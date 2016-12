Entrevista al historiador y periodista Carles Senso, coautor de La ignomnia de l'oblit (Universitat de Valncia)

Campos de exterminio nazis: entre la mayora silenciosa y el lucro empresarial

-En La ignomnia de l'oblit abordas el internamiento de los republicanos de una comarca valenciana, La Ribera, por los campos de concentracin nazis. Deben considerarse el genocidio y los campos de exterminio como un producto de la perversidad intrnseca del rgimen nazi, o se trat ms bien de un proyecto poltico? Si es as, en qu consista?

Jorge Dimitrov, en su libro El fascismo y la clase obrera defendi que la subida del fascismo al poder no supone un simple cambio de un gobierno burgus por otro, sino la sustitucin de una forma estatal de dominacin de clase de la burguesa por una dictadura terrorista abierta. A travs del Estado de excepcin se generan condiciones especficas de gobierno sin las que sera imposible entender la Alemania de los aos treinta. El nazismo facilita un Estado al servicio de una clase dominante que anula la autonoma a los garantes de la libertad en las democracias burguesas tipo, caso de los partidos polticos, los sindicatos, la ciudadana como sujeto poltico o los medios de comunicacin, adems de otros poderes fcticos que quedaron subyugados (en algunos casos una subyugacin benvola) al designio del rgimen hitleriano. En dicha situacin, los campos de exterminio aparecen como una solucin blica pero tambin como un mecanismo de Estado al servicio del gobierno. El fascismo crea un sistema absolutamente represivo que busca el aniquilamiento del adversario primero a travs de una polica poltica y ms tarde a travs del engranaje de los campos de exterminio.

-En la pelcula Vencedores o Vencidos? (El Juicio de Nuremberg) (1961), de Stanley Krammer, un juez estadounidense retirado, Dan Haywood (Spencer Tracy), conversa con matrimonio alemn de la clase trabajadora. En un momento del dilogo, ella recuerda al magistrado que Hitler hizo cosas positivas por Alemania. Hubo un consentimiento, o al menos un silencio cmplice, de la poblacin germana con los campos de tortura y extermino?

Es uno de los temas que estn centrando mis estudios en los ltimos meses. Esa responsabilidad de la poblacin por accin u omisin en la que tambin veo paralelismos con la actualidad cuando observo el trato que se les est ofreciendo a los refugiados o cuando analizo lo cmodo que es el machismo para muchos hombres y que, por ende, callan. A colacin de tu referencia, Esperanza Aguirre ha dicho recientemente algo parecido de Milln Astray. La memoria histrica, en ciertos sectores de este pas, es el ejercicio de blanqueamiento del pasado para ocultar todos los asesinatos de la dictadura. Respecto al nazismo, sera injusto no recordar el protagonismo del Partido Comunista Alemn justo antes de la llegada de Hitler al poder y que por lo tanto hubo una resistencia activa que en muchos casos se pag con la muerte. Pero lo cierto es que el pueblo alemn particip o call durante toda la barbarie y se benefici de un modelo econmico que bas su expansin en la guerra y en la explotacin de las clases subalternas que llegaron de pases ocupados o rivales. El fascismo organiza de arriba abajo la sociedad, la economa y la poltica segn los intereses de la gran burguesa, oprimiendo y explotando a la clase obrera.

Pero dichos beneficios se generalizaron durante el perodo preblico y ms tarde con la poltica expansionista, y buena parte de la poblacin se benefici de una economa de guerra que les llev al silencio cmplice. Pike recopila, en su magnfico estudio sobre los republicanos espaoles presentes en los campos, cmo los prisioneros se sorprendan en los primeros meses al ver que la poblacin alemana era consciente de su situacin y no mova un dedo. Hay casos de decencia pero son tan escasos que se han acabado por mitificar. La minora movilizada a favor del nazismo no fue tan minora y la mayora silenciosa en ocasiones supo y en otras no quiso saber. Las dcadas posteriores al final de la II Guerra Mundial son un periodo de redefinicin de Alemania como pas, fruto de un profundo trabajo de recolocacin de valores por parte de cada uno de los alemanes y las alemanas.

