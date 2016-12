Dependencia Mxico-Estados Unidos

Las vicisitudes imperialistas del seor Trump (III)

El teln de fondo de la administracin Obama cae como una pesada piedra sobre un gobierno que cosecha los resultados ms negativos de las ltimas dcadas. No slo porque, de acuerdo con el antidemocrtico sistema electoral vigente en Estados Unidos desde el siglo XIX, la candidata demcrata perdi las elecciones en el Colegio Electoral en medio de una serie de crticas y despus de haberse demostrado que cont con el apoyo de Wall Street y del capital financiero, sino, adems, por haber perdido prcticamente la guerra en Siria, una vez que el gobierno legtimo de ese pas, con el contundente apoyo militar del gobierno ruso, logr finalmente la liberacin de la estratgica ciudad de Alepo al derrotar y expulsar a las fuerzas terroristas que pretendan dividir a ese pas en favor de los intereses geopolticos y estratgicos de occidente y de Estados Unidos.

Es de destacar que ante la falta de argumentos slidos que explicaran la derrota de la seora Clinton y el triunfo del ahora presidente electo, Donald Trump, el discurso lacrimoso del presidente saliente, Obama, haya rayado prcticamente en la caricatura al acusar ante la opinin pblica nacional e internacional al presidente ruso, Vladimir Putin, de haber sido el promotor de la candidatura de Trump, el artfice del triunfo de ste y el responsable de la derrota de Clinton mediante la prctica del (ciber) espionaje realizado a los demcratas y a su candidata presidencial, la cual, por cierto, hay que recordar, fue imputada y desprestigiada por el FBI, en una suerte de "golpe de Estado blando" a la gringa en relacin con los polmicos correos electrnicos elaborados por ella y que la implicaban en problemas relativos a la puesta en peligro de la seguridad del Estado.

En su conferencia anual, el presidente ruso declar que "La Administracin del Presidente saliente de Estados Unidos, Barack Obama, dividi a la Nacin debido al llamamiento a los electores para que no votaran por el Presidente electo (Donald Trump); es un paso hacia la divisin de la nacin". Adems record que el Partido Demcrata no slo perdi los comicios presidenciales, sino tambin el Senado y el Congreso donde ahora los republicanos tienen la mayora. E irnicamente se pregunt: "Acaso tambin esto es obra ma?", en alusin a las acusaciones que lo responsabilizan a l directamente. "Todo esto demuestra que la actual Administracin sufre problemas estructurales y la lite del Partido Demcrata no entiende la situacin real". Aprovech para aseverar que "valoro como muy positivo el dato acerca de que el 37% de los votantes del Partido Republicano simpatiza con el Presidente rusoEso significa que una gran parte del pueblo estadounidense tiene la misma idea (que nosotros) de cmo debera ser el mundo, nuestros problemas y peligros comunes" (Fuente: EFE y AP, Mosc, Rusia, 23de diciembre de 2016).

Otro acontecimiento reciente de indudable trascendencia fue la aprobacin por el Consejo de Seguridad de la ONU, el 23 de diciembre de 2016, de una histrica resolucin condenando los asentamientos israelitas en Cisjordania con 13 votos a favor de los miembros del Consejo de Seguridad y la sorprendente abstencin de Estados Unidos. Para el gobierno palestino, este hecho represent un duro golpe asestado contra Israel. Sin embargo, se filtr que Trump, en coordinacin con el gobierno de este ltimo pas, intent, sin xito, impedir la adopcin de dicha resolucin, lo que ya indica en qu sentido va a orientar su poltica exterior sobre el Medio Oriente en los prximos meses y tambin sobre otros continentes, como Amrica Latina, especialmente en relacin con Cuba y con la Repblica Bolivariana de Venezuela.

