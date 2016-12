Nuevos hechos generan preocupacin en la comunidad

Capturado polica comprometido en homicidio de dirigente social de Chiriguan

El 16 de diciembre de 2016, en AguachicaCesar, fue capturado por el CTI de la Fiscala General de la Nacin el patrullero de la Polica Nacionalde 26 aos de edad sealado de asesinar al lder de las negritudesen hechos ocurridos el 11 de julio de 2016 en el municipio de Chiriguan.Contra el agente policial, se impuso medida de aseguramiento consistente en detencin preventiva, ordenndose su reclusin en la Estacin de Polica de la Jagua de Ibirico. La defensa alega que los hechos ocurrieron en un cruce de disparos, situacin que ha sido desmentida con suficiencia por diversos testigos presenciales. Adicionalmente pretenden que la investigacin sea asumida por la justicia penal militar.de 39 aos de edad, padre de seis hijos menores de edad, era un reconocido dirigente del Consejo de Comunidades Negras de la Sierrita, el Cruce y la Estacin de Chiriguan - CONESICE. Conocido por incentivar el deporte en la juventud de La Sierrita, motivo por el cual lo llamaban profesor.El execrable asesinato de NAIMEN AGUSTIN ocurri en el marco de una protesta social convocada por los pobladores de Chiriguan en la que exigan al gobierno nacional y departamental adoptaran medidas necesarias para evitar el cierre del nico hospital de nivel tres de la regin.En horas de las maana del 11 de julio de 2016, los pobladores salieron a las vas como nica alternativa para ser escuchados, originando la respuesta desproporcionada y violenta del Escuadrn Mvil Antidisturbios -ESMAD- al mando dely de los policiales de la estacin de Chiriguan. NAIMEN fue asesinado al finalizar la tarde, producto de un disparo por la espalda con una pistola 9 mm. Ese mismo da, centenares de pobladores fueron sometidos a tratos crueles, tortura, detenciones arbitrarias, pillaje y humillaciones a mujeres por parte de la Polica Nacional, comandada por el, con conocimiento pleno del, Subcomandante de la Polica de Cesar.Desde el primer momento los policiales trataron de ocultar evidencia, e incluso, pretendieron desaparecer la ojiva extrada del cuerpo de NAIMEN AGUSTIN. Varios das despus una de las testigos de los hechos (sobrina de Naimen) fue vctima de agresin sexual, al parecer, para obligarla a guardar silencio. Mientras tanto, los altos mandos policiales mentan a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos expresando que todos los agentes que participaron en los hechos del 11 de julio, haban sido trasladados de Estacin para evitar la obstruccin de la investigacin. Sin embargo, el Equipo Jurdico Pueblo pudo constatar la falsedad de esta informacin y que el probable autor material del homicidio y los dems uniformados que agredieron la poblacin en contexto de la protesta, continuaron el ejercicio normal de sus funciones en su puestos de trabajo.Dos meses despus del asesinato de, ms exactamente el 11 de septiembre en la zona rural del corregimiento la Sierrita del municipio de Chiriguan fue asesinado, de aproximadamente 50 aos de edad, padre de seis hijos, tambin miembro del Comit de Tierras del Consejo Comunitario de la Sierra, el Cruce y la Estacin, ex presidente de la Junta de Accin Comunal del Corregimiento de la Sierra, quien igualmente particip el pasado 11 de julio en las protestas por el cierre del nico hospital en Chiriguan.En los ltimos meses de 2016 fueron repartidos panfletos en el corregimiento de La Sierra y casco urbano de Chiriguana en la que paramilitares anuncian el asesinato de consumidores de droga y manifiestan que no responden por los jvenes que estn por fuera de sus casas pasadas las diez de la noche. A principios de noviembre fue asesinado en las afueras del casco urbano de Chiriguan el seorde 53 aos de edad conocido en el pueblo como MEPO, curiosamente el comandante de la Polica en el Cesar, coronel Diego Rosero, inform que en las investigaciones preliminares se estableci que Garca Reales estuvo capturado el 18 mayo del 2012, por el delito de trfico, fabricacin y porte de estupefacientes. (http://elpilon.com.co/matan-carnicero-chiriguana/)Celebramos los avances en materia de justicia, en relacin con el asesinato de Naimen Agustn Lara. Sin embargo,De otra parte, alertamos sobre el alto riesgo en que se encuentra la poblacin de Chiriguan Cesar, sometida por un lado a la ms extrema pobreza y negacin de las condiciones bsicas para una existencia digna, y por el otro a una latente y creciente represin ejercida tanto por las fuerzas policiales como por estructuras paramilitares que continan fortaleciendo ante la mirada conocedora e impvida del Estado.La situacin de la poblacin de Chiriguan, es un caso ms que nos llama a no sucumbir en el letargo de un discurso que se alimenta del sueo de paz de las mayoras, pero en la realidad refleja la continuidad de un sistema econmico y poltico, por naturaleza violento y excluyente.Fuente original: https://derechodelpueblo.blogspot.com.es/2016/12/capturado-policia-compremetido-en.html