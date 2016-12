Desposesin por ley

El sistema judicial israel utiliza leyes otomanas para expulsar y desposeer a los beduinos palestinos

Se ha hablado mucho acerca del papel que desempea el Tribunal Supremo y, en general, el poder judicial israeles para judaizar el espacio palestino al confirmar las prcticas gubernamentales israeles de desposeer a los palestinos de su tierra, de demoliciones de casas y de constantes desplazamientos. Este papel fue evidente en los primeros aos del Estado de Israel cuando aprob las expropiaciones masivas de las propiedades de los refugiados y la confiscacin de las tierras que pertenecan a los palestinos que se haban quedado y que se convirtieron en ciudadanos israeles despus de 1948. La desposesin de la tierra contina hasta nuestros das, lo mismo que el papel y la posicin del Tribunal Supremo. Es probable que este papel no haya sido tan claro como lo fue en las dos primeras semanas de mayo de 2015. En esta ocasin su objetivo especfico fue la comunidad beduina en Israel y en Cisjordania. En Cisjordania el Tribunal Supremo aprob el desalojo y la demolicin de las casas de un pueblo palestino para permitir la expansin de una colonia juda. En el [desierto del] Negev* el tribunal aprob el desalojo y la demolicin del pueblo beduino palestino de Um Al-Hiran para hacer sitio a una nueva colonia juda. Y, por ltimo, el tribunal ratific la postura del Estado de que las personas beduinas no tienen derechos sobre la tierra y en la mayora de los casos son intrusas en tierra estatal.

El 4 de mayo de 2015 el Tribunal Supremo israel desestim la peticin de los residentes del pueblo de Susya, que esperaban que el tribunal detuviera su tercer desplazamiento y la demolicin de sus chabolas. Despus de su primer desplazamiento en la dcada de 1980 los habitantes Susya se trasladaron a vivir a unas cuevas en las montaas al sur de Hebron. Sin embargo, el ejrcito israel los expuls de las cuevas y sell las entradas a estas para impedir que volvieran a vivir ah. Como insistan en volver a sus tierras y lugares de asentamiento, los residentes tuvieron que construir hogares improvisados en los alrededores hechos de lonas, madera y metal. Entonces se emitieron rdenes de demolicin de estas estructuras que el tribunal haba aprobado el 4 de mayo, lo que dej a los residentes sin hogar.

Solo un da despus de esta sentencia el tribunal aprob la expulsin de Um Al-Hiran, situado solo a 20 kilmetros al sudoeste de Susya, en el Negev dentro de Israel. El tribunal rechaz un recurso presentado por la familia Abu Al-Kia contra la decisin del gobierno y de las autoridades de planificacin de expulsar a los mil miembros de la familia que vivan en Um Al-Hiran. En el lugar en el que estaban asentados y en las tierras que cultivaba la familia el gobierno construir una nueva colonia juda llamada Hiran. El Estado argument en el tribunal que los beduinos eran intrusos en tierra estatal. Basndose en esta afirmacin, decidi establecer una colonia y autorizar la expulsin de los habitantes a cambio de una indemnizacin. Mientras escribo estas lneas a finales de noviembre, la polica israel est presente en el pueblo y en cualquier momento se espera la llegada de los buldceres para demoler algunas de las casas.

Unos das despus, el 14 de mayo de 2015, el Tribunal Supremo emiti otra sentencia referente a las comunidades beduinas del Negev que concerna a la familia Al-Uqbi, la cual haba recurrido una decisin del tribunal del distrito de Beersheba que desestimaba la afirmacin de la familia de tener derechos sobre la tierra que haban posedo durante dcadas hasta ser desplazados por las autoridades israeles a principios de la dcada de 1950. Una parte de Al-Arakib, un pueblo que ha sido destruido por el Estado ms de cien veces desde 2010, est en parte de las tierras reclamadas. Basndose en leyes otomanas y del Mandato britnico (y en lnea con su precedente original de la dcada de 1980) el Tribunal Supremo sentenci que la tierra en cuestin era tierra muerta (mawat) y, por consiguiente, tierra estatal. Segn las leyes otomanas, tierra muerta es aquella tierra que no posee o cultiva nadie, y que se extiende ms del alcance de la voz alta, de una caminata de media hora o de una milla y media de una zona habitada. Basndose en esta doctrina legal el gobierno y los tribunales israeles consideran intrusos en tierra estatal a las comunidades beduinas en Israel lo mismo que en muchas zonas de Cisjordania. El tribunal se neg a cambiar esta doctrina legal con cuatro dcadas de antigedad a pesar de las pruebas abrumadoras de la posesin y del cultivo de la tierra, y del pago de impuestos desde los aos del Mandato. Sin embargo, una revisin histrica revela que el tribunal recurri a estas categoras legales de una manera tan selectiva y manipuladora que hizo que carecieran de sentido.