-Se aprovecharon o lucraron las grandes empresas alemanas de la mano de obra esclava? Procedan estos trabajadores de los centros de internamiento? Pueden citarse nombres de las compaas implicadas?

Son mltiples las empresas que cimentaron en el periodo nazi su expansin internacional posterior y su conversin en multinacionales monopolsticas. Y no slo alemanas, que es lo que ms sorprende en ocasiones. Evidentemente tambin empresarios franceses o austriacos pero tambin norteamericanos. Por citar ejemplos, Standard Oil, Siemens, Ford o Bayer. El intervencionismo del Estado nazi fue crucial en la economa, lo que no fue bice para que empresarios de muchos pases realizasen importantes negocios que no dudaron en explotar a los prisioneros sometidos a la barbarie de los campos de concentracin y exterminio. Las SS crearon empresas propias de pinges beneficios pero las necesidades del momento preblico o blico (con la presencia de buena parte de la masa salarial joven alemana en el ejrcito o en los grupos paramilitares) obligaba a buscar nueva mano de obra. Y en los campos se encontr bien barata. Las condiciones fueron simplemente esclavistas. La complicidad de los principales magnates americanos con el nazismo (al que generalmente al principio repudiaron pero despus adularon dados los beneficios econmicos) fue absoluta, como analiza Jacques R. Pauwels en El mito de la guerra buena.

-Qu papel desempearon realmente los Estados Unidos?

Pauwels protagoniza uno de los libros que considero vitales para entender el ordenamiento internacional de antes y despus de la guerra mundial. Estados Unidos ha sido vendido como el salvador de la guerra y de la libertad pero lo cierto es que el gobierno decidi intervenir ms bien tarde y su participacin no fue tan determinante como se ha mostrado desde Hollywood. Durante los aos de la preguerra y los primeros de conflicto en la sociedad americana (entindase sobre todo en los poderes fcticos y en el gobierno) no se tena excesivamente claro quin era el enemigo y no se descart la alianza con Hitler, al que algunos magnates consideraban una figura casi divina. La oligarqua americana era abiertamente filofascista y el enfrentamiento con el nazismo se interpret en algunos casos como un error. EE UU decidi intervenir, sobre todo, porque la URSS haba conseguido dar la vuelta al conflicto y estaba en capacidad de surgir de la II Guerra Mundial como vencedor absoluto del nazismo, con lo que ello hubiese repercutido en la poltica geoestratgica. Es por ello, que Pauwels desmitifica la intervencin norteamericana y muestra la complicidad del capital norteamericano con el nazismo. Pero el negocio de las empresas con el rgimen hitleriano (como la avaricia capitalista) no tuvo fronteras.

Por citar ejemplos conocidos, empresas automovilsticas como Audi o BMW (en manos por entonces de Quandt) utilizaron a miles de trabajadores forzosos a los que prcticamente no remuneraban. Las cifras se sitan entre los 20.000 y los 50.000 trabajadores explotados. Tambin Bosch, Krupp (actualmente Thyssenkrupp), Adidas o Siemens. Otras empresas fueron grandes colaboradoras del rgimen nazi, favoreciendo su expansin a travs del suministro de material innovador. Es el caso de las americanas General Motors (que facilit camiones militares que sirvieron para ocupar Austria), Ford (que tambin fabric camiones para los nazis y se neg a manufacturar motores para los aviones del ejrcito britnico), Standard Oil (que proporcion combustible) o IBM, que cre el sistema informtico con los que se censaron a los judos. James Mooney, director ejecutivo de General Motors, recibi la Gran Cruz de la Orden del guila Alemana, mientras Henry Ford fue considerado por Hitler como su inspirador. La mayora de los espaoles (y ribereos) estuvieron controlados por las empresas de Himmler y su entorno en Mauthausen y sus subcampos pero de ellos tambin se beneficiaron empresas como la Steyr-Daimler-Puch, con varios ribereos de nuestro libro explotados entre sus trabajadores.

