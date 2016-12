Entrevista a Nicols Villanova, coordinador de la Oficina de Estadsticas Sociales del Centro de Estudios e Investigacin en Ciencias Sociales

El Estado es garante de la precariedad laboral

As lo afirm Nicols Villanova en una entrevista realizada por Red Eco Alternativo. Cunto se ahorran las empresas por contratar trabajadores sin registrar y cmo el Estado las subsidia, es parte de un estudio en el que investig el negocio del trabajo en negro que afecta a 4 millones de argentinos.El empleo sin registrar, llamado comnmente trabajo en negro, es una de las formas en que se manifiesta la precariedad laboral. Nicols Villanova, quien coordina desde hace cuatro aos la Oficina de Estadsticas Sociales del Centro de Estudios e Investigacin en Ciencias Sociales (CEICS), realiz un estudio sobre la actualidad del empleo en negro en Argentina.

De las conclusiones se desprende quines son los grandes beneficiarios de esta forma de contratacin: los empresarios, cuyo ahorro en salarios y cargas sociales de los obreros en negro suma una cifra millonaria que, para el perodo 2004-2015, supera la deuda externa acumulada, afirm el Doctor en Historia.

Desempleo y precarizacin laboral



Para este estudio se utilizaron como fuentes las estadsticas del INDEC, en especial la Encuesta Permanente de Hogares que bsicamente mide el desempleo trimestralmente y los empleados a quienes no se les hace descuento jubilatorio, como aproximacin para medir empleo en negro.

Las categoras que usa el INDEC son discutibles porque cuando se habla de empleo no registrado se habla de los asalariados no registrados, o sea los que estn en relacin de dependencia con algn patrn. Pero hay una categora que es muy discutible, la del cuentapropista. Detrs del cuentapropismo muchas veces hay relaciones asalariadas tambin y mucho empleo precario, por lo tanto las cifras reales sobre el empleo precario son ms elevadas que aquellas que solo tienen en cuenta a los asalariados, dijo el Dr. Villanova.

Los cartoneros sirven de ejemplo y el estudio de este tipo de tarea fue la base de su tesis doctoral. Villanova explica que estos trabajadores entablan relaciones de dependencia con patrones que son los galponeros que le compran el cartn, los camiones grandes que le compran el cartn, o incluso cooperativas y empresas.

Que la forma salarial sea el destajo, o sea la venta por pieza o por kilo de cartn recolectado, no cambia la esencia de la relacin con aquellos que le compran el producto. Por lo tanto si uno sumara los cartoneros, los vendedores ambulantes que tienen relaciones de dependencia y otros, se podra decir que el empleo precario es mucho mayor que el que aparece en las estadsticas. Son clasificados como cuentapropistas y en realidad estn ms prximos a los asalariados que a los cuentapropistas porque tienen un patrn poco visible, coment.

Los asalariados no registrados desde los 80



El empleo no registrado ha crecido significativamente en algunos aos desde los 80. Fueron momentos vinculados a las crisis econmicas como 1989, 1995, 2000 y 2001. Una mirada puesta en el largo plazo muestra que dcada a dcada el empleo no registrado ha ido en aumento con el paso del tiempo. As se observa que durante el kichnerismo el empleo en negro fue mayor que durante el menemismo, y en este ltimo mayor que durante el alfonsinismo.

Si uno realiza un anlisis de muy corto plazo, comparando por ejemplo con el 2001 - cosa que ha hecho el kichnerismo durante la dcada pasada y ahora lo hace el macrismo comparando con los ltimos aos del kichenrismo - los indicadores muchas veces muestran una mejora. Por ejemplo, durante el kichnerismo el empleo no registrado era mucho menor que en el 2001. Efectivamente en 2001-2002 fue de 42/43%, que fue mermando hasta 2009/2010 (33%) y luego se mantuvo estancado hasta la actualidad. Entonces merm de 42 % a 33 %. Aun as estamos hablando hoy de 4 millones de personas que no tienen aporte jubilatorios, ni vacaciones pagas, ninguno de esos derechos elementales que tienen los trabajadores registrados. Ahora, en el largo plazo lo que se observa es que durante el kichnerismo el promedio porcentual de la dcada del empleo no registrado durante esa dcada fue mayor que durante el menemismo. Lo mismo pas durante el menemismo donde fue mayor que durante el alfonsinismo, detall Villanova.