La guerra de 1948 tuvo unas consecuencias catastrficas para los beduinos rabes del Negev , solo un 13 % de los cuales permanecieron dentro de los lmites de Israel marcados por el armisticio, los dems se convirtieron en refugiados en los Estados vecinos. Unos 11.000 beduinos permanecieron en el Negev, incluidas diecinueve de las noventa tribus que haban vivido en la zona antes de la guerra. La decisin sobre el destino de los beduinos que se quedaron en el Negev qued en manos del entonces primer ministro [de Israel], David Ben-Gurion, y de otras figuras polticas y militares inmediatamente despus de los combates en el Negev. En un principio Ben-Gurion quera expulsar a los beduinos que se haban quedado, pero cambi de parecer y sopes esa idea frente a otras dos propuestas que se le hicieron: trasladar a los beduinos a ciudades mixtas judas y rabes en el centro del pas o concentrarlos en una zona definida y establecerlos en tres ciudades. Se adopt la ltima de las propuestas y a consecuencia de ello el ejrcito empez a expulsar, reubicar y concentrar a los beduinos. Desde 1949 hasta mediados de la dcada de 1950, se desplaz por la fuerza a once tribus beduinas desde el oeste del Negev a la zona siyaj (o sayag), una zona cercada o cerrada. All se les unieron otras ocho tribus que haban vivido originalmente dentro del siyaj. Los lmites de esta zona, que abarcaba aproximadamente un 8 % de la zona del Negev, se establecieron segn consideraciones de seguridad y de control de la tierra. Sus habitantes permanecieron bajo control militar hasta 1966 y se establecieron ciudades beduinas dentro de la zona. Aunque actualmente no sean visibles, los lmites del siyaj existen todava y estn en vigor (1).

Los primeros aos del Estado de Israel configuraron la geografa humana y jurdica de los beduinos del Negev, en particular su desalojo, expulsin, traslado y criminalizacin respecto a la vivienda y la propiedad o posesin de la tierra . Las formas de desalojo variaron ligeramente de una comunidad a otra, pero en general implicaban una combinacin de fuerza, amenazas del uso de la fuerza y pronunciamientos u rdenes oficiales del gobierno y del ejrcito. El comandante militar del Negev sola emitir una orden, firmada en rabe y hebreo, y entregarla al jeque de la tribu. La orden sola afirmar que la tribu tena que trasladarse de su lugar de residencia por un perodo de tiempo de hasta seis meses. En la prctica la orden era indefinida y no se permita a ningn residente regresar a sus tierras de origen. Bajo la poltica del gobierno, o la falta de la misma, la concentracin de tribus beduinas en la zona siyaj cre un espacio construido en la ilegalidad y caracterizado por esta en los aos posteriores. Las tribus fueron reubicadas y trabajaron la tierra en la que se les orden instalarse. La asignacin de la tierra fue parcialmente oral e informal, y parcialmente oficial, por medio de un contrato de arrendamiento del Estado.

Por ejemplo, hasta 1956 las autoridades del Estado trasladaron a la familia Abu Al-Kiaan cuatro veces hasta que fue ubicada en Um Al-Hiran, donde, Uri Lubrani (que posteriormente fue asesor del primer ministro en asuntos rabes) concedi a toda la familia un total de 7.000 dunams (aproximadamente 1.730 acres) de tierra.

La familia Al-Uqbi sufri una suerte similar de frecuentes desplazamientos. En general las tierras asignadas a las familias desalojadas y trasladadas pertenecan a otras tribus del Negev o a refugiados beduinos. Inmediatamente despus de los desalojos la tierra que haba sido vaciada o declarada zona militar cerrada era expropiada en base a la ley israel (la Ley de propiedades abandonadas de 1950 o la Ley de adquisicin de tierras de 1953). Generalmente los tribunales israeles ignoran esta historia y la excluyen de la aplicacin de la ley formal. As, los tribunales desempean un papel fundamental para promover el relato sionista de la criminalidad beduina al tiempo que suprimen los relatos de expulsin y reubicacin de las comunidades. Existe adems un corpus considerable de historia legal vinculado a las tierras reclamadas por los beduinos del Negev que tambin se suele ignorar o malinterpretar.