Como ha constatado el historiador Carlos Hernndez, las prisioneras espaolas deportadas a Ravensbrck trabajaron en diversas empresas que fabricaban armamento y piezas para vehculos y aviones del Ejrcito alemn. La ms conocida de ellas fue Siemens & Halske, que en 1942 construy una fbrica junto al campo para la produccin de componentes electrnicos destinados a los misiles V1 y V2. En Ravensbrck estuvo Virtudes Cuevas, de Sueca. Eran negocios. Y muy buenos. El capitalismo slo entiende de dinero y ni los supuestamente puristas americanos pudieron hacer ascos a las opciones de mercado que se planteaban en Europa. Y no se limit a la II Guerra Mundial, sino que era un conflicto econmico internacional que tambin se visibiliz en el Estado espaol. No hay que olvidar que el mayor aliado internacional con el que cont Franco fue Texaco, que proporcion el combustible necesario para poder hacer volar a los Junkers Ju 52. El FBI interrog a sus dirigentes pero a pesar del incumplimiento de la ley estadounidense de no intervencin, slo se le oblig a pagar 22.000 dlares. El suministro a los golpistas no se detuvo.

-Mauthausen, Buchenwald, Dachau, Gusen, Ravensbrck.... Trabajos extenuantes, alimentacin terriblemente precaria, enfermedades irreversibles... Hasta qu grado lleg el trato vejatorio, la crueldad y el sadismo? En qu medida afect a los republicanos espaoles?

Es uno de los apartados ms conocidos de los campos de exterminio porque existe una amplia literatura al respecto y una difusin escabrosa por parte del cine norteamericano, que ha eludido investigar sobre las salvajadas que el ejrcito patrio realiz en suelo europeo. Se habla de miles de violaciones. La crueldad en los campos fue la mayor que puede considerar el ser humano. Desde el segundo uno se les aniquilaba como seres humanos y se les robaba su consideracin de personas. A partir de ah, todo vala. Ejemplos sobran. Constantemente los perros de las SS se lanzaban sobre los prisioneros y los despedazaban hasta la muerte. En inviernos de temperaturas extremas como los del 41 y 42, los prisioneros eran sometidos a noches enteras bajo duchas de agua fra y posterior caliente a la intemperie. Cualquier atrocidad pensada se desarroll en los campos y los espaoles estuvieron sometidos a ellas. En los casos que hemos trabajado Ximo Vidal y yo no constan datos especficos en las razones de las muertes. Lo hacan constar de forma genrica y por lo tanto ha sido difcil la reconstruccin. Pero claro, no estuvieron exentos y entre ellos constan algunos que fueron asesinados en el Castillo de Hartheim, donde se llevaron a cabo experimentos cientficos.

-Qu peso tena la llamada investigacin cientfica, la experimentacin con seres humanos, y cul era su finalidad ltima?

La finalidad no era otra que la bsqueda del hombre perfecto. Las muertes y enfermedades causadas por el duro invierno que tenan que enfrentar los militares en el Frente Este llevaron a los mdicos a realizar experimentos pseudocientficos para prevenir en sus ejrcitos la congelacin o la hipotermia. Para ello a los prisioneros se los situaba en grandes recipientes de agua helada con una sonda rectal para controlar la temperatura de su cuerpo. Para su reanimacin se les someta a rayos ultravioleta, se los duchaba con agua ardiendo o los intentaban excitar sexualmente con mujeres. Los resultados eran presentados en conferencias en las que se compartan experimentos con humanos. Son ejemplos de una lista inacabable de salvajadas que fueron posibles por la deshumanizacin, primero de los prisioneros y despus de los criminales nazis, que se escudaron en la cadena de mando para llevar a cabo los experimentos. A algunos prisioneros o prisioneras se les inyectaba cianuro en los pulmones y se les obligaba a hacer deporte o los exponan al gas fosgeno para buscar antdotos, dado que se estaba utilizando en el frente. A otros les extirpaban extremidades u rganos para transpartarlos a otros y a las mujeres se les inseminaba artificialmente. En ocasiones, tanta crueldad nos aleja de dicha realidad pero lo cierto es que fue fruto de una sociedad prxima temporal y geogrficamente y en nuestro pas, nuestros vecinos tambin fueron artfices o vctimas de dichas represiones inhumanas.