Estos hechos marcan, en el contexto de la crisis del sistema capitalista internacional enmaraado en una profunda pendiente, un punto de inflexin en la historia mundial caracterizado por el declive relativo de la supremaca global de Estados Unidos, como comandante del sistema imperialista, en el contexto de la emergencia de nuevas potencias, incluso de indudable estatura militar, como Rusia, China, la India, Irn, Corea del Norte, entre las ms importantes y con indudable capacidad nuclear como para destruir varias veces el planeta. No es casual, por tanto, que la retrica del presidente electo de Estados Unidos resucite las viejas polticas e ideologas proteccionistas y nacionalistas acompaadas de un racismo furibundo, de una xenofobia exacerbada y de la promesa, prcticamente irrealizable, de recuperar, para "el bien del pueblo estadunidense", el otrora llamado "excepcionalismo norteamericano" que, supuestamente, le devolver a la nacin de ese pas el antiguo poder imperial de que goz histricamente frente a prcticamente a todos los pases del mundo, particularmente, en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Este "ideal" del magnate electo no hace sino recordar esta significativa frase impregnada de un profundo hedor racista, escrita por un Procurador del Estado de California en 1930: " Slo nosotros, los blancos, fundamos Amrica primero y queremos protegernos en nuestro disfrute de sta" (cit. por Chomsky, 2011: 4).

En la mente del presidente electo, Donald Trump, habita un peligroso holograma imperial que irradia rayos de luz en crculos opacos que paulatinamente se van disipando hasta prcticamente desvanecerse. Flanqueados por fronteras y muros que los divide, no slo geogrficamente, fsicamente, territorialmente, culturalmente, Estados Unidos pretende "blindarse" utilizando, incluso para ello, sus poderosos destacamentos militares y grupos paramilitares antiinmigrantes (como la patrol de ndole oficial) y racistas (como el Ku Klux Klan), frente a los "enemigos externos": entre otros, las abultadas y "peligrosas" muchedumbres humanas, como los millones de trabajadores indocumentados mexicanos que para el nuevo gobierno se han convertido en el nuevo enemigo a vencer, tal vez en el mismo rango, o ms, que el que actualmente representa el terrorismo la mayor parte de las veces apoyado y promovido por los propios Estados Unidos. Esto no hace ms que retomar y potenciar por parte de Trump la "seguridad de la frontera" (border security) de Obama que implica, en otras palabras, su militarizacin (Chomsky, 2011: IX).

Ms que una crisis de la globalidad, de la mundializacin o de la economa de "libre mercado" identificada con las prcticas capitalistas del neoliberalismo fondomonetarista, la actual, sistmica y civilizatoria, se inscribe en un ciclo secular de decadencia no slo del capitalismo en tanto forma de acumulacin y de explotacin de la fuerza de trabajo, sino como modo de produccin y de vida, en cuyo seno prcticamente la humanidad ya no tiene ningn futuro o, si acaso lo tiene, es dentro de la perspectiva de la barbarie, en trminos de su propia extincin.

Hasta ahora las autoridades mexicanas no han hecho otra cosa que esperar dcilmente a que asuma el nuevo gobierno estadunidense con la esperanza de "sentarse a negociar". Pero hay que aclarar que se negocia entre iguales, entre pares, y no entre entes subordinados como es el status histrico del gobierno de un pas dependiente y subyugado como el mexicano, para el que no es de ninguna manera ajena la poltica migratoria del vecino del norte, ante la cual siempre ha permanecido sumiso y silencioso frente a deportaciones, asesinatos, masacres y la despiadada superexplotacin de los trabajadores indocumentados que perciben uno de los salarios ms bajos y deteriorados del mundo.

Hacerse ilusiones de que las cosas van a mejorar cuando las partes de ambos pases se sienten a negociar, no es slo una quimera, sino la manera de encubrir el comportamiento de lo que desde la dcada de los sesenta del siglo pasado ha sido una cruda realidad para millones de trabajadores que cruzan la frontera todos los das en busca del tan cacareado y ahora deteriorado "american way of life": la superexplotacin, la precariedad del trabajo y el desahucio de la vida social.

