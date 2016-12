La asociacin de Memoria Histrica denuncia ante el Defensor del Pueblo el discurso de Felipe VI

La Asociacin para la Recuperacin de la Memoria Histrica ha presentado este domingo una queja ante la Oficina del Defensor del Pueblo por algunas de las afirmaciones realizadas por el Rey en su discurso al considerarlas contrarias al derecho de las familias de los 114.226 desaparecidos.En un comunicado, la asociacin se ha referido al fragmento en el que el Rey, en el tradicional discurso de Navidad, dijo: "son tiempos para profundizar en una Espaa de brazos abiertos y manos tendidas, donde nadie agite viejos rencores o abra heridas cerradas".

Sobre ello, la Asociacin considera que se trata de una "declaracin poltica contraria a los derechos de las vctimas del franquismo" y que han sido expresadas "con un carcter poltico que no le corresponde un jefe del Estado no electo y que tiene el deber de representar a toda la sociedad".



En la nota, incide en la necesidad de "corregir la doble moral de las instituciones" con la que se "protege y garantiza" los derechos de las vctimas del terrorismo, pero no el los afectados por el franquismo, a quienes se les las acusa de "agitar viejos rencores" y de abrir "heridas cerradas" cuando se refirieren "a sus legtimas reclamaciones" y derechos como reconocen organismos humanitarios internacionales.



"Solicitamos a la Defensora del Pueblo que intervenga para sealar los lmites de interpretacin poltica del monarca y que en ningn caso sus intervenciones puedan contradecir la proteccin de los derechos humanos", sostiene la Asociacin para la Recuperacin de la Memoria Histrica.

