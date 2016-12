El proceso a Lagarde, la culpabilidad en versin business class

Politis

El Comit para la Abolicin de las Deudas Ilegtimas (CADTM, por las iniciales de su nombre anterior, Comit para la Anulacin de la Deuda del Tercer Mundo) reacciona ante el veredicto de la Corte de Justicia de la Repblica [francesa] que dispensa de la pena a la directora del FMI.

La Corte de Justicia de la Repblica* emiti el pasado lunes 19 de diciembre su veredicto en el caso del arbitraje Tapie: se considera culpable a la ex ministra de Nicolas Sarkozy y actual directora del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde, pero se le dispensa de la pena y su certificado de antecedentes penales se mantendr sin mancha (!). Verdadera proeza, incluso un sinsentido jurdico, esta sentencia es definitiva porque no se puede apelar. De modo que no hace sino confirmar que para los altos funcionarios existe una justicia de excepcin.

Aunque haba afirmado que estara de baja durante el proceso, Christine Lagarde, que corra el riesgo de ser condenada a un ao de crcel y a 15.000 euros de multa (una suma irrisoria en comparacin con los ms de 400 millones imputados) no se dign a asistir al dictado de la sentencia y prefiri quedarse a Washington, sede del FMI. Es necesario decir que verdaderamente no haba mucho suspensoCon una Corte cuya razn de ser es eximir a los polticos de ser juzgados por la justicia ordinaria, se adverta de antemano que no corra grandes riesgos. Tanto ms porque el ministerio fiscal, es decir, la acusacin, se haba pronunciado por el sobreseimiento y haba requerido la absolucin. En esas circunstancias, la defensa de Christine Lagarde era una una simple formalidad.

Paradjicamente, se la ha considerado culpable de negligencia en la gestin del arbitraje llevado a cabo en el 2008 entre Bernard Tapie y el que fuera un banco pblico, el Crdit Lyonnais, cuando ella era ministra. Un arbitraje que benefici exageradamente al hombre de negocios francs adjudicndole no menos de 403 millones de euros de las finanzas pblicas de los cuales 45 millones por daos morales a cargo del Estado y, por lo tanto, de los contribuyentes. Lo que no impidi a Christine Lagarde afirmar que asuma unas decisiones tomadas con el nico objetivo de defender el inters general.

El hecho de que no haya recurrido la sentencia arbitral constitua una falta penalmente reprensible y ese es el motivo por el que fue juzgada por desvo de fondos pblicos cometido por un tercero fruto de su negligencia. Durante el proceso Christine Lagarde justificaba su falta de atencin con relacin a dicho arbitraje mencionando la crisis financiera del 2008 que ella trataba de solucionar Algo que puede hacer rer o sobresaltarse cuando se sabe que la gestin de la crisis bancaria de 2008 ha supuesto una de las mayores transferencias de dinero pblico al sector financiero, lo que provoc la explosin de la deuda pblica francesa (1). El caso Tapie no est totalmente cerrado por ello puesto que el ex jefe de gabinete de la seora Lagarde y actual director de Orange, Stephane Richard, est siendo investigado junto con el seor Bernard Tapie.

Confianza prolongada?

En Francia el gobierno ratific inmediatamente su confianza en Christine Lagarde a travs de un comunicado del ministro de Economa , Michel Sapin: Christine Lagarde ejerce con xito sus funciones al frente del FMI y el gobierno mantiene su confianza en su capacidad para ejercer ah sus responsabilidades El FMI, que el pasado mes de febrero y a pesar de su imputacin y de la perspectiva de un proceso judicial haba nombrado a Christine Lagarde a la cabeza de la institucin para un segundo mandato de cinco aos (2), renov de nuevo su apoyo algunas horas despus de haberse conocido el veredicto y a pesar de haber sido condenada. Reunido urgentemente en Washington el Consejo de Administracin del FMI expres su absoluta confianza en su capacidad para asegurar sus funcioneseficazmente y elogi su increble liderazgo, nada menos! El primer accionista del FMI, EEUU, renov tambin su confianza y rindi homenaje a una slida dirigente.

Pareciera que tambin la Corte de Justicia de la Repblica se ha visto igualmente seducida por el aura de Christine Lagarde porque en su sentencia final justifica la dispensa de pena en razn de la personalidad y la reputacin internacional de la directora del FMI. Ante tales argumentos jurdicos uno se queda mudo

Mientras que el FMI elogia a mansalva el buen gobierno y exige la mayor disciplina a los Estados que ella endeuda a travs de sus planes de ajuste y otros memoranda, se observan en sus filas las sucesivas dimisiones de sus directores generales a partir de escndalos reiterados: el anterior director del Fondo Dominique Strauss-Kahn tuvo que renunciar en mayo de 2011 luego de su detencin por tentativa de violacin en Nueva York y su predecesor el espaol Rodrigo Rato, tambin fue juzgado por desvo de fondos, fraude fiscal, lavado de dinero, estafas, falsificaciones y uso de falsificaciones, en el caso Bankia.

Una acusada preside el FMI

En sntesis, Christine Lagarde avala el robo de 403 millones de euros de la caja del Estado y sale de ah con un expediente judicial virgen, un blasn dorado y se mantiene a la cabeza de una de las instituciones financieras ms poderosas del mundo, dado que los estatutos del FMI no prevn la dimisin automtica en caso de condena.

Mientras tanto, Jon Palais de las asociaciones Bizi y ANV-COP21 comparecer el 9 de enero en Dax por haber requisado una caja en una agencia de BNP Paris con el objetivo de denunciar los miles de millones de euros que el banco contribuye a eludir del fisco (3). Se ha condenado a un joven a tres meses de crcel en Toulouse por haber robado un queso y, por ltimo Ysoufou y Bagui Traor han sido condenados respectivamente a seis meses de crcel, tres de los cuales con sentencia en suspenso, y ocho meses de sentencia firme de crcel adems de dos aos de prohibicin de residencia len Beumont-sur-Oise durante dos aos y 7.000 euros de multa por haber exigido se investiguen las causa de la muerte de su hermano bajo disparos policiales. Otros tantos casos que demuestran la imparcialidad de la justicia (4).

Notas

* El Tribunal de Justicia de la Repblica es un tribunal francs competente para juzgar las infracciones cometidas por los miembros del gobierno durante el ejercicio de sus funciones (N. de la T.).

1) La deuda pblica pas de 1.200 a 1.800 miles de millones de euros en cinco aos durante el gobierno de Sarkozy .

2) Empez en julio del 2016.

3) Vase llamamiento en apoyo de J. Palais y a la movilizacin durante su juicio , del que CADTM Francia es signatario.

4) Lase el comunicado de prensa del CADTM Procs Luxleaks et Lagarde: la justice protgera-t-elle encore longtemps la dlinquance financire?.

Fuente: http://www.politis.fr/articles/2016/12/proces-lagarde-la-culpabilite-version-business-class-36034/

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar a los autores, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.