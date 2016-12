Sobre la procreacin en el futuro y Alepo

Le en el peridico, me comentaba, que dentro de poco no va a hacer falta sexo para procrear, algo que ya sucede en algunas especies inferiores, que procrean dividindose. El peridico traa la noticia en una de las ltimas pginas, por lo que me ha hecho, comentaba Martenstein, de nuevo dudar del periodismo. Seguro que si se rompe la coalicin entre los dos grandes partidos en Alemania, y la noticia es portada en todos los peridicos. Sin embargo el acabose de la sexualidad es tan slo noticia de relleno, noticia perdida en hojas postreras, siendo que afecta a mucha ms gente que la otra, o la misma alunizacin del hombre, que se dio con gran boato informativo.

En letra pequea se comenta que el sexo va a sobrar en cuanto a sus aspectos biolgicos, aunque la gente siga practicando por mera costumbre adquirida, pasar a ser una actividad ms de ocio, como el sudoku o el tenis de mesa o pin pon. No se sabe cundo, pero quienes hoy viven lo conocern. Todo ello est relacionado con un equipo de investigacin japons que puede producir de una clula madre de cualquier ratn tanto una clula espermtica como un vulo. Y los ratones as creados son ratones normalsimos.

En el relato se resalta que tambin las parejas homosexuales van a poder procrear hijos, de la clula de uno de ellos se extraer el vulo y de la otra el esperma. Debern acordar quin va a ser el padre y quin la madre. Jurdicamente pudiera tener su importancia. Pero las parejas homosexuales tan slo son un aspecto del problema. Mujeres con 60 y 70 podran ser madres sin tratamiento hormonal, slo mediante la ayuda de sus clulas corporales. Incluso muertos podran ser padres pstumos, caso de existir material celular. Pero lo ms fascinante es la idea de que incluso personas solas puedan producir hijos extrayendo de una de sus clulas el vulo y de la otra el esperma. Y no seran clones porque el material hereditario se selecciona cada vez. Ms an, entre 3, 4 o 5 podran procrear un hijo conjuntamente mezclando el material hereditario, pienso por ejemplo en los vinos Cuve, que surgen de manera parecida. Conocis de vacaciones a una pareja con la que confraternizis fantsticamente y decids hacer entre todos un hijo.

Es verdad, surgen muchas preguntas. Se puede cultivar genios y deportistas exitosos? No se olvide ni se obvie que los chinos van a copiar. Un dictador o una multimillonaria podra producir hijos a manta en vientres alquilados, que porten su herencia. Ah, y que ocurre con el complejo de Edipo si es el mismo el padre y la madre?

Escribe Luis Manuel Arce:

La batalla de Alepo ganada por las fuerzas leales al presidente Bashar al Assad y sus aliados rusos rememora de forma inversa en su proyeccin la de Berln que puso fin a la Segunda Guerra Mundial y sirvi para el replanteo de la correlacin de fuerzas en el mundo.

No es que Alepo signifique el fin del conflicto armado -que va a continuar mientras la Desh siga siendo alimentada por la derecha internacional y ese mal llamado Estado Islmico tenga capacidad de reclutamiento de carne de can-, pero al contrario de Berln puede impedir el nuevo reparto territorial que pretenda balcanizar a Siria.

Si aquellos que provocaron el conflicto sirio desearan sacar alguna leccin de Alepo lo primero que deberan admitir es que la inteligencia ruso-siria logr en un tiempo relativamente corto neutralizar a la Daesh y detener su avance militar y poltico, e incluso religioso, gracias a la confrontacin ideolgica planeada para separar a los grupos de oposicin en armas.

Los estrategas rusos y sirios lograron identificar en la enmaraada selva de las fuerzas contrarias al gobierno de Damasco los troncos principales del bosque, y a partir de ese conocimiento determinar que la oposicin no era un grupo homogneo, ni siquiera afn entre sus componentes, e incluso con contradicciones antagnicas e irreconciliables que indefectiblemente debilitaban al adversario y convertan en intiles el apoyo de Israel y el Occidente.

Escribe Santiago Alba Rico en Alepo, la tumba de la izquierda:

Para matar a gran escala, lo sabemos, hay que mentir y adems insultar y despreciar a las vctimas. Eso es lo que hizo EEUU en Iraq o lo que ha hecho siempre Israel en Palestina. Toda la izquierda comparti en 2003 esta denuncia al lado de la gente normal y decente; y se indign y se condoli al lado de la gente normal y decente tras los bombardeos de Bagdad o de Gaza.

