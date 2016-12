Comunicado de CEDIS

2016 ao de contrastes y derrotas! 2017, ao de duras luchas!

Vivimos las ltimas semanas del ao que concluye, caracterizado por contrastes y derrotas; y daremos muy pronto paso al 2017, que asoma en el escenario nacional y mundial como una etapa muy dura para pueblos y naciones. La crisis de la dominacin capitalista se agrava golpeando a un espectro muy amplio; y arrecia la lucha de los pueblos e todos los confines del plan eta. As, el mundo vive en el hilo de una pea, en tanto que en el Per arrecia la lucha de clases. .

Se agudiza la crisis del imperio?



A casi dos meses de la eleccin de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, pocos dudan que, ese hecho, puso de manifiesto un nuevo escenario internacional. Su eleccin llev a la superficie y a los ojos del mundo, un proceso global, de largo plazo, que permaneca ms o menos oculto y que, desde nuestra percepcin, alcanza hoy nuevos niveles de profundizacin. El fenmeno contina preocupando a muchos y sigue siendo motivo de variadas interpretaciones y anlisis. Sin embargo, no podemos ignorar, que muchos de sus elementos, eran contrastados empricamente por investigadores, y sufridos por millones.

De acuerdo con Humberto Campodnico, all los estados de Michigan, Wisconsin y Pensilvania (La Muralla Azul Demcrata), que tradicionalmente votaron por el Partido Demcrata, esta vez votaron por el Republicano y se sumaron a los Estados de Texas, Tennessee, Missouri y Alabama (La Muralla Roja Republicana). Juntos, formaron parte del cinturn industrial ms grande del siglo XX, compuesto adems dice Campodnico- por Illinois, Indiana y Minnesota, entre otros. Desde hace 40 a 50 aos se les conoce como el cinturn oxidado No obstante, en la votacin directa, Trump perdi. Su rival obtuvo dos millones 800 mil votos ms que l; pero las exquisiteces de la democracia yanqui no permiti que esto se afirmara en el sistema electo, y entonces el candidato Republicano se alz con una victoria que fue una derrota, de acuerdo al total de votos emitidos.

Segn Bernie Sanders, en Estados Unidos, Desde el 2001 han cerrado ms de 60,000 fbricas y se han perdido 5 millones de empleos industriales.. Por eso ha crecido la idea de terminar con los TLC que permiten cerrar las plantas y llevrselas a pases con bajos salarios. Eso dice Trump- tiene que terminar. Tendremos polticas comerciales para que se creen los trabajos aqu y no en el extranjero, afirma

Se calcula que los trabajadores afectados en el cinturn oxidado se acercan a 50 millones. Si sumamos los millones de ciudadanos de a pi y sectores medios perjudicados con el reventn de la burbuja financiera, crisis iniciada el 2008, los ciudadanos norteamericanos perjudicados resulta ser considerable. Todos ellos permanecan, sin embargo, ignorados por los grandes medios de comunicacin controlados por las corporaciones internacionales, lites que controlan tambin el ncleo fuerte del sistema financiero internacional, la inmensa industria militar norteamericana. La gran masa de ese mundo sufriente, no tena voz en el carril de la globalizacin empujada por la lite neoliberal. Esos hechos revelan la agudizacin de la crisis estructural del sistema y constituyen un indicador de que estamos acercndonos a su tramo final. Desde la aparicin de la fase imperialista del capitalismo (fines del s. XIX y principios del XX), el sistema alcanza su mayor podero econmico y militar en siglo XX e inicia su fase declinante.

En el centro de esa dinmica, se puede ubicar el ritmo creciente del desarrollo de las fuerzas productivas y el avance de la socializacin del trabajo a la vez que se profundizan los procesos de concentracin y centralizacin de la produccin. Se concentra la riqueza generada por el trabajo en muy pocas manos, al tiempo que se expulsa mano de obra (desempleo, informalidad) y se genera una tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Las mega-corporaciones y la lite neoliberal, trataron de revertir esa tendencia mediante el programa aprobado en el llamado Consenso de Washington en los aos ochenta.

La prctica vivida a nivel mundial, constituye testimonio real de la consecuencia depredadora de los recursos humanos y naturales, que ha conllevado la aplicacin de dicho programa. La gigantesca concentracin de la riqueza generada (50 %) en el 1% de la poblacin, se expresa en la pobreza del 90 % que pierden sus activos, sus empleos, el desmontaje del estado de bienestar europeo,

Las corporaciones se apoderan de los bienes y empresas pblicas, se privatiza la educacin, la salud y se depredan los recursos naturales. Todo lo anterior se manifiesta en una interminable secuela de deterioro de la calidad de vida de millones de trabajadores y ciudadanos del mundo; as como al incremento de la drogadiccin, suicidios, inseguridad ciudadana, corrupcin, narcotrfico, y el calentamiento global que tiende a tornarse irreversible.

