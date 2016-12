OTAN-ONU: La hipocresa como una de las bellas artes

El viernes 16 de diciembre ltimo, fue encontrado con un disparo en la cabeza, el Auditor General de la Organizacin del Tratado del Atlntico Norte (OTAN), Yves Shandelon, quien era el responsable de la lucha e investigacin de la financiacin del terrorismo.

El cuerpo sin vida del auditor general, de 62 aos, se encontraba en el interior de su auto estacionado junto a una ruta, en las cercanas de la ciudad belga de Andenne, en la regin de las Ardenas, casi en mitad de camino entre su oficina y la ciudad de Lens, donde viva, a unos 240 kilmetros de distancia.

Segn las declaraciones del fiscal de la provincia de Namur: La autopsia demostr que fue un suicidio, segn el examen que fue practicado cuatro das ms tarde. El fiscal incluso mencion el hallazgo de una carta de despedida, encontrada cerca del cuerpo del auditor de la que, lgicamente, se excus dar detalles.

La familia de Shandelon, rechaz la versin del suicidio, y segn el peridico flamenco The Morning , los familiares de Shandelon, refirieron que el auditor haba participado de una fiesta navidea en su propia oficina la noche anterior a su muerte.

Adems , la familia denunci que el auditor Shandelon, haba comentado que estaba recibiendo llamadas extraas.

Las versiones acerca de la localizacin del arma utilizada para el suicidio se contraponen. Algunas fuentes mencionan que el arma fue encontrada junto a su cuerpo, como sera lgico, mientras otras insisten que la pistola utilizada estaba dentro de la guantera de auto, lo que derrumbara de hecho la teora del suicidio. De ser cierta esta ltima versin, no queda dudas que adems de ser un asesinato, el o los sicarios, estabas dejando un claro mensaje a alguien. Ms all del lugar de donde quedo el arma, si se confirm que no era ninguna de las tres que Shandelon tena registrada a su nombre.

Shandelon, era responsable de la contabilidad interna en la Agencia de Apoyo y Contratacin de la OTAN (NSPA), y de las investigaciones externas sobre actividades de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, temas de altsima seguridad lo que quizs explique el silencio que la OTAN mantiene desde su muerte.

Algunas fuentes, en procura de culpables ya hecha sospechas o bien contra Rusia, como una devolucin de gentilezas tras el asesinato de su embajador en Ankara, Andrei Karlov, o bien especulan que el atentado habra podido llegar desde el mundo rabe, ya que es bien conocida la financiacin de los grupos fundamentalistas musulmanes, por Arabia Saudita y Qatar, entre otros pases sunitas de la regin.

Todo el mundo sabe, y fundamentalmente la OTAN, que en junio de 2013, el entonces emir qatar, el jeque Hamad bin Jalifa al-Thani, debi abdicar a favor de su hijo Tamim bin Hamad al-Thani, tras el escndalo financiero que sacudi al emirato, justamente por el drenaje de miles de millones de dlares a los grupos terroristas que combatan en Siria.

Por otra parte es bien sabido que el Prncipe Bandar bin Sultan bin Abdul Aziz al-Saud, uno de los miembros ms influyentes de la Casa Saud, embajador en Estados Unidos durante 22 aos y jefe de la inteligencia saudita, hasta que por pedido de Barack Obama, debi renuncia en 2014, fue el primer gran reclutador de mercenarios primero enviados a Libia y despus a Siria.

Riad, no solo ha hecho grandes aportes a muchos grupos terroristas salafistas como el Talibn, al-Qaeda o Estado Islmico, sino que tambin y a pedido del Pentgono ha financiado grupos que actuaron en occidente como la Contra nicaragenses o el grupo neofascista Ordine Nuevo, autor del atentado contra la Estacin de Bolonia en agosto de 1980 que dej 85 muertos y 200 heridos.

Francia, es otro de los pases altamente comprometidos en el sostenimiento de grupos terroristas. A fines de 2011, por ejemplo, entreg una importante cantidad de armamento a los grupos moderados en Siria, que apenas meses despus, abril de 2012, aparecieron en manos de miembros de al-Qaeda para el Magreb Islmico (AQMI) en el norte de Mali, a ms de 5000 kilmetros de Siria, durante la ltima sublevacin Tuareg.

Mismas razones, mismos mtodos, mismos responsables.

El 18 de julio de 2003 David Kelly, de 59 aos, apareci tambin suicidado, en un bosque a siete kilmetros de su casa en Oxfordshire, en el sureste de Inglaterra, se haba abierto las venas con una tijera de jardinera.

Kelly, candidato al Premio Nobel de la Paz, en los aos noventa, era un cientfico, experto en armas biolgicas del Ministerio de Defensa del Reino Unido, que trabaj como inspector de armas en Irak entre 1991 y 2003, periodo en que realiz casi 40 viajes a Irak.

Su muerte se produjo poco tiempo despus de que se supiera que haba sido la fuente de un informe de la BBC, donde dejaba en evidencia la manipulacin del primer ministro Tony Blair, quien haba tergiversado sus informes, para justificar la invasin a Irak en marzo de 2003.

El informe del grupo de expertos, del que Kelly era el jefe, haba dictaminado que Hassan Husein no dispona del armamento de destruccin masiva del que el Pentgono, insista, tena escondido, demoliendo as la principal excusa de George W. Bush, para la invasin que finalmente se produjo en marzo de 2003.

Falsear los informes de Kelly permiti, no solo la invasin sino todas las consecuencias que hasta hoy seguimos padeciendo y que sin duda se prologaran durante siglos. Los cientos de miles de proyectiles con uranio empobrecido, utilizado por las fuerzas invasoras, han contaminado la atmsfera, la superficie y las napas de extensas zonas del pas, que han quedado inutilizadas para siempre. Es solo chequear el crecimiento exponencial de casos de cncer y los nacimientos con deformaciones en esos territorios, para entender las consecuencias.

Das antes de su muerte Kelly haba enviado un correo a una periodista con un crptico mensaje que deca: muchos actores oscuros estn jugando.

Apenas enterado de la muerte de Kelly, Blair orden la conformacin de un grupo de expertos encabezados por Lord Brian Hutton, para que se investigue la muerte del cientfico.

La investigacin aunque nunca se complet, dictamin que Kelly era un mitmano depresivo y que los informes de los servicios secretos eran correctos, desechando as todas las acusaciones contra Tony Blair.

Toda la investigacin de la comisin de Lord Hutton, como los detalles de la autopsia y las pruebas de toxicologa, fueron clasificadas como secretas por los siguientes 70 aos para proteger la privacidad de la familia de Kelly.

Las muertes de Yves Shandelon y David Kelly, son trgica y patticamente parecidas, donde queda bien claro que los Estados Unidos y sus socios menores de la OTAN, hacen de la hipocresa como una de las Bellas Artes.

Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en frica, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.