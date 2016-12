Noam Chomsky a los 88 aos

Cul es la opinin del intelectual ms importante de nuestra era sobre el presidente electo Donald Trump?

"La llama de la vela parpadea. Tiembla su pequea fuente de luz. Aumenta la oscuridad. Los demonios empiezan a agitarse

Carl Sagan, El mundo y sus demonios



Recientemente, Noam Chomsky cumpli 88 aos y seguimos teniendo el privilegio de escuchar sus anlisis sobre poltica local e internacional. Inmediatamente despus de conocer los resultados de la jornada electoral en EU, era inevitable que distintos medios lo buscaran para conocer su opinin, pues Noam es, por supuesto, uno de los referentes acadmicos al cual escuchar sobre estos temas, si realmente se quiere estar informado.

La primera entrevista se la concedi a Chronis J. Polychroniou, quien lo entrevista regularmente desde hace varios aos para Truthout. En ella, define al Partido Republicano, a quien el electorado ha dado el control no solo de la presidencia, sino tambin de la Cmara de Representantes, el Senado y la Suprema Corte, como la organizacin poltica ms peligrosa en la historia, dedicada a destruir, tan rpido como sea posible, la vida humana tal y como la conocemos, en tanto que se niegan a reconocer el cambio climtico como consecuencia de la actividad humana. El presidente electo Donald Trump tambin ha expresado su postura desde hace varios aos por ejemplo a travs de su cuenta de Twitter, con mensajes tan lamentables como el siguiente: "El clima est helado all afuera, dnde demonios est el calentamiento global?" Recordemos que el control republicano del congreso estadounidense ha impedido que se acepte cualquier compromiso vinculante que provenga de la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climtico, el llamado Acuerdo de Pars de 2015.

Al respecto, Chomsky dijo en entrevista para The Brooklyn Rail: "El presidente electo ha dicho muchas cosas, pero en general sostiene que el calentamiento global es un engao, que debemos incrementar el uso de combustibles fsiles, el carbn incluido, desmantelar el marco legal, eliminar la Agencia de Proteccin Ambiental (EPA), y dejar de ayudar a los pases ms pobres que buscan implementar un modelo de energa sustentable, uno de los temas centrales de la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climtico (COP21 y COP22) [que este ao se desarroll, tambin en el mes de noviembre, en Marruecos, con escasa cobertura de los medios], de la cual Trump ha dicho que Estados Unidos se retirar. China defiende ahora la esperanza de que el mundo escape de un desastre inminente, mientras que el 8 de noviembre, Estados Unidos anunci que socavar todos estos esfuerzos. [] Trump ya est tomando medidas para desmantelar la Agencia de Proteccin Ambiental (EPA) al poner en el equipo de transicin a su cargo al infame y orgulloso Myron Ebell, quien se niega a reconocer el cambio climtico". Alguien habl de los 'deplorables'? Qu les parecen estos? En efecto, como lo comenta Chomsky, el aparente descarrilamiento del Acuerdo Transpacfico de Cooperacin Econmica (TPP), muy posiblemente fortalecer al Partenariado Econmico Comprehensivo Regional (RCEP), liderado por China y las cada vez ms fuertes instituciones regionales, en especial, la Organizacin de Cooperacin de Shanghai (SCO).

Chomsky tambin hace referencia a las propuestas de Harold Hamm, fundador de la compaa Continental Resources, una de las personas ms ricas del mundo segn la revista Forbes y pionero en la exploracin del petrleo de esquisto (shale oil) en el noroeste de EU. Hamm ha sido asesor en temas de energa tanto de Trump, como de Mitt Romney durante su candidatura presidencial en 2012, y est a favor de que haya una mayor produccin de hidrocarburos, recortes de impuestos y menos regulaciones para dicha industria, as como de levantar el veto temporal que Obama impuso al Oleoducto Dakota Access (DAPL)... justamente en esta regin estadounidense, en donde se mantiene el conflicto sobre el territorio sagrado de la Reserva Indgena Standing Rock de la nacin sioux y la contaminacin del ro Missouri. "El mercado reaccion rpidamente. Las acciones de las empresas de energa se dispararon, incluyendo la minera de carbn ms grande del mundo, Peabody Energy, la cual se haba declarado en quiebra, pero despus de la victoria de Trump, sus acciones registraron ganancias de hasta 50 por ciento", dice Chomsky. La misma tendencia se confirma con el nombramiento del director de ExxonMobil, Rex Tillerson, como secretario de Estado, siempre y cuando tenga la aprobacin del Senado.

Desde hace ya bastante tiempo, Chomsky ha dejado muy en claro que el cambio climtico y la amenaza de guerra nuclear son los dos peligros ms importantes que enfrenta la humanidad en este siglo y debern tratarse a partir de ahora con mucha mayor urgencia: "Es difcil encontrar las palabras que expresen el hecho de que los humanos se enfrentan a la pregunta ms importante en su historia, si la vida humana sobrevivir tal como la conocemos... y que su respuesta en estos momentos sea acelerar en camino hacia el desastre". Para un anlisis ms a fondo en este sentido, puede verse la excelente conferencia que dio Chomsky sobre 'Poder e ideologa' en Chicago en septiembre de este ao: "Quizs aun ms sorprendente es el hecho de que este increble espectculo no ha provocado prcticamente ningn comentario en los medios de comunicacin", le dijo Chomsky a Paul Mattick, una clara muestra de la propaganda y desinformacin en que se mantiene a la sociedad en su conjunto.