Red Eco: Por qu hay un permanente crecimiento y permanencia del empleo sin registrar ante modelos que, podramos decir, han tenido algunas variantes?

Villanova: Es discutible la idea que haya modelos esencialmente diferentes entre alfonsinismo, menemismo, kichnerismo. Hay un conjunto de indicadores que muestran que la situacin no ha cambiado sustancialmente.

Dentro de las causas del crecimiento del empleo no registrado, justamente ese es un elemento de continuidad entre esos tres gobiernos, en el sentido en que la existencia del empleo no registrado presupone un abaratamiento gigantesco de los costos laborales. Las empresas que contratan empleados sin registrar, lo que obtienen son ganancias sobre la base de la explotacin de estas personas. El empleo sin registrar presupone el no pago de las cargas sociales, estos trabajadores no tienen posibilidad de discutir una paritaria salarial por lo tanto no les rige los salarios de los trabajadores registrados de la economa. Por lo tanto podramos decir que una de las causas de la persistencia del empleo no registrado es justamente la obtencin de ganancias extraordinarias para el empresario.

Red Eco: Qu tipo de empresas son las que contratan en negro?



Villanova: Segn la Encuesta Permanente de Hogares, el 70 % de los empleados en negro son contratados por establecimientos o empresas que no tienen ms de 10 personas contratadas. Esas empresas obtienen un ahorro gigantesco en lo que tiene que ver con el costo laboral justamente porque no absorben las cargas sociales, el pago de las vacaciones, los aguinaldos. Es el ahorro de costos laborales lo que permite que estas empresas puedan subsistir frente a la competencia.

La existencia del empleo sin registrar tambin genera de alguna manera un beneficio a las grandes empresas porque muchas empresas chicas son proveedoras, ya sea de materia prima o de diversas mercancas, de las grandes empresas que tercerizan en estas pequeas empresas y stas contratan empleo sin registrar. El beneficio de la contratacin del empleo precario y del empleo sin registrar no solo es para las pequeas empresas sino tambin en ciertos casos, para las grandes empresas.

Red Eco: La precarizacin laboral tiene la misma lgica de crecimiento de dcada a dcada?



Villanova: Si, tambin la tercerizacin y las diversas formas de contratacin. Por ejemplo, en el empleo estatal hay cinco o seis maneras diferentes de contrato precario que bajo ningn aspecto se trata de la planta permanente. La planta transitoria, los contratos con organismos internacionales, con universidades, las pasantas, las becas, son todas formas de contrataciones precarias.

Tomando el CONICET que est ahora en conflicto por los despidos de 500 trabajadores- la primera contratacin es bajo la forma de una beca que dura 5 aos donde el becario no es considerado un trabajador sino un estudiante, como si la investigacin no fuera un trabajo, no fuera algo til para la sociedad. Por lo tanto all tambin est presente la precarizacin laboral.

Red Eco: Dijiste que las empresas ganan con la precarizacin y el trabajo no registrado, tens algn clculo de cunto dinero?



Villanova: Lo que desarrollamos fue una estimacin de cul es la magnitud en dinero que se ahorran el conjunto de las empresas y tambin el Estado (que es un gran empleador en negro) por el no pago de cargas sociales y en la disparidad salarial. Cuando uno compara el salario entre los no registrados y los registrados, la diferencia es abismal. Cada ao se ahorran cifras millonarias.