Una de las ventajas comparativas entre Mxico y Estados Unidos, en materia de inmigracin y del ciclo del capital, ha sido justamente la anexin econmica del primero por el ltimo pas, lo que conllev a que, histricamente al lado de la produccin agrcola y manufacturera, basada ampliamente en las maquiladoras para la exportacin, el sistema econmico mexicano se haya especializado en la exportacin masiva de fuerza de trabajo supernumeraria, barata, dcil y flexible que no cuenta prcticamente con derechos humanos y laborales y que ha nutrido las filas del ejrcito de trabajadores en Estados Unidos permitindole a los patrones de este pas obtener cuantiosas y jugosas ganancias en la industria, en las rentables actividades agrcolas y en los servicios de toda ndole. Por lo tanto, la actividad indocumentada no es, como piensa el presidente electo de Estados Unidos, algo nocivo para el ciclo econmico y la reproduccin del capital. Por el contrario, resulta ser la mayor ventaja que el capitalismo norteamericano tiene para obtener altas tasas de explotacin y masas de plusvala derivadas fundamentalmente de los mecanismos combinados del trabajo intensivo y extensivo y los bajsimos salarios que, incluso, en la actualidad, se ubican por debajo de los salarios de los trabajadores chinos y de otros pases del llamado tercer mundo. Esta es una de las ventajas que explica el dinamismo histrico de la economa de Estados Unidos desde por lo menos la dcada de los sesenta del siglo pasado. Por eso decimos que las polticas proteccionistas que amenaza imponer el Presidente Donald Trump como parte de sus polticas en materia de seguridad y laboral en la prctica no slo estn condenadas al fracaso, sino que, ms bien, tendrn que ser reelaboradas en funcin de la realidad competitiva de un capitalismo global en crisis secular en cuya dinmica interna de su funcionamiento se ha instalado el mecanismo de la superexplotacin del trabajo como el mejor rgimen de produccin de plusvala y de acumulacin de capital sustentado en la flexibilidad del trabajo, la desregulacin laboral, los bajos salarios, en la monumental precarizacin de los componentes del mundo del trabajo y en el desahucio salvaje de los derechos sociales y contractuales de los trabajadores prcticamente en todo el planeta.

Parte de los mitos y las falacias que motivaron que sectores del electorado, incluso hispano, votaran por el candidato republicano y que, de alguna manera, promovi a lo largo de su campaa electoral son los siguientes:



a) Los inmigrantes le quitan los trabajos a los estadounidenses.



b) En virtud de que existe un nmero muy limitado de empleos, por lo tanto, un mayor nmero de personas inmigrantes traer consigo mayor competencia que, a la par, presionar a la baja los salarios.



c) Los trabajadores indocumentados, extranjeros, particularmente los mexicanos que constituyen la mayora, son viciosos, violadores y criminales, por lo que se degrada la vida social de los norteamericanos.



d) Los sindicatos norteamericanos estn en contra de la inmigracin porque perjudica la clase trabajadora norteamericana y blanca.



e) Los inmigrantes no pagan impuestos.



f) Son una carga para la economa,



g) Envan remesas a sus pases de origen "perjudicando" a Estados Unidos.



h) Son un "peligro" porque estn invadiendo a este pas, Estados Unidos.

Todos estos argumentos-falacias-mitos promovidos masivamente por los medios dominantes de comunicacin prendieron en las mentes y conciencias de una sociedad norteamericana envuelta en una profunda crisis que, entre otras explicaciones, es la crisis del "american way of life" y del llamado Walfare State y que es extremadamente maleable a la manipulacin de los medios masivos de comunicacin, electrnicos y de las redes sociales, que son quienes introyectan, como un evangelio pero carente del mensaje de la bona spe, estas ideas-fuerza que, al lado de la pobreza argumental que la candidata demcrata exhibi a lo largo de su campaa puesto que se orient por los lineamientos de las polticas implementadas por su partido y los marcados por los intereses de clase del capital financiero ficticio configuran un espectro ideolgico cuyo resultado, inesperado por cierto por la mayora de las encuestas y de los expertos, fue justamente la eleccin para presidente del candidato del partido republicano por el Colegio Electoral integrado por 538 delegados, aunque el "voto popular" le haya otorgado la mayora a la candidata demcrata frente a su contrincante por alrededor de tres millones de sufragios.