En 1952 el ministro israel de Justicia nombr un comit especial para clarificar la cuestin de la propiedad de la tierra de los beduinos de Negev (2). En un informe confidencial presentado al ministro de Justicia el comit conclua que es conocido por un hecho que durante el Mandato britnico grandes extensiones de tierra se registraron a nombre de los beduinos basndose en la prueba de que ellos haban cultivado estas tierras durante el periodo de tiempo que cualificaba la posesin de la tierra [10 aos] y una parte importante de estas tierras se transfirieron [por medio de la venta], tras ser registradas, a Keren Kayemet [el Fondo Nacional Judo], a otras compaas judas y a personas judas individuales. Por lo tanto, hay cientos de precedentes en este asunto y somos de la opinin de que el gobierno de Israel no podr, y no deber, ignorarlos [] Despus de todo, es posible que los beduinos tengan pruebas de posesin de muchas otras zonas, como los recibos del pago del impuesto del diezmo que servirn de prueba del cultivo de otras extensas zonas. Por consiguiente, no se deberan dejar de reconocer los derechos de propiedad que tiene los beduinos sobre las zonas que han demostrado haber cultivado durante mucho tiempo (el periodo de limitacin), esto es, un periodo de diez aos, como exigen las leyes otomanas y britnicas.

El comit resuma en estas pocas frases unos hechos importantes de la historia de los beduinos y sus derechos. Los beduinos cultivaron entre dos y tres millones y medios de dunams (unos 3.500 kilmetros cuadrados) de la regin de Beersheba. Su principal cultivo era la cebada, conocida por su calidad, parte de la cual se exportaba va Gaza a la industria de la cerveza britnica y del resto de Europa antes de la Primera Guerra Mundial. Aunque no se registraran formalmente, los beduinos obtuvieron derechos sobre la tierra por medio de la agricultura y del pago de impuestos, que eran los medios principales de obtener esos derechos. Por muy absurdo que pueda parecernos a algunos, la agricultura beduina existi durante siglos en el Negev en diferentes grados. Por ejemplo, el viajero estadounidense William Thomson, que atraves el territorio beduino en el Negev en 1857, observ: Qu tipo de territorio tenemos ante nosotros hoy? Hermoso en s mismo, pero montono. Calor, calor, un autntico ocano de calor. El cultivo de la tierra fue unos de los medios principales para obtener derechos de propiedad bajo el dominio otomano. Las administraciones otomana y britnica reconocieron el sistema de propiedad beduino y los registros internos de los jeques que tambin actuaban como recolectores de impuestos. Adems, hubo beduinos que registraron sus tierras en el registro de tierras durante el periodo otomano.

En la poca del Mandato los derechos de la tierra siguieron anclados en diferentes formas, tanto formales como informales. Adems, cuando se venda la tierra a organismos o individuos judos los propietarios beduinos registraban la tierra con sus nombres y solo despus transferan los derechos a los compradores. Mientras quienes tuvieran derechos sobre la tierra pagaran los impuestos, satisfacan las principales demandas y expectativas de las autoridades otomanas y britnicas, que no se molestaron en crear un aparato legal o administrativo completo en el distrito de Beersheba. El registro ordenado de derechos introducido por los britnicos en 1928, conocido como el proceso de establecimiento de los ttulo de la tierra, no lleg al Negev hasta 1948 . Sin embargo, el gobierno del Mandato britnico seal que cuando la regulacin de los derechos de la tierra llegara finalmente a Beersheba, se esperaba que unos dos millones de dunams se consideraran tierra propiedad de los beduinos. Con el cambio del paisaje poltico en 1948 cambi tambin el rgimen de propiedad junto con la historia de la regin.

En 1970 el gobierno israel inici un proceso de establecimiento de ttulos de propiedad entre los beduinos, especialmente en la zona siyaj. Para 1979 los beduinos haban presentado 3.220 reclamaciones de propiedad sobre un total de un milln y medio de dunams, que inclua medio milln de dunams de pastos. Parte de la tierra reclamada estaba fuera del siyaj y ya haba sido expropiada y registrada como tierra estatal. Un comit nombrado por el gobierno israel en 1975, presidido por Plia Albeck, una funcionaria de la oficina del fiscal del Estado, seal que la tierra que reclamaban los beduinos era 850.000 dunams y afirm que estos no tenan derechos legales sobre la tierra. Basndose en leyes otomanas y britnicas, Albeck determin que la tierra era tierra muerte (tierra que estaba lejos de espacios habitados) que no se posea ni se cultivaba y que, por consiguiente, perteneca al Estado. Albeck adujo en nombre del Estado de Israel esta misma doctrina legal junto con otras similares para expropiar las tierras y destinarlas a colonias judas en Cisjordania. Aunque en este artculo me centro fundamentalmente en las prcticas israeles en el Negev, la expulsin de Susya y el uso de doctrinas legales similares demuestran la invisibilidad de la Lnea Verde (del armisticio de 1949) a ojos de los altos cargos israeles y a la hora de analizar las polticas sobre la tierra de Israel.