-En la primera parte del libro figuran textos del escritor italiano de origen judo, Primo Levi, y del socilogo polaco Zygmunt Bauman, qu parte de sus ideas ayudan a recordar la ignominia del olvido?

Levi nos permite introducirnos en la ms despiadada de las realidades de los campos pero lleva sus reflexiones mucho ms all, y sus teorizaciones nos hacen comprender de qu forma se reduce la esencia humana cuando las necesidades son bsicas. De Levi se puede aprender cmo el capital siempre beneficia al capital y que iniciar un conflicto en posicin de privilegio material hace que tengas mayor facilidad para salir indemne o mejor parado. Es decir, el posicionamiento social por la posesin inicial es clave incluso en las situaciones ms extremas, en las que se pierdes o difuminan otros valores como la valenta, el compromiso o el compaerismo. Cuando todo queda reducido a la nada, el capital busca y privilegia al capital. Por su parte, Bauman analiza como las personas, cuando son sometidas a elecciones demasiado costosas, se autoconvencen y alejan de la cuestin del deber moral, adoptando los preceptos del inters racional y la propia conservacin. Bauman dir que en un sistema en el que la racionalidad y la tica apuntan en direcciones opuestas, la humanidad es la principal derrotada. Resistirse al mal es a menudo imprudente y por tanto el instinto de conservacin personal juega a su favor ya que mayormente la falta de compromiso facilita la abstencin.

-Por qu va llegaron los republicanos del exilio francs a los campos de concentracin? Se establecieron mecanismos de solidaridad internos, entre los presos, para sobrevivir ante condiciones tan extremas? Has podido documentar para la publicacin del libro algn ejemplo de relacin fraternal entre los prisioneros de La Ribera?

El compromiso poltico de miles de republicanos espaoles les llev a combatir en tierras francesas a las tropas nazis, razn principal que provoc su detencin y traslado a los campos de exterminio. Hubo espaoles en todos los aparatos de contestacin a los fascistas, desde el ejrcito francs, a la intervencin en las empresas armamentsticas o la lucha poltica, con especial actividad de anarquistas y comunistas. La solidaridad entre los espaoles fue ejemplar y la conexin entre las diferentes opciones de oposicin al fascino plena. De Sueca, por ejemplo, era Virtudes Cuevas, conocida en Francia como Madamme Carmen. Despus de luchar contra el franquismo, sigui defendiendo la democracia en el pas galo, en el que trabaj como enlace secreto entre comunistas, socialistas y anarquistas. Era una transmisora de informacin, sobre todo, pero no solo e incluso trasvas armas entre unos y otros. Acab siendo detenida e internada en Ravensbrck, donde pudo entablar una intensa relacin con Genneville de Gaulle, la hija de Charles De Gaulle, lo que le vali despus (no la amistad, sino su trabajo y lucha) ser condecorada con la Legin de Honor del Ejrcito Francs, la mxima distincin.

