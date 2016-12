Feminismo & Mundo musulmn

(Wassyla Tamzali, en la Fundacin Tres Culturas de Sevilla. Foto: Paco Puente)



Fuente: http://elpais.com/elpais/2016/12/12/planeta_futuro/1481544684_276839.html

"Llevar velo no es una eleccin, es un consentimiento", sentencia la activista y escritora. "El velo es uno de los primeros elementos que construye la feminidad siguiendo criterios patriarcales, sobre todo, y religiosos. El problema es que hoy en da no se debate sobre qu es el velo, sino sobre el derecho o no a llevarlo. Y es un signo absoluto de dominacin".Pese a la rotundidad de su discurso, Tamzali admite que el hiyab es tambin un elemento de identidad que, en un contexto de creciente islamofobia, supone para muchas mujeres una reafirmacin de su derecho a mostrarse publicamente como musulmanas. "Lo que estamos presenciando ahora en la poblacin son las ltimos etapas de la descolonizacin, la recuperacin de la identidad. En poblaciones que han estado tan discriminadas y humilladas, el hecho de ir velada hoy es poder decir sin esconderse 'soy musulmn', como el judo que se pone la kip", argumenta.Ahora bien, matiza, una cosa es llevar hiyab y otra muy distinta considerarlo compatible con la lucha por la liberacin de la mujer. "Yo no estoy en contra del velo, estoy en contra del discurso del velo. Si alguien lo lleva y asume su papel como mujer en la sociedad, yo no estoy en contra, porque asumo que no todas las mujeres abrazan el feminismo, que es un pensamiento poltico.Pero es absolutamente incompatible ser feminista y llevar el velo. Me opongo a que el velo sea una forma de liberar a la mujer. Y me enfado cuando escucho que no es un obstculo para el feminismo, porque el feminismo es un pensamiento poltico que est basado precisamente en la liberacin del cuerpo. Se puede ser militante a favor de los derechos de las mujeres, de la educacin de las mujeres, pero no se puede ser feminista con el velo".Tamzali considera por tanto un oximorn el feminismo islmico, un concepto que entr en el mbito acadmico a mediados de los 90 y que bebe del Corn y la tradicin musulmana para construir un modelo de emancipacin femenina distinto al occidental. "El feminismo es la historia de la emancipacin, la revolucin del siglo XX, la emergencia de un individuo que se llama mujer. Antes haba la madre, la esposa, la hija, la asistenta, la bailadora, la prostituta... Esa es la lucha feminista", resume.La autora deviene denunciando desde hace dcadas los elementos discriminatorios hacia la mujer que contiene el Cdigo de Familia de su pas, reformado en 2005 y cuya nueva revisin -an sin concretar- orden el presidente Abdelaziz Buteflika en marzo de 2015. "En Argelia, una mujer no es jams, en toda su vida, capaz de decidir sobre su matrimonio.Una mujer puede ser ministra, piloto de avin, pero no puede decidir casarse por s misma aunque tenga 60 aos. Adems, hereda la mitad que el hombre, la poligamia es an legal y un varn puede divorciarse sin aportar una sola razn, mientras que ellas tienen que aportar tres", enumera antes de concluir que "en Argelia las leyes sobre la mujer tienen un sustrato islamista".Estas limitaciones, dice, proceden ms de un uso poltico y patriarcal del islam que de la religin en si misma. "El control de las mujeres ayuda a los regmenes autoritarios. Los hombres tienen poder sobre las mujeres y el poder tiene poder sobre los hombres", apunta. Tamzali alaba la sociedad occidental por "no estar basada en la distincin de sexos", pero tampoco ahorra dardos contra ella por su incomprensin de la religin musulmana: "Los occidentales tienen una mirada sesgada del islam.Creo que el islam es un planeta desconocido para el pensamiento occidental. No lo entiende por una forma de racismo: Occidente piensa que el mundo rabe no funciona por el pensamiento".

