras historias, seor ministro, y le vuelvo a pedir disculpas por mi temeraria actitud hacia Usted y su hermano.Soy hijo del Dr. Hernn Henrquez Aravena, mdico salubrista, Director Zonal del Servicio Nacional de Salud de las Provincias Malleco y Cautn al momento del golpe de Estado. Su crimen fue ser fiel al juramento hipocrtico y obrar como mdico consequente con el pueblo ms postergado, la poblacin rural, muchos de ellos pertenecientes a la nacin mapuche. Fue, junto a otros profesionales de la salud, responsable de poner en marcha un programa de Salud Rural que hiyo realidad una atencin de salud oportuna y de calidad.El esfuerzo del gobierno de entonces y el programa de salud, por lo dems, fueron reconocidos por la OMS en su reunin de junio de 1973 en Bethesda EE.UU. Gracias a un trabajo sin precedentes del Ministro en Visita para Crmenes de Lesa Humanidad Alvaro Mesa, hoy sabemos un poco ms de lo ocurrido con los profesionales que integraron este equipo de salud. Seor Ministro Campos, si an no se ha enterado se lo explicar con toda sencillez...fueron exterminados todos: el enfermero Gastn Elgueta, el Doctor Eduardo Gonzalez Galeno, director del hospital de Cunco, mi padre Hernn Henrquez Aravena, el Doctor Arturo Hillerns Larraaga, director del hospital de Pto.Saavedra y el profesor de salubridad Jcar Neghme.Tan eficaces fueron los uniformados que contaban con todo el poder del Estado al ensaarse con mujeres y hombres indefensos, que todava no sabemos si debemos mirar hacia la cordillera de los Andes o dirigirnos al mar frente a Pto. Saavedra para llorar su restos.Establecida est y consta para el lector interesado en los expedientes de la investigacin, que uno de aquellos nobles uniformados, que adems fue identificado como uno de los torturadores ms temidos fuera su hermano, entonces teniente de la FACH Angel Campos Quiroga (ver: www.elciudadano.cl/2016/12/23/346815/el-hermano-del-ministro-de-justicia-torturo-y-mato-a-personas/ ).Lo anterior lo escribo por si lo olvid y le vuelvo a pedir perdn, porque as como ocurri en la Alemania despus de la derrota de los nazis, usted como otros civiles no saba nada de nada y menos era capaz de imaginar que su compaero de juegos de infancia haba sido tan decidido protagonosta de nuestra historia. Hasta hace poco su silencio, lo protega de ser mencionado en relacin al criminal de su hermano.Ante la evidencia de su parcialidad (que se desprende de sus palabras vertidas en una entrevista publicada en el diario El Mercurio el domingo 11 de diciembre: http://impresa.elmercurio.com/ Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016- 12-11&dtB=11-12-2016%200:00: 00&PaginaId=8&bodyid=3 ), este cobarde le pide un audaz gesto de coherencia el de su renuncia a todo cargo pblica y que pida disculpas por haber soslayado los crmenes cometidos por su hermano (cuyos actos fueron denunciados ante juramento) a la hora de abogar por la impunidad (encubierta) de los criminales. Atentamente,Daniel Henrquez Kries

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.