Haba una vez en "Usamrica"

Diario Por esto! (Mrida)

Entre las mltiples versiones acerca del origen, desarrollo y perspectivas de la victoria electoral de Donald Trump en EEUU, est una que, por novedosa y diversa en su enfoque, me parece digna de ser tenida en cuenta por el lector vido de objetividad. Me refiero al punto de vista que defiende el historiador y socilogo ruso radicado en Mosc Boris Kagarlitsky, prolfico autor de libros sobre la historia de la Unin Sovitica y Rusia, as como acerca del surgimiento del capitalismo globalizado. Kagarlitsky es jefe de redaccin de la revista en lnea(el Trabajador) y director del Instituto sobre globalizacin y movimientos sociales, de Mosc. Kagarlitsky relata en un artculo que public en Estados Unidos la revistaen su nmero de 23 de noviembre de 2016, que la ola de comentarios que levant el inesperado desenlace de la eleccin refleja el desconcierto de los expertos y los idelogos ante la nueva realidad, que se niegan a entender.De repente dice el escritor ruso- los liberales de Occidente y sus mulos de Rusia se dieron cuenta de la naturaleza nada democrtica del sistema electoral indirecto de Estados Unidos que ellos han venido aceptando por su valor nominal. Antes de que fuera contada la ltima votacin, cundi en ellos el pnico y luego argumentaron que dado que fue Clinton quien gan el voto popular, no podra considerarse legtima la Presidencia de Trump.Organizaron protestas contra unos resultados electorales que, segn su propia admisin anterior, no eran violatorias de las normas constitucionales. Olvidaron convenientemente que as aceptaban dcilmente las falsificaciones que anteriormente ayudaron a Hillary Clinton a negar la nominacin a su adversario Bernie Sanders. Resentidos con el sistema del Colegio Electoral, llamaron a sus miembros, en una peticin para la que reunieron ms de 3 millones de firmas, a ignorar la voluntad de los votantes en sus respectivos estados y votar por la Clinton. Esto, ms que una convocatoria sin precedentes a golpe de estado, pareci un grito de desesperacin.Por el contrario, los conservadores, tanto en Estados Unidos como en Rusia, estaban eufricos aunque algo confundidos porque, aunque todos anunciaban el triunfo del magnate estadounidense desde haca varios meses, su victoria fue inesperada. Todo parece indicar que con el recin electo gobierno de Trump ninguno de los grandes problemas sociales de EEUU se resolver. No porque faltara disposicin para ello, sino porque no parece tener clara idea de la existencia de tal problemtica y piensa que bastar con crear unos cuantos millones de empleos y elevar un poco los sueldos. No parecen tomar en cuenta, dice Kagarlitsky, que la combinacin del crecimiento econmico con problemas sociales no resueltos es la receta ms segura para una revolucin.Si Trump como Presidente tuviera xito en la solucin de los problemas econmicos, aunque lograra ser parcialmente exitoso en el cumplimiento de sus promesas y planes, ello no cancelar la urgencia de una modernizacin social a gran escala, con sistemas de educacin y de salud universales y asequibles, la extensin de los derechos sindicales y la expansin del sector pblico.La campaa de Bernie Sanders demostr que las clases ms bajas de la sociedad estn dispuestas a consolidar sus objetivos econmicos independientemente de lo que digan los "defensores de las minoras. Despus de la capitulacin del senador progresista su base social no le sigui, siguieron a Trump.En el contexto ideolgico ruso, la victoria de Trump ha minado ambos discursos dominantes: el liberal y el conservador.Por otro lado, se nos promete que nada nuevo suceder; que los Estados Unidos y el resto del mundo continuarn movindose en la misma direccin despus de una pausa de cuatro aos. Que slo tenemos que sobrevivir este tiempo desagradable.Por desgracia, los autores de tales pronsticos se equivocan otra vez. No habr ni Apocalipsis, ni vuelta al pasado. La victoria de Trump no es el resultado de una desagradable coincidencia; es el resultado de una crisis social y econmica sistmica en el contexto de un modelo capitalista de desarrollo completamente agotado. No es que el sistema colapsar debido al xito de Trump, sino que su xito ha sido causado por el colapso del sistema. Volver a la trayectoria de la liberalizacin global no es imposible.Las historias de una inminente represin totalitaria a que Trump someter a las mujeres y las minoras diversas son simplemente absurda y falsa propaganda por los liberales, que lo utiliz para asustar al pblico estadounidense, pero slo tuvo xito en la elaboracin de s mismos en un estado de histeria pnico.Con respecto a Rusia, la leccin americana es muy simple. Si el movimiento de izquierda seriamente aspira a desempear un papel en la poltica real, no imaginaria, debe romper con ilusiones liberales y el discurso correspondiente, concluye Kagarlitsky.Blog del autor: http://manuelyepe.wordpress. com/