Pues bien, ocurre que eso que tanto nos duele y enrabieta cuando son EEUU o Israel los verdugos se ha convertido en la rutina mental de la izquierda en su relacin con Siria. Hemos aceptado mentir a gran escala para que el rgimen de Asad y sus aliados ocupantes Rusia, Irn y Hezbollah maten a gran escala; y al hacerlo no slo hemos abandonado y despreciado a las vctimas, sino que nos hemos separado de la gente normal y decente. Una buena parte de la izquierda mundial se ha situado, en efecto, al margen de la tica y al lado de los dictadores y de los muchos imperialismos que doblegan la zona. En una Europa en la que crece el neofascismo y el terrorismo islamista a velocidad acelerada, este nuevo error, sumado a tantos otros, nos puede costar muy caro.

Para permitir a Asad matar a gran escala ha hecho falta mentir mucho: ha hecho falta negar que el rgimen sirio fuera dictatorial y afirmar, an ms, que es antiimperialista, socialista y humanista; ha hecho falta negar que hubo una revolucin democrtica muy transversal, no sectaria, en la que participaban millones de sirios, muchos de ellos de izquierdas, que no se reconocan en una direccin o un partido (una especie de 15M gigantesco cristalizado en Consejos y Coordinadoras Locales); ha hecho falta negar la represin brutal de las manifestaciones, las detenciones, las torturas, las desapariciones; ha hecho falta negar la legitimidad del Ejrcito Libre Sirio; ha hecho falta negar los bombardeos con barriles de dinamita y el uso de armas qumicas por parte del rgimen; ha hecho falta negar o justificar los bombardeos masivos de la Rusia de Putin; ha hecho falta negar la tolerancia de todos (Asad, Rusia, Irn, EEUU, Arabia Saud, Turqua) hacia el crecimiento del ISIS; ha hecho falta negar la ocupacin iran de Siria; ha hecho falta negar el imperialismo ruso y su excelente relacin con Israel; ha hecho falta negar la indiferencia errtica de EEUU, que slo ha intervenido para dejar el paso libre al mismo tiempo al rgimen sirio y a Arabia Saud; ha hecho falta negar el embargo de armas, que ha dejado la rebelin en manos de los sectores ms radicales, tan contrarrevolucionarios como el propio rgimen; ha hecho falta negar la existencia de manifestaciones simultneas contra Asad y contra el ISIS (u otras milicias yihadistas) en pueblos y ciudades destruidos y asediados; ha hecho falta negar la ausencia del ISIS en Alepo, expulsado por el ELS en 2014; ha hecho falta negar el sufrimiento y terror de la poblacin alepina bajo asedio; pero ha hecho falta lo peor negar el herosmo, el sacrificio, la voluntad de lucha de miles de jvenes sirios que se parecen a nosotros y quieren lo mismo que nosotros; ha hecho falta an peor y peor despreciarlos, calumniarlos, insultarlos, convertirlos en terroristas, mercenarios o enemigos de la libertad.

*

Y vuelvo al principio, a la luz de la nota del peridico sobre los xitos del equipo japons y la procreacin futura me acord del autor francs Michel Houellebecq, que predice este futuro en una novela: Las partculas elementales (Les Particules lmentaires, 1998).

La gente se libera de sus cadenas sociales y biolgicas hasta llegar a ser inmortales, asexuados y totalmente idnticos. Desaparecen las desigualdades, los problemas amorosos, las disputas, pleno humanismo. Pero tambin deja de haber personas como hoy.

Y me di cuenta del gran sentido de la imperfeccin. Sin desgracia no hay felicidad. Vivir en un mundo perfecto sera peor que vivir en el actual, que ya es decir. Posiblemente no existira Alepo, ni tampoco dos artculos tan distintos de visiones tan opuestos como el de Luis Manuel Arce y el de Santiago Alba Rico.

De todas formas a mi me preocupa menos quin apoya a quien en las bestiales guerras, quien est con quien en luchas tan inhumanas, tan atroces por todos los lados, tan aniquiladoras, de tanta muerte, tanto herido, tanta destruccin, de si son galgos o podencos

En mucha ms consideracin tengo a quienes luchan en contra de las guerras, quienes impiden las guerras, quienes estn en contra de venta de armas y de ejrcitos, en contra de la participacin de sus estados en estas bestialidades, quienes les castigan con su voto y su rebelda, ellos son para m ms humanos, personas ms de izquierda y tambin mucho ms decentes.