Evidentemente que este espectro ideolgico irradiado por las clases dominantes norteamericanas y los medios de comunicacin nacionales e internacionales, perjudica la relacin Mxico-Estados Unidos y, en particular, proyecta sombras de incertidumbre en las masas poblacionales de ambos pases. Sobre todo, en Mxico, si consideramos que actualmente frente a la crisis estructural, financiera y monetaria, son las remesas el elemento central de la obtencin de divisas frente a la cada estrepitosa de las derivadas del petrleo y del turismo, en este ltimo caso, entre otras razones, debido a la generalizada violacin de los derechos humanos, a la violencia oficial de las prcticas represivas y contrainsurgentes del Estado mexicano y, por ltimo, al clima de inseguridad generalizada existente en el pas que "asusta" a los turistas.

Bajo el actual bloque de poder burgus integrado por las clases dominantes dependientes, sobre todo por sus fracciones monoplicas y financieras completamente comprometidas con la dinmica de acumulacin de capital de Estados Unidos; por la partidocracia, las cpulas del sindicalismo corporativo y bajo la influencia de grupos irregulares delictivos que operan a sus anchas a lo largo y ancho del pas, es prcticamente imposible pensar que la anterior situacin vaya a cambiar favorablemente para la poblacin nacional e indocumentada, una vez que en enero del prximo ao 2017 asuma el nuevo gobierno del pas del norte. Por el contrario, bajo los auspicios de la crisis del actual patrn de acumulacin y de reproduccin del capital dependiente especializado en la produccin manufacturera y maquiladora para el mercado mundial, en particular, para Estados Unidos, los procesos y las tendencias que se apuntalan en el mediano y largo plazos son los de profundizar la crisis estructural y financiera del capitalismo mundial que se har ms extensa y profunda, incluso en los propios Estados Unidos, con la implementacin de sus polticas proteccionistas y restrictivas, aunado a los problemas derivados del necesario incremento, casi inminente, del gasto militar ya proclamado por el presidente electo con el fin de contrarrestar el creciente podero de las potencias de verdadero porte nuclear encabezadas por Rusia y por China.

Insistimos en que todas estas problemticas sociales, polticas, culturales, geoestratgicas y militares que envuelven las prcticas del imperialismo en escala global, de ningn modo dependen de la personalidad de quien asuma temporalmente el poder poltico de la hasta ahora todava mayor potencia del planeta (Estados Unidos). Por el contrario, son las condiciones histrico-estructurales constituidas bajo una totalidad concreta que es unidad de mltiples relaciones y determinaciones luchas de clases, crisis econmicas y polticas, calamidades naturales y desastres ambientales; implementacin de polticas econmicas de signo neoliberal bajo los auspicios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial; anexin de pases y territorios, golpes de Estado, crisis de la democracia burguesa y otro sinfn de problemas cuya solucin lejos est de ser encontrada las que en el largo plazo determinan la accin de sus gobernantes y la peculiar manera como stos inciden en el curso de su desarrollo.

Habr que esperar, pues, a que asuma el poder del Estado el nuevo presidente de Estados Unidos en enero del prximo ao, pero no para "saber" qu es lo que se propone hacer durante su mandato, o para descubrir cules son sus "verdaderas intenciones", como sugieren algunos desentendindose de las realidades constituidas durante la ya larga praxis econmica, poltica y de dominacin del sistema imperialista a lo largo del siglo XX y en lo que va del presente, sino para conocer la forma concreta que va a asumir su praxis imperialista tanto al interior de Estados Unidos, frente a su propia clase obrera, a sus ciudadanos, a los indocumentados, los inmigrantes, en materia de las polticas de salud, salariales, de educacin y de bienestar social entre otras. De la misma manera para ubicar en el plano internacional la praxis de su poltica exterior frente a las grandes potencias del orbe y de regiones como Amrica Latina.

Respecto a Mxico es muy fcil: ya estn trazadas las coordenadas fundamentales apoyadas por el empresariado y la partidocracia del pas de subyugacin y de dependencia a la gida econmica y poltica norteamericana con el apoyo incondicional del gobierno mexicano y de su clase dominante!









Cf. Aviva Chomsky, Nos quitan nuestros trabajos y 20 mitos ms sobre la inmigracin, Editorial Haymarket Brooks, Chicago, Illinois, 2011.