En su magnfico libro, Pike rememora la consideracin que los republicanos espaoles tenan en los campos. La juventud (la media de edad de los espaoles en su entrada a los campos era de veintisiete aos), su disciplina militar y su experiencia eran factores que ayudaron a su mayor capacidad de resistencia. Pero tambin su espritu de solidaridad, fruto de su implicacin poltica tantas veces vinculada a movimientos de esencia colectivizadora como el PC, la CNT u otros. Internos franceses, ingleses o polacos (por situar algunas referencias conocidas) mostraron su admiracin por los prisioneros espaoles, a los que consideraban modelos por su educacin, solidaridad, dignidad y fortaleza. Edmond Michelet deca que nunca estaban tiempo de ms en los lavabos o no tomaban ms de lo que les corresponda en las raciones. Dicha solidaridad tambin depur entre ellos muchas diferencias que se arrastraban de la diferente interpretacin en la guerra de Espaa o de la lucha contra el fascismo en Europa. Sobre la relacin de la que me hablas en la pregunta, Joaqun Olaso y su compaera sentimental, Dolores Garca, fueron, segn comenta Pike, la nica pareja que oficialmente pudo verse y mantener cierta relacin en los campos. Ella fue secretaria de Neruda y una mujer de una inteligencia destacada. Su historia tambin es apasionante.

-En algunos pasajes del libro sealas algunos reparos a las biografas que han legado los protagonistas o sus familias. Es ste uno de los grandes riesgos de la Historia Oral? Tendra que asumir la Academia, tal vez, que la memoria histrica y los testimonios orales tienen mucho de gnero literario?

Aunque evidentemente no ha sido lo usual, hemos encontrado familiares que interiorizaron con el tiempo el relato impuesto por el franquismo y pensaron aquello de que si los deportados acabaron pasaron o muriendo en los campos de exterminio nazis por algo sera. Sin embargo, como digo, lo normal ha sido el orgullo silencioso. La generacin actual de historiadores que estamos realizando una mirada ms crtica y que estamos configurando una memoria sin complejos, sin relatos impuestos, hemos llegado tarde en la mayora de los casos. Las fuentes orales son escasas y excesivamente mayores o alejadas de la problemtica de estudio. Es por ello que, por una parte, debemos aplicar la mxima cautela porque sabemos que las miradas atrs siempre son caprichosas y tienden a aplicar mecanismos de autoafirmacin y, por otra, estamos en la obligacin de avasallar los datos documentales para suplir las carencias orales.

Entendiendo las particularidades de la historia oral, no debemos estigmatizar en exceso la voz del participante. Una generacin de espaoles y espaolas falleci sin ser escuchados y la democracia no se recuperar nunca de una prdida as. El golpe de Estado franquista provoc una rpida y contundente reaccin que alarg la conquista de Espaa durante tres aos. El golpe de Estado de Tejero fue contestado con un cierre inmediato de la puerta de cada una de las casas y una delegacin de competencias. Este pas cambi para siempre con el franquismo y debemos seguir entendiendo por qu y cmo. Y eso lo saban quienes lo sufrieron y quienes configuraron aquella realidad alternativa que fue la espordica II Repblica. No hay que temer a la historia oral, eso s, aplicando siempre, como deca Joan Fuster (y como he aprendido del profesor Ferran Archils), el dubte metdic, la duda metdica.

-Consideras que ha reconocido el Estado espaol a los rojos espaoles que sufrieron la ignominia nazi? Tiene ello algo que ver con el modo en que se desarroll la Transicin?

Evidentemente de la dictadura asesina de Franco no se poda esperar una reconstruccin y rehabilitacin de la memoria y la dignidad de los espaoles que contra l lucharon y despus no cejaron en su compromiso y combatieron al nazismo por Europa. Pero claro, despus lleg la democracia y los homenajes fueron puntuales, nimios y privados. Y claro que s, la Transicin y sus artfices polticos tuvieron buena parte de culpa. Fueron los franquistas y la oposicin ms conservadora quienes condujeron el proceso de llegada de la democracia y, bajo la amenaza de la reversin a tiempos armados, impusieron el silencio y el olvido. Pero slo a los demcratas. Porque al igual que pas con la amnista (que sac de la crcel a cuatro luchadores contra la dictadura pero de la que se beneficiaron sobre todo los franquistas que vieron perdonados sus asesinatos y su represin salvaje), s se aplic memoria para trasladar a la democracia (al imaginario colectivo de la nueva modernidad) el nombre y la historia de franquistas que hoy siguen poblando nuestras calles y que permiten que la desvergenza se adueen de personas como Esperanza Aguirre para sacar pecho de las aportaciones sociales de Milln Astray, creador de la Legin.