La posible distensin de relaciones entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, hara pensar que la amenaza de guerra nuclear podra alejarse pero para qu? El jueves, 22 de diciembre, Trump publica un ominoso tweet, que enmarca uno de los momentos ms oscuros de la humanidad: "Estados Unidos debe fortalecer y expandir en gran medida su capacidad nuclear hasta el momento en que el mundo entre en razn con respecto a las armas nucleares". Trump enva este mensaje a solo unas horas de que Putin hiciera un comentario similar respecto del arsenal ruso, mientras presuma sus victorias en el campo de guerra sirio. Ms del 90% de las bombas del mundo en las mejores manos. Recuerdan lo dicho por Joe Scarborough de MSNBC durante la campaa electoral, en una entrevista con Michael Hayden a inicios de agosto? "Hace varios meses, un experto en poltica internacional se reuni con Donald Trump... y tres veces [Trump] le pregunt sobre el uso de armas nucleares. Tres veces le pregunt: si las tenemos, por qu no las usamos?" Feliz Navidad a todos, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Por su parte, Chomsky ha mencionado que las tensiones entre India y Pakistn siguen siendo la parte ms dbil de una soga a punto de romperse (sin contar las acciones militares de la OTAN en las fronteras de Rusia), en donde se conjugan no solo dos estados con un fuerte armamento nuclear, sino tambin los conflictos por la escasez de agua.

Aunque la caracterstica ms notable de Trump es el ser imprevisible, el panorama a nivel nacional e internacional no es prometedor. Chomsky llama la atencin sobre el ascenso de diversos partidos de extrema derecha en Europa, con Nigel Farage, en Gran Bretaa, o Marine Le Pen en Francia, quienes se apresuraron a felicitar a Donald Trump en las primeras horas por su victoria. La profundidad y agudeza del anlisis de Chomsky puede notarse claramente cuando explica la fuente de votos del Partido Republicano, lo que en realidad explica la tendencia de los procesos electorales en muchos otros pases: "Los republicanos se han consagrado a beneficiar tanto a la clase alta, y al sector empresarial, que ya no pueden obtener ms votos siguiendo el mismo programa poltico, y por eso han optado por movilizar a sectores de la poblacin que siempre estuvieron ah, pero no como fuerzas polticas organizadas: los evangelistas, nacionalistas y racistas, las vctimas de la globalizacin diseada para hacer competir entre s a los trabajadores de todo el mundo, debilitando los marcos legales que brindaban a los trabajadores algn tipo de proteccin".

Las caractersticas especficas de esta ideologa xenofbica se establecieron durante el perodo del presidente Ronald Reagan, y no solo sirven como chivo expiatorio, sino que adems dirigen el enojo de la poblacin contra la burocracia gubernamental: "Uno de los grandes logros del sistema doctrinario ha sido desviar la ira que debera dirigirse hacia al sector corporativo y por el contrario se dirige en contra del gobierno, que solo implementa los programas diseados por el sector empresarial", dice Chomsky. De esta manera la gente en el poder permite que los partidos se muevan a la extrema derecha, pero detienen a los movimientos progresistas, como el de Bernie Sanders. En efecto, la falta de asociaciones que eduquen y organicen es un problema que se observa en nuestras sociedades completamente fragmentadas.

Finalmente, sobre la poltica interna del prximo gobierno estadounidense, Chomsky rescata la posible creacin de un programa de infraestructura nacional, para generar mayores empleos, lo cual, como efecto secundario, podra generar un despertar del movimiento obrero en ese pas, aunque la tendencia que debe esperarse son mayores ganancias para las farmacuticas, el sector financiero, militar y energtico. De esta circunstancia, Noam llama a la organizacin y a la (difcil pero no imposible) creacin de un partido independiente, de izquierda, que trabaje continuamente con las comunidades. "No es cualquier desafo, hay mucho en juego: literalmente, la supervivencia de la humanidad, organizada de forma decente".

Cajita de Pandora

"From Pacifica... this is Democracy Now!" En medio de la vorgine de este final de ao, el programa Democracy Now! de Amy Woodman cumpli veinte aos al aire este lunes, 5 de diciembre y lo celebraron con un evento en la Iglesia Riverside, en Manhattan, NY. S, entre otras personalidades, Chomsky estuvo ah, ley un discurso y apareci por primera vez en un escenario con Harry Belafonte. El periodismo serio y comprometido le debe mucho al equipo que encabeza Amy. La vigencia e importancia de su incansable trabajo pudo corroborarse hace apenas pocas semanas cuando las autoridades de North Dakota emitieron una orden de arresto con dos diferentes cargos en su contra, por cubrir las protestas que se llevan a cabo en ese estado en contra del oleoducto DAPL antes mencionado. Con el tiempo, podremos ver que sus nombres tienen ya reservado un lugar especial en la historia del periodismo, y se mostrar su labor como un verdadero referente a seguir.

Sobre absoluciones de la historia se qued con ganas de conocer la opinin de Chomsky sobre Fidel Castro despus de su muerte? Lea la entrevista que le concedi a un estudiante de la Universidad de Pennsylvania, Vaios Triantafyllou, con el ttulo "El socialismo en la era de la reaccin", que se reproduce este mes de diciembre en la revista Jacobin. Altamente recomendable.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.