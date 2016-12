El ao ms activo en exhumaciones en Andaluca

12 fosas, 300 vctimas

La Marea

Mis nios, mis nios. Como un desgarro, el grito de Catalina Sevillano cae escaleras abajo. Un grupo de falangistas saca al arrastre a la mujer, que enfila un desenlace inequvoco: la muerte a balazos a manos de golpistas. Dos de sus hijos asisten a la terrorfica escena por los restos tatuada en la memoria de Francisco, de 23 meses de edad, y de Luis, con siete aos. Casi ocho dcadas pasan hasta que la tierra rompe en Paterna de Rivera (Cdiz) en busca de sus restos. O los del padre, Francisco Vega, asesinado das despus. As comienza el periodista Juan Miguel Baquero un libro de historias macabras que sucedieron no hace tanto tiempo en este pas y que todava hoy suscitan el rechazo de buena parte de la sociedad e incluso de dirigentes del partido del Gobierno. sta en concreto sucedi en un enclave de la sierra gaditana, donde el equipo destinado a exhumar la fosa localiz los restos de 10 personas. El nio de siete aos Luis, hoy ya octogenario, no falt ni a una sola jornada. Mira y requiere cada da la atencin de aquellos huesos que asoman de la tierra, restos que parecen estallar en un reclamo de luz, de justicia, escribe de l Baquero en Que fuera mi tierra, un anuario de las intervenciones coordinadas por la Direccin General de Memoria Democrtica de la Junta de Andaluca durante 2015, el ao ms activo segn la Administracin autonmica. Al cierre de la edicin, haban sido recuperados los restos de casi 300 vctimas del franquismo en 12 fosas, de las ms de 600 contabilizadas en el mapa oficial.

Aunque lo bamos contando en el peridico, era una necesidad para m contar ms. Iba recopilando, haciendo el seguimiento. Segua en contacto con los familiares y empec a visualizar este proyecto ms amplio, con un formato de libro y as se lo plante a Javier Girldez [director de Memoria Democrtica] en la fosa de El Madroo, un pequeo pueblo de Sevilla, explica este periodista de eldiario.es , recientemente galardonado con los Premios Andaluca de Periodismo por su contribucin a la lucha por la memoria histrica.

Y se meti hasta el fondo. El otro da le dije al fotgrafo que tena problemas con el objetivo de mi cmara. Lo vio y me dijo que tena arena, cuenta a modo de ancdota. En la fosa de Puerto Real (Cdiz), que con casi dos centenares de restos exhumados es la segunda ms grande de Andaluca -por detrs de la de Mlaga-, haba zonas donde la profundidad lo ocultaba incluso estando de pie. Ver esa cantidad de cuerpos y, sobre todo, los objetos personales, que dicen que ah hay una persona Eso es el ejemplo del terror. Es muy duro ir un da y otro y otro, reflexiona Baquero.

Muchos das y muchas noches, ha llegado a su casa muerto, derrotado, echando las lgrimas que en el momento no salen porque hay otras, como las del viejito Luis, que dice que ya se puede morir tranquilo sabiendo dnde est su madre. Para l, tener este libro en sus manos es una victoria, porque ah se est contando que su madre y su padre eran las vctimas y los otros los verdugos, porque su historia ha quedado escrita y ah est su foto, resume Baquero sobre el valor de la obra, imposible -aclara- sin el trabajo de todos los das, con familiares, asociaciones y equipos tcnicos.

El proyecto es novedoso y pionero. Primero, por el seguimiento de las exhumaciones. Se trata de una memoria anual que pretendo seguir realizando todos los aos. Y segundo, por la forma de contarlo, por la importancia que se le da a la fotografa No es un libro de historia, sino de historias. Porque para hacer un relato histrico estn los expertos. Aqu estamos ante un formato periodstico, con crnicas, reportajes y entrevistas, analiza. Segn Baquero, va a ser distribuido por universidades e institutos. No est a la venta: Lo he hecho porque es una memoria pblica, no es un trabajo privado.

En la recogida del premio mencionado, la directora de eldiario.es/Andaluca , Lucrecia Hevia, resalt el compromiso de este periodista con las vctimas del franquismo. Es raro no encontrarlo en los actos relacionados con la memoria histrica. l mismo es bisnieto de un fusilado, Mariano Baquero Rodrguez, de Coria del Ro (Sevilla). Era un industrial de la poca, masn republicano, amigo de Diego Martnez Barrios, de Blas Infante Lo soltaron en las Naves del Barranco, en Sevilla, y luego lo ejecutaron a la altura del Puente de las Delicias. Igual que los soltaban, llamaban para que los cogieran en otro sitio. Lo ejecutaron en un lugar donde trabajaba mucha gente del pueblo y hubo personas que lo vieron. Afortunadamente, mi familia pudo ir a recogerlo y est enterrado en el cementerio de Coria. Tuvieron esa tranquilidad de cerrar el duelo, afirma.

Baquero ha vivido muy de cerca esa herencia de lucha por la justicia que ha ido pasando de generacin en generacin hasta llegar a la quinta, con su propio hijo, tambin Juan Miguel Baquero, de diez aos. Si no pudiera ir ms a ninguna exhumacin, me dolera. Necesito contar sus historias. He visto imgenes que no se me olvidarn en la vida, y no slo un crneo con un agujero de un proyectil, sino restos seos con evidencia de torturas que son terrorficas, imgenes dantescas, describe. El filsofo Manuel Reyes Mate, que prologa el libro, sostiene que aquel terror de los sublevados, tan gratuito como concienzudo, tena una pretensin de largo alcance: desestructurar las familias republicanas, infundir miedo y borrar huellas. Y concluye: Si hoy, ochenta aos despus, presentamos estos relatos como novedades es porque aquella estrategia funcion.



Fuente: http://www.lamarea.com/2016/12/27/ano-mas-activo-exhumaciones-andalucia-12-fosas-300-victimas/