Hoy se percibe con ms claridad, una atmosfera insana que parece preanunciar una crisis ms amplia y ms profunda de la que imaginbamos. No ha sido mera casualidad que el artista estadunidense Garry Trudeau, ganador del premio Pulitzer, antes de las elecciones, declarara que las mismas serian en primer lugar un referndum sobrela salud mental del pueblo norteamericano.. La paranoia anti rusa de la que hacen gala altos representantes del gobierno de EEUU y tambin algunos voceros de la derecha europea, parece ampliarse y profundizarse hasta extremos ridculos. Ello es un indicador que corrobora la afirmacin del artista.

En los hechos la poltica internacional norteamericana, ha tenido como pivote, con ayuda de sus socios nativos, la opcin militar, el sometimiento a sus intereses, de pueblos y naciones mediante la guerra, golpes de estado, cuando les falla otras opciones intervencionistas. Las repulsivas maniobras contra Venezuela en el MERCOSUR, lo evidencian ntidamente.

Hoy observamos que se ensanchan las grietas en el edificio imperial. La aparicin ms clara de un mundo multipolar, la alianza estratgica establecida entre China y Rusia, el importante papel que juegan -sobre todo China- en el desarrollo mundial con una filosofa poltica que plantea ganancias compartidas y empujan una nueva revolucin industrial en los pases dependientes, de la periferia y el respeto a la independencia y soberana de los estados nacionales tal como disponen los mandatos de la ONU, evidencian la prdida de la hegemona mundial de EEUU y el derrumbe de los intentos por construir un gobierno mundial nico en manos de la lite compuesta por un reducido grupo de mega corporaciones.

La reciente Liberacin de Alepo constituye una victoria del ejrcito y el gobierno sirio con la ayuda rusa, el fracaso de la poltica de balcanizacin y la recomposicin geopoltica que se est mostrando en el Medio Oriente, el trmino de la posicin comn de la Unin Europea respecto a las relaciones con Cuba y los acuerdos anunciados sobre el restablecimiento de relaciones de colaboracin expresan, la victoria neta de Cuba y la dignidad de su pueblo que como con el ejemplo de Fidel y su gobierno, nunca cedieron su independencia y soberana y en cuestiones de principios. Todo ello enriquece el muestrario referido al proceso de degradacin del imperio, y confirma los augurios de Fidel, que hoy encarna la historia.

Por si fuera poco recientemente uno de los halcones promotores de la poltica militarista de EEUU, Mc Caintacha calific de fracaso absoluto el liderazgo de EEUU con Obama, olvidndose olmpicamente que ellos fueron los principales gestores de una poltica internacional a la que estuvo encadenada la gestin Obama. Adems el noticiero internacional Red Voltaire inform sobre una reunin cumbre entre la OTAN Rusia en momentos que un grupo de oficiales de la Alianza Atlntica han sido detenidos en Alepo donde dirigan a los yihadistas que ocupaban parte de esa ciudad. Segn se informa el Consejo de la OTAN no fue consultado para la realizacin de esta operacin secreta, lo cual constituye una violacin del artculo 9 de sus estatutos. El asesinato a mansalva de Andrei Kozlov , embajador ruso en Turqua, constituye, a ms de una brutal provocacin, la evidencia ms concreta de la colusin entre los grupos extremistas y el Imperio.

Los hechos nos muestran una clara agudizacin de las contradicciones internas que afectan al poder imperial. Sin embargo el futuro no est escrito y aunque se otean vientos renovadores frescos, el panorama tambin est poblado de nubarrones que presagian grandes peligros para la humanidad entera. .

En el Per la corrupcion gana espacios

En nuestro pas la crisis se acenta peligrosamente. El gobierno de PPK encuentra coincidencias con la Mafia fujimorista y el APRA y tiende a ceder constantemente a las demandas de la prensa grande que clama por un acuerdo de gobernabilidad que facilite los planes de la clase dominante. Buscan ese segmento, afirmar un camino de derrota para el pueblo y de imposicin de los planes del neo liberalismo en todos sus extremos. Como parte de su estrategia, pretende colocar de rodillas al gobierno y demostrar la fuerza de la Mafia, capaz siempre de imponer sus condiciones en todos los terrenos. Para ese efecto se unen el Gran Capital, los medios de comunicacin a su servicio, la jerarqua eclesistica liderada por Cipriani y las camarillas partidistas con abrumadora mayora parlamentaria.

La censura al Ministro de Educacin del Gobierno ha confirmado eso. El nauseabundo debate parlamentario sirvi apenas para resaltar la vileza y la cobarda del fujimorismo, pero le permiti imponer su capricho a la mala, mostrando su efmero poder. Hoy ha logrado reunir a PPK y a Keiko Fujimori bajo el manto cardenalicio, en el empeo de promover una vergonzosa convivencia que merece el repudio masivo de los peruanos. Las recientes acciones juveniles la ltima marcha del 12 de diciembre, pero tambin la anterior del martes 8 de noviembre- han tenido la virtud de demostrar que el pueblo no est dormido, ni ha perdido la conciencia. Constituye, por eso mismo, la principal trinchera nacional que mira hacia la perspectiva.