-Dnde sitas la derrota?

El nuevo relato de la democracia se hubiese tenido que configurar sobre los cimientos de la lucha antifascista, como s se hizo en otras partes de Europa, caso de los partisanos italianos o como hicieron los franceses, que incluso han realizado homenajes a los republicanos espaoles que liberaron Pars, cosa que nosotros no hemos hecho. Es el caso de Amado Granell, que sobrevivi a tres guerras pero muri en un accidente de trfico en el trmino municipal de Sueca. Sin embargo, el nuevo relato se cre sobre el miedo impuesto, la violencia generalizada en un momento de caos y el olvido a aquellos que lucharon por la democracia durante dcadas. Hay datos irrebatibles que explican el todo: Espaa sigue siendo el segundo pas del mundo con ms desaparecidos enterrados en cunetas, slo por detrs de Camboya. Con todas las dictaduras y los horrores que ha habido en el mundo, tenemos ese honor. Somos campeones del mundo en desvergenza. La cientfica Clara Valverde ha estudiado a travs de magnficos trabajos como la represin acaba afectando a nietos y nietas de los perseguidos, incluso a pesar de que no los conocieran. Como ese miedo y frustracin configura la personalidad tres generaciones despus. Pero aqu no hubo recuerdo, no se resete la dignidad y, en cambio, s se persigui el duelo. Y en eso los nuevos medios de comunicacin de masas tuvieron mucha culpa, como tambin la poblacin que no empujo suficiente para la lograr el cambio real.

Como ha defendido el profesor Pepe Reig, los medios de comunicacin pasaron del oficialismo al oficialismo pasando por el desconcierto. En la dictadura deca lo que poda decir y en la democracia pasaron a defender los que deban decir en post del consenso, esa esencia incorprea que se vendi como un logr y realmente fue una losa. El llamado Parlamento de Papel no estuvo en El Pas o ABC, enraiz en medios prcticamente marginales de recursos materiales y apoyos ciudadanos. Fueron ellos los que realmente asumieron su papel con verdadera conviccin democrtica. Y lo pagaron. Fueron vctimas de bombas, amenazas y agresiones, a diario verbales, en ocasiones fsicas. Medios como Cuadernos para el Dilogo, Triunfo, Destino, Valencia Semanal, Interviu o Dos y Dos, por situar algunos ejemplos de gran simbolismo. La prctica clandestinidad de estos medios les dio una credibilidad que los otros, por mucho que ahora se mide atrs y se edulcore la historia, no deberan tener.

-Uno de las biografas a la que el libro dedica ms pginas es la de Virtudes Purificacin Cuevas Escriv, una vecina del municipio valenciano de Sueca. Por qu es importante su recorrido vital y poltico? Resume las aspiraciones y contradicciones de una poca?

Virtudes Cuevas resume el compromiso poltico sin desdn. Falleci hace unos aos y dej su vivienda en Sueca al ayuntamiento, con el objetivo de que se crease all un museo antifascista. El consistorio no lo ha visto conveniente todava y los homenajes han sido escasos y facilitados por un grupo de amantes de la historia y la democracia. Madamme Carmen, como era conocida, luch contra el golpe de Estado y en el exterior, en Francia, trabaj de enlace de las diferentes versiones de lucha contra el fascismo. Acab pasando por Ravensbrck y como he dicho, coincidiendo con la hija de De Gaulle y siendo condecorada por su valenta con la mayor distincin del ejrcito galo. Nunca dej de luchar y cuando regres a su localidad valenciana, en 2003, mantena viva su fuerza y su pundonor. En los aos cincuenta volvi por su tierra natal con el objetivo de conseguir que su madre fuese enterrada en Sueca. Fue saludada incluso por el alcalde franquista. Eran demostraciones de una valenta extrema.

