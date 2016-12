Epidemia mundial de basura electrnica

Los consumidores de EEUU generan un estimado de 3,14 millones de toneladas anuales de residuos electrnicos, segn la Agencia de Proteccin Ambiental de Estados Unidos. Aproximadamente el 40 por ciento de esta basura va al reciclado, 50.000 camiones al ao. Un estudio de 2016 de la Red de Accin de Basilea (BAN, sigla en ingls), una organizacin sin fines de lucro que tiene por objeto poner fin al comercio mundial de desechos electrnicos txicos, encontr que casi un tercio de estos restos se exportan a pases en desarrollo, donde se desmantelan como equipos de reciclado de baja tecnologa que contaminan el medio ambiente y ponen en peligro a los trabajadores, muchos de ellos nios. La gente tiene derecho a saber dnde van sus trastos", les dijo en mayo de 2016 Jim Puckett, director ejecutivo de BAN, a Katie Campbell y Ken Christensen de KCTS9 / EarthFix.

Desde julio 2014 a diciembre 2015, BAN instal dispositivos de localizacin GPS en 200 piezas de equipos informticos usados, no funcionales, enviados a sitios de reciclado de basura electrnica pblicamente accesibles alrededor de EEUU y luego sigui lo que ocurri con los equipos.

En mayo de 2016, BAN encontr que sesenta y cinco de los dispositivos (aproximadamente el 32 por ciento) fueron exportados, en lugar de reciclarse a nivel nacional. Basndose en las leyes de los lugares donde fue enviada la basura electrnica, BAN estima que sesenta y dos de los dispositivos (31 por ciento) parecan envos ilegales. Puckett dijo a Intercept que los dispositivos de localizacin GPS son "como pequeos detectores de mentiras ... Ellos cuentan su historia y lo dicen sin pasin".

BAN se asoci con Carlo Ratti, del Senseable City Lab, del Instituto de Tecnologa de Massachusetts, para determinar exactamente dnde fueron a parar los equipos. Ratti dijo a PBS NewsHour que con sus colegas investigadores se vieron sorprendidos por la distancia recorrida por los residuos. Los desechos de e-basura fluyen a nivel mundial, "en realidad cubren casi todo el planeta". Cada dispositivo de reciclado viaj un promedio de 4.000 kilmetros, segn el estudio BAN.

La mayora de los equipos fue a Hong Kong, pero BAN los sigui con sus dispositivos a diez pases diferentes, entre ellos China, Taiwn, Pakistn, Mxico, Tailandia, Camboya y Kenia. Elizabeth Grossman, escribiendo para Intercept y citando a Puckett, dijo que la "nueva zona cero" para el procesamiento de los desechos electrnicos se encuentra en el sector Nuevos Territorios de Hong Kong, cercanos a la frontera con China. Mientras el gobierno chino toma medidas enrgicas contra las importaciones de desechos electrnicos, los trabajadores chinos cruzan la frontera a Hong Kong sin documentacin oficial para hacer all un trabajo similar.

Si se desecha inadecuadamente, la basura electrnica puede liberar una variedad de toxinas, incluyendo plomo, mercurio y cadmio. Sin embargo, EEUU slo restringe las exportaciones de desechos electrnicos de un tipo de componente, los tubos de rayos catdicos. Ninguna ley federal regula el reciclaje de desechos electrnicos, aunque muchos estados norteamericanos prohben en los vertederos el dumping de electrnicos usados y tienen programas de reciclaje de residuos electrnicos.

En Hong Kong, Puckett, un periodista chino, un traductor y un conductor local siguieron una seal GPS hasta una cerca con un signo de identificacin de tierra para el cultivo. Mirando al otro lado, por encima de la valla, Puckett encontr trabajadores cubierto de tner y tintas negras un probable carcingeno asociado con problemas respiratorios escapadas por la ruptura de impresoras apiladas hasta casi 5 metros de altura en una superficie tan grande como un campo de ftbol. "No hay proteccin para esta fuerza de trabajo... No hay leyes laborales que vayan a protegerlos", dijo Puckett. Poco antes, en otro sitio donde los trabajadores desmantelaban televisores LCD, se encontraron con operarios sin mascarillas protectoras que no tenan conocimiento de los vapores de mercurio liberados cuando se rompen los tubos fluorescentes que iluminan las pantallas LCD. Incluso en pequeas cantidades, el mercurio puede ser una neurotoxina.

Desde que 182 gobiernos nacionales y la Unin Europea firmaron en 1989 el Convenio de Basilea, un tratado internacional para detener el vertido de residuos peligrosos de los pases desarrollados en pases menos desarrollados, EEUU es el nico pas industrializado del mundo que no ha ratificado el tratado, como inform EarthFix.

En abril de 2016, US News & World Report public un artculo anticipndose a la publicacin del informe de BAN, Desconectar: El fondo de comercio y la hondonada de la exportacin de desechos electrnicos pblicos a los pases en desarrollo. Este asunto no ha sido debidamente cubierto en la prensa corporativa estadounidense.

