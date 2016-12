Joo Vicente Goulart mantiene la sospecha de que su padre, Jango, fue asesinado por el Plan Cndor

Es casi imposible hallar pruebas categricas despus de 37 aos

El general Pern recibi al presidente Goulart de pantuflas en Madrid, Hola Janguito, le dijo, ellos eran viejos amigos, hablaron de la recuperacin de la democracia en Brasil, yo tena 15 aos, fue una charla que nunca olvidar. Joao Vicente Goulart cuenta que tomaba nota de las reuniones de su padre durante el exilio iniciado en 1964 tras ser derrocado por los militares, y tiene muy fresco el registro de aquella cita en Puerta de Hierro.

Ese encuentro con Pern fue un momento importante para mi padre, que a partir de esa charla l termin de decidir que dejara Uruguay donde la situacin era muy complicada para radicarse en Argentina, cuenta Joao Vicente en un espaol rioplantense durante esta conversacin de ms de dos horas en su departamento de Brasilia, al cumplirse 40 aos de la muerte del mandatario en su estancia de la provincia de Corrientes.

Qu cosas que tiene la historia, quin se hubiera imaginado que en el ao del aniversario del fallecimiento de Jango, del presidente, de esa muerte que nosotros seguimos sospechando que fue un asesinato ordenado por la dictadura brasilea con la complicidad de la de Argentina, bamos a estar viviendo bajo un gobierno golpista como es ste de Michel Temer.





Dario Pignoti. Le propongo volver al verano madrileo del 72.

Joo Vicente Goulart. Mi padre y yo estbamos en un hotel, suena el telfono, atiendo y del otro lado me dicen Habla el general Pern, me qued helado, all se marc el encuentro, y nos fuimos para Puerta de Hierro donde el que sali a atendernos fue el brujo Lpez Rega, muy atento, serva caf, estaba al tanto de todo.

Pern y Jango se conocan desde los aos 50, cuando mi padre era un hombre de treinta y pico de aos, por eso Pern lo llamaba Janguito y mi padre lo trataba de presidente.

Pap qued entusiasmado porque Pern le asegur de que cuando volviera al gobierno argentino iban a estar dadas las condiciones para que viviera seguro en Buenos Aires, y desde all poder preparar su retorno a Brasil para sacar a los militares. Pern era un tipo imponente, convincente y sus palabras fueron esperanzadoras. Mi padre viva pensando en el retorno. Haba planeado todo para regresar a Brasil para presionar a los militares por la transicin y saba que necesitaba un plafn internacional. Tena buenos contactos con el senador norteamericano Ted Kennedy y estaba organizando una visita al Vaticano, como parte del respaldo internacional.

Con Pern estando en la presidencia, Argentina se iba a convertir en una especie de plataforma para los demcratas que haban sido expulsados por las dictaduras sudamericanas. Acordate que a Buenos fueron a vivir el presidente derrocado boliviano (Juan Jos) Torres, que tambin quera volver a su pas, los uruguayos Zelmar Michellini (senador) y Gutirrez Ruiz (diputado), que estaban reorganizando la resistencia democrtica.





D. P. Ustedes vivan en Uruguay desde 1964

J. V. G. S, all nos radicamos con mi padre, mi madre y mi hermana tras el golpe. Siempre nos vigilaron los servicios brasileos y uruguayos, desde que llegamos, por eso mi padre se mova con ciudado, y con el correr de los aos las cosas empeoraron considerablemente. Uruguay era casi un apndice de la dictadura brasilea, estaba infectados de agentes, de agregados militares, la coordinacin que haba era total, y con la supervisin de Estados Unidos, no te olvides que a Uruguay vino a coordinar la represin Dan Mitrione, el norteamericano que antes haba estado haciendo lo mismo en Brasil, y que luego fue secuestrado por los Tupamaros.





D. P. Historia contada en la pelcula Estado de Sitio.

J. V. G. All se ve cmo la guerrilla tiene informacin sobre el accionar norteamericano en Brasil y Uruguay, y de cmo se iba cerrando el cerco en Uruguay hasta que lleg la dictadura de 1973. Pero antes de la dictadura ya se viva un sistema autoritario. No haba ms condiciones de vivir con un mnimo de seguridad en Uruguay.