No obstante, como Albeck esperaba que el tribunal no permitiera que se desalojara a los ciudadanos beduinos de la tierra sin una indemnizacin, recomend que el gobierno congelara las demandas de propiedad de la tierra y negociara con los demandantes . Las frmulas de indemnizacin eran complejas y diferentes de un demandante a otro, pero combinaban una parcela de terreno para construir en las ciudades beduinas planificadas por el Estado, agua para la agricultura y una compensacin financiera, que en general ascenda al 10 % por ciento de la demanda . La oferta de indemnizacin se condicionaba a que el demandante se asentara en uno de los municipios beduinos construidos por el Estado y planificados para concentrar a los beduinos en los centros urbanos . El gobierno adopt la recomendacin, congel las demandas y emprendi negociaciones. Desde el principio el gobierno tena claro que los beduinos no estaban entusiasmados con la propuesta. Para 2005 el gobierno solo haba resuelto el 15 % de las demandas, la mayora de ellas por la fuerza durante el desalojo de la zona de Tel El-Meleh en el Negev para construir la base area de Nevatim, que se traslad en parte a la pennsula del Sina tras el acuerdo de paz con Egipto. Hacia 2005 el Estado comenz a presentar contrademandas a las demandas originales de los beduinos y hasta la fecha ha ganado el 100 % de los casos (casi 300), el ltimo de los cuales fue la sentencia Al-Uqbi.

La adopcin de las recomendaciones de Albeck supuso la opcin del Estado de llegar a una decisin respecto a las comunidades beduinas del Negev que cumpliera con su aspiracin poltica de controlar las tierras por medio de la negociacin. Sin embargo, en la ltima dcada el gobierno israel pas del modo de negociacin al de confrontacin aumentando la cantidad de casas demolidas e iniciando la poltica de contrademandas de la tierra. Al mismo tiempo el gobierno israel se dio cuenta de que las cosas se estaba saliendo de su control ya que no se resolvan ni las demandas de la tierra ni el estatus de pueblos no reconocidos. Los sucesivos gobiernos israeles siguen abordando la cuestin de la tierra beduina en el Negev sin tener en perspectiva una solucin adecuada. As, desde 2007 el gobierno israel ha empezado a desarrollar un plan integral que abordar tanto las cuestiones de la tierra y la vivienda en Beersheba como el desarrollo socioeconmico.

Solo despus de 2007 el gobierno nombr varios comits (los comits Goldberg, Amidror, Prawer Begin) para estudiar el asunto. El ltimo intento fue el proyecto de ley Prawer, que se congel y no se vot en el Knesset [parlamento israel] debido a la importante oposicin a un posible desplazamiento masivo de unos 40.000 beduinos de sus pueblos. No obstante, no se cancel [el proyecto de ley] Prawer y se espera que se presente de nuevo en el Knesset en su versin actual o con algunas enmiendas .

Mientras tanto ha fracasado el proyecto de urbanizar a los beduinos: decenas de miles de personas beduinas viven en psimas condiciones en pueblos no reconocidos y unas 2.500 demandas de propiedad siguen esperando ser resueltas y llevan a desalojos y demoliciones, sin que se solucione nada sobre el terreno. Al mismo tiempo las autoridades israeles intensifican sus polticas de urbanizacin y de desplazamiento de los beduinos a la Zona C de Cisjordania. Lo que est claro es que se sigue ejecutando el esquema del proyecto colonial de eliminacin y reubicacin de la poblacin por medio de la desposesin, las demoliciones y el desplazamiento. No parece que haya una solucin en perspectiva ni intencin alguna por parte del gobierno de cambiar de manera profundas su poltica respecto a las personas beduinas. El gobierno israel las sigue considerando intrusas y obstculos para el desarrollo, esto es, para la judaizacin.





Social History Workshop junto con Journal of Levantine Studies publicaron una versin ms breve de este artculo.

Notas:

* El desierto del Negev ocupa un rea de unos 13 000 km, con forma de tringulo invertido cuyo vrtice meridional se sita sobre la costa del mar Rojo. Al oeste limita con la pennsula del Sina (Egipto) y al este con la zona meridional de Jordania. (N. de la t.)

(1) Un ejemplo de ello es una de las secciones del Plan Prawer que se enmend posteriormente y que prohiba los asentamientos beduinos fuera del siyaj. Adems, la mayora de las personas que hicieron reclamaciones de la tierra dentro del siyaj recibieron ofertas de indemnizacin ms favorables que quienes reclamaban tierras fuera de l.

(2) Sus tres miembros eran Yehosua Palmon, asesor del primer ministro en asuntos rabes; Binyamin Fishman, del Departamento de resolucin de ttulos de la tierra, y Yosef Weitz, representante del Fondo Nacional Judo (Keren Kayemet LYisrael)