Solo en 2015 entre la disparidad salarial y el no pago de las cargas sociales de los empleados no registrados y de los beneficiarios de planes de empleos, las empresas se ahorraron 397.000 millones de pesos, cerca de 42.800 millones de dlares. Los beneficiarios de planes de empleo, si bien son desocupados encubiertos cuyos planes son subsidios que aporta el Estado, son personas que desarrollan algn tipo de tarea y se les paga muy poco. Los beneficiarios de las cooperativas Argentina Trabaja cobran 3.600 pesos y con la nueva Ley de Emergencia Social se les va a pagar 4.000 pesos por mes. La existencia del empleo en negro crea un perjuicio para buena parte de la sociedad porque, por ejemplo, una parte de las cargas sociales que se ahorran las empresas que contratan empleo sin registrar son justamente las de la cobertura de la obra social. Por lo tanto a estos trabajadores, su familia, los desocupados y los beneficiarios de planes de empleo, solo les queda recurrir al hospital pblico, que est degradado, con guardias saturadas, los mdicos que no alcanzan, Y a esa poblacin que es enorme (se calcula que son casi 12 millones que no tienen cobertura mdica) no le queda otra que asistir al hospital pblico. Despus hay otro elemento para pensar que es cul es el aporte que hace el Estado, que a partir del conjunto de elementos econmicos y polticos de alguna manera abastece a esa poblacin. Por ejemplo qu es la Asignacin Universal por Hijo? Cuando uno empieza a indagar un poco ms a fondo, no es otra cosa que las asignaciones familiares que percibe cualquier trabajador en relacin de dependencia registrada, por lo tanto cuando el Estado absorbe esa carga y le paga a esta poblacin en realidad subsidia a las empresas que contratan en negro. El Estado reproduce esa precariedad laboral porque en lugar de avanzar en que las empresas regularicen la situacin de los asalariados lo que hace es aportar un subsidio para que tengan, aunque sea en forma limitada, algn tipo de asistencia.

Red Eco: Cmo se manifiesta la contratacin precaria o sin registrar en hombres, mujeres y jvenes?



Villanova: La precarizacin, el trabajo no registrado, los bajos salarios y el desempleo, afecta mucho ms a los jvenes. Los que pueden comenzar a insertarse en el mercado de trabajo son los ms precarizados. El empleo en negro es mucho mayor en la poblacin joven. Lo mismo ocurre con el desempleo. Tomando datos oficiales, el mayor porcentaje afecta a quienes tiene entre 18 y 24/29 aos donde el desempleo es ms del doble de la media.

Perjudica, adems, ms a las mujeres que a los hombres. Ahora, en lo que es la rama industrial, a nivel muy general, no hay una disparidad muy sustantiva en el salario del trabajo registrado, en especial si tomamos el salario por hora trabajada, al menos desde el 2003 a esta parte. Pero en el Comercio hay un porcentaje muy elevado de empleo en negro y all es mucho mayor la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Existe disparidad sobre todo cuando hablamos de empleo en negro ms que en el empleo registrado.

Red Eco: En el debate por el pago del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios, el trabajo no registrado cmo incide?



Villanova: Hay una carga impositiva creciente dentro del sector mejor pago de los trabajadores registrados, entre otras cosas para que el Estado pueda recaudar ms y volcar diferentes tipos de subsidios hacia las empresas para que estas puedan subsistir y puedan seguir ahorrando con la contratacin sin registrar.

Si a toda la masa de empleo en negro se la registrara la pregunta es si sera necesario seguir presionando tanto hacia esa fraccin mejor paga de los trabajadores con la 4ta categora del Impuesto a las Ganancias. Una parte de la recaudacin que hace el Estado de ese impuesto va a la ANSeS, quien la utiliza en buena parte para pagar jubilaciones. Entonces, si estuvieran registrados todos los trabajadores, el Estado ahorrara plata porque no debera destinarla al pago de las jubilaciones por las moratorias o a la Asignacin Universal por Hijo y podra destinarla para mejorar escuelas, hospitales.

Fuente: http://www.redeco.com.ar/nacional/trabajadorxs/20498-el-estado-es-garante-de-la-precariedad-laboral