Mi padre saba que estaban sobre sus pasos. Antes de viajar a Madrid en 1972, pasamos por Ginebra donde se nos inform que mi padre estaba en la mira para ser asesinado. Incluso un grupo de Tupamaros se comunic con mi padre para decirle que si alguien lo secuestraba no iban a ser ellos, que ellos lo respetaban mucho y nunca haran eso, pero que se cuidara de los militares. Con toda esa situacin complicada en Uruguay en 1973, y con Pern de vuelta en Argentina, nos vamos a Buenos Aires donde alquilamos un departamento de dos cuartos en Barrio Norte, creo que era Juncal y Ugarteche.

Jango se radic en Argentina con la cdula de identidad y los documentos en regla que le facilit Pern, luego de que el Ministerio de Interior uruguayo le neg los papeles, porque en ese entonces Uruguay era un ttere absoluto de Brasil.

En todo ese contexto estar en Argentina era todo lo que necesitaba para organizar el retorno a Brasil. Jango lleg con mucha esperanza, pero las cosas comenzaron a complicarse, empezaron las matanzas de la Triple A, y ya no era fcil que Pern lo recibiera.





D. P. Hubo ms reuniones con Pern?

J. V. G. Jango lo vio de vuelta en la residencia de Olivos, en 1974, pero le cost mucho arreglar la reunin. Lpez Rega obstruy las relaciones con Pern. Lpez Rega ahora era el hombre fuerte y saba que pap se comunicaba con la izquierda del peronismo. Mi padre era un poltico de dilogo, tena buena relacin con Jorge Antonio, que nos haba facilitado el encuentro en Madrid, y al mismo tiempo tena algunos contactos con gente de Montoneros, no por afinidad ideolgica, pero igual conversaba.

Esta charla con Pern en Olivos fue corta, no tuvo el clima de la charla en Madrid, Pern ya estaba medio enfermo. Yo no estuve, pero pap me cont que Pern ya no era el mismo, me dijo que estaba fuera de la realidad, lo vio muy cercado por gente de la derecha. Fue el ltimo encuentro. Despus pap estuvo en el velorio de Pern y fue una de las personas que se pudo acercar y puso la mano sobre el cajn. Eso lo vi por televisin, yo no fui al velorio. La muerte de Pern lo preocup mucho, al ao siguiente mi padre nos envi a mi hermana y a m a estudiar a Inglaterra, l tema por nuestra seguridad.





La pista del veneno

El 6 de diciembre de 1976 Jango Goulart muri en su estancia de Mercedes, en el interior de Corrientes, de un paro cardaco, segn el laudo mdico, pese a que no se le hizo una autopsia ni en Argentina, ni en Brasil, donde fueron llevados sus restos, la dictadura prohibi terminantemente que la hicieran, todo lo que ocurri fue muy sospechoso, para nosotros la posibilidad de un envenamiento sigue siendo una hiptesis importante seala Joao Vicente, autor de Jango y yo, memorias de un exilio sin vuelta, lanzado precisamente el pasado 6 de diciembre.





D. P. El cadver fue exhumado en 2013 y no hubo pruebas de envenamiento.

J. V. G. No hubo pruebas concluyentes. Esto quiere decir que no se puede asegurar que lo envenaron, pero tampoco hubo pruebas concluyentes de que fue una muerte natural. Es casi imposible encontrar evidencias categricas de un crimen en un cuerpo despus de 37 aos, la exhumacin fue en 2013. Pero para nuestra sorpresa los peritos que analizaron sus restos encontraron una substancia qumica extraa, que tendr que ser estudiada en profundidad. Nos dijeron que esa sustancia puede confirmar la hiptesis del veneno, pero esto necesita de ms exmenes.





D. P. Qu le hace suponer que fue envenenado?

J. V. G. En primer lugar las circunstancias polticas, en 1976 el Plan Cndor mat a Michellini, Gutirrez Ruiz y Torres en Buenos Aires, tres amigos de mi padre que tambin estaban organizndose para restablecer las democracias sudamericanas. Ese ao tambin fueron muertos, o murieron en Brasil, en situaciones poco claras, el expresidente Juscelino Kubitschek y Carlos Lacerda, dos polticos de centro que haban formado con mi padre un Frente Amplio para oponerse a la dictadura brasilea. Y despus estn las sospechas de que le introdujeron sustancias txicas en la medicina que tomaba habitualmente. No estamos partiendo de una mera especulacin sino que nos basamos en varios indicios.