El argumento repetido hasta el cansancio por la derecha ms reaccionaria, alude a la unidad nacional y a la necesidad de asegurar la gobernabilidad de pas. Ambas formulaciones, a ms de falsas e inconsistentes, son hipcritas. Dos o tres personas pueden ponerse de acuerdo para algunas acciones; pero la dignidad no puede coludirse con la mafia; la honradez no puede prohijar a la corrupcin; la lucha por la vida no puede darse la mano con el crimen organizado, ni con el Terrorismo de Estado. Si el Presidente Kuczynski no entiende eso, terminar siendo vctima de su miopa poltica, o de su voluntad capituladora; pero no le har ningn bien al pas.

Mientras la Mafia busca obsesivamente copar espacios, el Presidente Kuczynski .-en penoso comportamiento- retrocede intimidado, La Oposicin de Izquierda, por su parte, no atina a encontrar un derrotero que afirme la voluntad ciudadana. Las fuerzas progresistas en el interior del Congreso libran una lucha difcil, pero deben articularla con un esfuerzo ms amplio por unir al pueblo, organizarlo, politizar sus demandas y alentar sus luchas. Y los que actan fuera de ese escenario, tienen el deber de sumarse conscientemente a esa causa. Los propsitos de ella, no pueden ser meramente electorales. Resulta indispensable que, en la coyuntura, todo el pueblo se incorpore a la tarea de enfrentar a la Mafia y derrotarla; y as afirmar un camino elementalmente seguro para el pas. Como sealan algunas personalidades progresistas el peligro de hoy radica en el crecimiento del poder de Keiko Fujimori que, ensoberbecida- buscar arrasar con todo a fin de imponerse.

La unidad es la nica garantia de victoria

Hay que afirmar siempre la idea que la Unidad es la nica garanta de victoria. As ocurri en el Per en el pasado, cuando la unidad del Pueblo y la Fuerza Armada abri paso a una ruta liberadora bajo la conduccin del general Juan Velasco; y as ocurre en todo el continente cuando las fuerzas avanzadas de la sociedad latinoamericana promueven y alientan un proceso emancipador, que marcha en el marco de una dura confrontacin con las fuerzas ms reaccionarias, y el Imperio.



Para los pueblos de Amrica Latina -y tambin para el nuestro- se augura un complejo proceso a partir de enero del 2017, cuando se instale en la Casa Blanca la nueva administracin norteamericana y asome, una vez ms, la garra de una nueva estrategia de dominacin imperial. Gobiernos repudiables y en extremo corruptos, como el de Macri en Argentina y Temer en Brasil, actuarn a la ofensiva contra los pueblos y el proceso emancipador latinoamericano. Pero no podrn derrotar las masivas luchas ciudadanas destinadas a asegurar en todo el continente un rumbo progresista y liberador.



La Venezuela bolivariana consolidar su ruta y derrotar a sus adversarios. Se afirmaran los cambios en Ecuador y en Bolivia. Se cimentar el Sandinismo en la Nicaragua de Daniel Ortega; y en otros pases de nuestro continente se afirmar la conciencia de millones, que batallan por la dignidad y la justicia.



Las continuas escisiones en los ncleos de la izquierda, afectan severamente la voluntad unitaria de la mayora de la poblacin. El distanciamiento entre Tierra y Libertad y la corriente de Vernica Mendoza; la decisin de este conglomerado de buscar su propia inscripcin electoral, el reciente anuncio del congresista Arana orientado a exclu de su registro formal a la ex candidata presidencial del FA y la renuncia de un contingente juvenil a Patria Roja; no asoman como augurio deseable en nuestro tiempo y se perfilan ms bien como un golpe contra el pueblo que no debe incubar ilusiones electorales de nin gun tiempo , sino mas bien acerar su propia lnea de clase



E l centenario de la Revolucin Socialista de Octubre que ser celebrado en todo el mundo como un acontecimiento victorioso- sealar el camino de futuro. El reciente surgimiento de un Comit encargado de celebrar en nuestro pas el centenario de la gesta Bolchevique del 17, es un signo alentador en nuestra lucha.

Los peruanos, siguiendo la ruta emancipadora de Tpac Amaru y las enseanzas de Jos Carlos Maritegui, buscaremos jugar nuestro rol en la historia luchando por construir un Per Nuevo, en un Mundo Nuevo

En ese espritu recibimos las fiestas de fin de ao y deseamos fervorosamente que el 2017 sea mejor para las fuerzas democrticas, progresistas y revolucionarias de nuestra Patria.

Lima 21 de diciembre del 2016