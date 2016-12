Una rabe israel es la cara del programa ms visto de la tele israel

Israel, pluralismo o lavado de imagen?

Que un estado etnicista nos muestre en un lugar mediticamente prominente a alguien que no pertenece a la etnia que se supone que ese estado expresa, nos muestra una instancia de pluralidad digna de examen.

En Israel tenemos de presentadora de un canal en hebreo, el ms visto, a una rabe israel.

Es la prueba perfecta de la pluralidad y la democracia israel.

Lucy Aharish, 35 aos, ha sido elegida adems para encender la antorcha de homenaje a los israeles revolucionarios en la ceremonia del Da que Israel ha declarado como de la Independencia, en el Monte Herzl, es decir en el monte que lleva el nombre del fundador del movimiento sionista y transitivamente del estado sionista, aunque no alcanz a verlo en vida.

El Estado de Israel (en adelante EdI) se funda mediante una transaccin de la direccin poltica sionista. Al hacrsele tan difcil el vaciamiento total del territorio sobre el que se quera implantar el EdI, siguiendo mandatos religiosos, bblicos e histricos, sus dirigentes aceptan erigirlo con una minora rabe incluida (minora que tambin fue aprovechada cumpliendo funciones econmicas, haciendo las tareas menos calificadas o peor pagadas de la nueva maquinaria societal y estatal sionista).

Es de esa minora (que se estima en un 20% de la poblacin total del EdI) que proviene Lucy.

Su grado de integracin mental al EdI es llamativa.

Lucy nos dice con total seguridad: Cuando la gente me pregunta Qu eres? yo digo que soy israel [] Despus soy una mujer, y despus soy rabe musulmana.

Esta penosa declaracin no le ha sido arrancada en una coyuntura extraa o descontextualizada.

Segn la info de internet, en 2015, ya se haba expresado en los mismos trminos y la reiteracin revela la importancia que le asigna: se es el orden: israel, mujer, rabe musulmana (en una entrevista con el Times de Israel).

Con lo cual nos damos cuenta de la consustanciacin ideolgica de esta presentadora televisiva con el EdI.

Lucy ha sido conocida en las redes por haberse expresado en ingls en lugar del habitual hebreo respecto de la tragedia en Aleppo.

Y por ello ha tomado estado mucho ms pblico lo que ella piensa y considera.

Refirindose a esa peripecia dice con tino que no quiere saber quines estn en lo correcto y quin equivocado. Quines son los buenos y quines son los malos, porque nadie lo sabe. Y francamente no importa. Lo que importa es que est sucediendo, ahora mismo frente a nuestros ojos. Completa: y nadie en Francia, en Reino Unido, Alemania o Amrica [EE.UU.], est haciendo nada para detenerlo. Cabe preguntarse por qu no pregunta sobre otros intervinientes, como Rusia, Turqua, Irn, Israel. Pero dejamos la incgnita sin respuesta.

Su planteo, su orden de preferencias, nos hace acordar al sentimiento de pertenencia exigido por el nazismo y el fascismo en la primera mitad del siglo XX. Sus idelogos sostenan que la pertenencia al estado era la primera y principal; en segundo y tercer lugar podan caber la pertenencia laboral y local (imaginamos que tambin el sexo o la etnia). Justamente sa fue opcin clave con la que el nazismo y el fascismo se oponan a filosofas como la del marxismo, que ubicaba como pertenencia fundamental o principal la de clase, o como la del anarquismo que reivindicaba como atributos bsicos aspectos individuales; su vocacin, su sexo, su condicin de poeta o de atleta

Para los nazis la pleitesa al gua de la nacin estructura a toda la sociedad. Si divinizamos al estado, podramos saltearnos al gua (al fhrer)





Volvamos a Aharish. Ella nos aclara que lo que pasa en Aleppo es un genocidio. De acuerdo. Agrega: Djenme ser ms precisa. Es un holocausto. Esta precisin es perfectamente ideolgica,

La diferenciacin expresa otra vez la identificacin que tiene con el Estado de Israel y con la mitologa que se ha ido forjando a partir de las atrocidades sufridas por los judos durante la vigencia del 3er. Reich.

Para Aharish genocidio no tiene la atroz trascendencia que tiene holocausto. El empleo de esta denominacin requiere varias explicaciones.

Al usar este trmino, holocausto, va contra aquellos judos muy identificados con la nocin de pueblo elegido que entienden que lo ocurrido en Alemania en los 40 con los judos es algo incomparable con cualquier otro genocidio habido en la historia humana.

Entonces Aharish cumple con la profesin de fe ideolgica del sionismo al situar por encima de todo a las atrocidades vividas por los judos bajo el nazismo y asumir su vocabulario, pero a su vez la subvierte porque aplica el trmino holocausto al destino trgico de poblacin no juda (que no es la de El Libro); musulmanes, en suma. Como el de tantos palestinos que han sido matados durante la resistencia al implante sionista en Palestina.

Su condena tan fuerte a la inmovilidad, a la abulia poltica, el no reaccionar frente al destrozo de vidas humanas en Aleppo es respetable y compartible. Pero Aharish remata sus imprecaciones con algo difcil de tragar: Me da vergenza que el mundo rabe est siendo tomado como rehn, por terroristas y asesinos y que no estemos haciendo nada.

Se equivoca: desde Israel no es que no se est haciendo nada; se est haciendo algo y cmo! Que lea a Oded Yinon. Su juventud no puede ser escudo de ignorancia tan supina. Ni siquiera su condicin de periodista.

Lucy es un lujo ideolgico de Israel que tranquiliza escrpulos de judos democrticos y es a su vez tolerada como coartada por los ms ortodoxos.

Es ms bien, entonces, la prueba ferpecta de la pluralidad y la democraticidad israeles.

Lucy encarna la figura de el cipayo perfecto.





Notas



Mayoritarios. Porque haba sionistas que aceptaban de buen grado una convivencia con los rabes, como es el caso de Martin Buber.

El vocabulario empleado por Aharish es en realidad el que Hollywood difundi como propio de la tragedia de la solucin final nazi a la cuestin juda. Por qu se acu el trmino holocausto para hacer referencia a dicho genocidio? Holocausto en la Biblia es apenas la ofrenda con sacrificios de animales que los judos le hacan a su dios. Vase al respecto La industria del holocausto, una investigacin formidable de Norman Finkelstein.

Habra un motivo para aplicar el trmino holocausto a la peripecia juda en Alemania y sus zonas de influencia (1941-1945): hay judos que consideran que se trat de una expiacin para el pueblo judo por sus incumplimientos No es una posicin que alberguen muchos judos.

La excelente escritora, reportera y periodista Mara Esther Gilio sola definir que los conocimientos de un periodista, para ser mnimamente aceptables deban ser tan amplios como el de un ocano, pero que su profundidad, por ello mismo, no sola ser ms que la de un charco de lluvia.