D. P. Cul es la pista del veneno?

J. V. G. Son varias informaciones que confluyen en la misma idea. Una nos fue dada por el exagente uruguayo Mario Neira quien nos cont cmo se plane el envenamiento con muchos detalles, con informaciones que yo pude confirmar en algunos casos. Ese testimonio incluye un encuentro entre uno de los jefes de la represin en Brasil, Sergio Fleury, con el jefe de la estacin de la CIA en Uruguay, Frederick Latrash, que es un personaje de peso en los servicios norteamericanos y haba estado antes en Bolivia y Chile, donde hubo otros golpes. En esa reunin de Fleury y Latrash en 1976, en Uruguay, se habra pactado la muerte de pap. Esa posibilidad se hace ms importante cuando vemos que en Chile, donde estuvo Latrash, se haban desarrollado armas qumicas para eliminar a enemigos de Pinochet. El qumico a cargo de ese proyecto era Eugenio Berros, un personaje asesinado en Uruguay en los aos 90, en un caso que parece haber sido una quema de archivo.

Y con el correr de los aos se descubre que esas armas qumicas habran matado al expresidente Eduardo Frei. Estuve en Chile y habl con el juez Alejandro Madrid, a cargo de ese caso, y volv con ms elementos para decir que la muerte del presidente Jango no fue natural. Por eso hemos pedido que se interrogue a Latrash, al ex agente de la CIA Michael Townley, que tiene varios atentados del Cndor en su prontuario y trabaj con el qumico Berros y por supuesto a Henry Kissinger.

Es prcticamente imposible que Kissinger ignorara que mi padre estaba en la mira del Cndor. Hay un documento de 1972 en el que se ordena a los agentes de la CIA y otras agencias que se informe al gobierno norteamericano antes de la eliminacin de un presidente o un ex presidente. Quiere decir que si se tom la decisin de matar al presidente Jango esto tena que ser avisado a Washington para recibir la luz verde.





D. P. Cree que Kissinger ser interrogado?

J. V. G. Nosotros requerimos que Brasil solicite a las autoridades norteamericanas que se haga la audiencia, pero sinceramente no creo que el gobierno de Temer, por su condicin de golpista y subordinado a Estados Unidos, haga algo para ayudar a este pedido. Lo que nos da alguna esperanza es que la procuradora federal Suzete Bragagnolo haya anunciado el pedido del interrogatorio a Kissinger hace dos semanas.

En Uruguay Goulart se hizo hincha de Pearol y su hijo de Nacional, mientras en Brasil el dictador Emilio Garrastaz Mdici reciba a la seleccin campeona del mundo y alzaba la Copa Jules Rimet junto a Pel, artfice de la victoria en el Mundial de 1970 jugado en Mxico. Brasil, melo o djelo fue el lema a travs del cual el rgimen se promova a s mismo enancado en la euforia popular por el logro deportivo. Aquel 1970 fue uno de los aos ms duros de la represin interna, mientras en el exterior los agentes brasileos espiaban y secuestraban opositores, as ocurri en Uruguay y en Argentina, a travs de operativos en los que ya se ponan en accin la cooperacin represiva que se formaliz aos ms tarde con el surgimiento del Cndor.





D. P. Pel estuvo en Uruguay con Goulart?

J. V. G. Fue una ancdota interesante, yo tena unos 12 o 13 aos, me acuerdo porque era todo un acontecimiento ver a los jugadores de la seleccin brasilea que haba ido a jugar un amistoso en Uruguay.

La gente, o alguien de la seleccin se comunic para decir que queran ver al presidente Goulart, y finalmente vinieron, con el capitn del equipo que en esa poca era Wilson Piazza. Mi padre los recibi, se saludaron y Piazza le dijo lamentablemente nuestro rey Pel tuvo una gripe poltica inesperada y no pudo venir y pap le respondi no se preocupe muchos tienen miedo de aparecer al lado mo, esto es normal.