-Ocurre lo mismo con Joaqun Olaso Piera, vecino de Carcaixent y miembro del NKWD (Comisario del Pueblo de Asuntos Interiores de la URSS), que en agosto de 1943 ingres en el campo de Neue Bremm? Por qu es relevante su biografa?

La vida de Olaso es la historia del compromiso poltico a pesar de todas las consecuencias. Desde sus primeros aos ya mostr una curiosidad que con poco ms de veinte primaveras le llev a la URSS, donde conoci una sociedad y una realidad poltica totalmente diferente. En sus cartas a la familia se mostr apasionado con las colectivizaciones y los logros econmicos que rpidamente provocaban y de la forma en la que el sistema socialista haba sido capaz de recuperar (si es que alguna vez haban formado parte de la historia) una parte de la sociedad rusa marginada durante siglos y esclavizada salvajemente. Olaso nos permite conocer los entresijos del movimiento comunista espaol entre la dcada de los veinte y los cincuenta, con la configuracin de un buen nmero de partidos (en los que siempre acaba jugando un papel fundamental).

Siempre digo que cada descubrimiento de Olaso (a quien se le conoca con el sobrenombre de Kim) abre cinco nuevos secretos, lo que es normal en un espa de la URSS. Sin ir ms lejos, era conocido como el Ojo de Mosc. Su pareja sentimental (con la que no lleg a casarse) engrandece su trayectoria. Dolores Echeverra era la secretaria de Pablo Neruda, con el que march al exilio francs. Incluso sus muertes se produjeron en una situacin enormemente sospechosa pero eso lo dejo en manos de los lectores y lectoras del libro. Un avance, fue en 1955 y en su casa de Pars. Una historia que Hollywood hubiese convertido ya en una pelcula de xito.

-Por ltimo, consideras importante la Microhistoria y las Historias Locales? Se corre el riesgo de que, ante el declive de las grandes narrativas y las historias globales, prolifere tal nmero de investigaciones parciales que la sntesis se haga imposible?

La aproximacin del relato histrico a la realidad social de los ncleos ms pequeos ha permitido que algunos sectores menos especializados se muestren interesados, al intervenir nuevos elementos de sensibilidad e identificacin. La masiva informacin que circula hoy ante nuestros ojos, desgraciadamente nos obliga a cribar buena parte de ella, por lo que se utiliza la identidad para la seleccin. Los grandes nmeros, la historia ms matemtica, nos habla de que aproximadamente 9.000 espaoles pasaron por los campos de exterminio de los nazis. Sin embargo, estudios como el que hemos configurado (en un campo en que estaba virgen y que es posible porque el marco general ya ha sido interiorizado) permite a la vecina conocer a su conciudadano asesinado en Gusen, recordar al abuelo de una amiga que sali libre en mayo del 45 de Mauthausen o reconocer por la calle a un luchador por la democracia que ayud a liberar Pars. Evidentemente, como digo, la historia no puede segmentarizarse en exceso porque de lo contrario no es comprensible y no ayuda a la edificacin de valores colectivos. Debe formar parte de un todo y debe contener una perspectiva amplia.

En nuestro estudio creo humildemente que se consigue porque no eludimos, por ejemplo, analizar la pertenencia social de los deportados a una clase social humilde e histricamente perseguida, lo que nos permite analizar su herencia familiar y observar en algunos casos como miembros de sus ncleos ms prximos ya lucharon contra la subida generalizada de alimentos en la segunda dcada del siglo XX o como aparecen vinculados a la lucha contra la dictadura de Primo de Rivera. Slo el conocimiento general nos permitir entender las historias ms prximas y solamente la mirada micro nos dejar visualizar la piel (que dira aquel) de las sociedades pasadas. El historiador debe entender por qu las personas que vivieron en el pasado tomaron ciertas decisiones y no otras y eso se consigue aproximndose a los personajes que formaron parte de la lucha colectiva tantas veces annima.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.