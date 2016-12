Majestad, ahrrese la brutal e indecente hipocresa de su discurso y el ao que viene tmese vacaciones

Estimada, admirada y queridsima Majestad:

Cuando crea que poda pasar unos das tranquilo, me he levantado y me he encontrado de frente con su discurso. No le voy a engaar porque no estamos ya para paos calientes: su alocucin ha sido un desagradable bofetn para m. Segn lo lea me pareca tan increble, indignante y vomitivo (no es por ofender, es que casi termino en el bao porque ltimamente estoy muy sensible)

Ya que estamos en confianza, esa que otorga el hermoso vnculo de un sbdito con su rey sucesor del atroz y repugnante franquismo, le confieso que lo primero que pens fue: No le da vergenza? Ni siquiera un poco? Vaya ejercicio tan salvaje de cinismo e hipocresa!

La portada de El Pas no poda ser ms farisaica: La intolerancia y la exclusin no pueden caber en Espaa. Leer esta frase cuando acabo de ver ratificada mi expulsin por ejercer la libertad de expresin me resulta de una grosera insoportable. Me hubiera gustado escuchar esto de su boca hace unas semanas para defender a quien denuncia corrupcin, abusos y privilegios anacrnicos dentro de sus Fuerzas Armadas. No fue as. Call. Y call, Majestad, como lo hizo durante estos aos mientras sus Fuerzas Armadas se fueron rellenando de acosadores sexuales, agresores sexuales, oficiales que intentaron violar a soldados, ladrones, consumidores de droga, malversadores, fascistas o torturadores. Todos ellos siguen sirvindole y no se le percibe ofendido o preocupado. Llmeme rarito o traidor si quiere, pero yo lo estara.

Y, ahora, habla y se descuelga con la negacin del otro o el desprecio al valor de la opinin ajena y exige respeto y consideracin a los dems Ahora?

Seamos sinceros, Majestad, a usted no le importa nada en absoluto la negacin del otro o el desprecio al valor de la opinin ajena y, menos an, exige con sinceridad respeto y consideracin a los dems. Si lo hubiera hecho, si estas palabras fueran sinceras en su interior, no habra permitido que en este pas se machacase a los denunciantes de corrupcin como se nos machaca, menos habra permitido que permaneciera encerrado durante 139 das incumplindose los artculos 5 y 6 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos y, finalmente, no habra permitido que se nos expulsara de nuestros puestos de trabajo. Habra hecho algo, habra dicho algo, se situara con ellos, se situara con nosotros. Pero la realidad es que no est ni estuvo jams con nosotros, al menos no conmigo. Los denunciantes de corrupcin nunca le tuvimos junto a nosotros.

Realmente, para lo que exige respeto y consideracin no es para los dems, sino para ustedes, para su mentalidad fascista de apologa del Franquismo en la Revista Ejrcito de Tierra o para la exaltacin de la figura de Franco como salvador del pueblo en las conferencias del CESEDEN. Porque si usted tolera estos acontecimientos dentro de sus Fuerzas Armadas sin condenarlos vehementemente los asume como propios. Y los asume sin mucha contradiccin ni pesar.

Por tanto, lo que subyace en tan pomposas palabras es bastante ms msero: usted y sus aclitos no son de los de respetar la libertad de expresin y as lo han demostrado en sus propias Fuerzas Armadas.

Usted es de los que les gusta tener al teniente general Gmez de Salazar llamando yihadistas a las asociaciones militares y de los que quiere que se respete su decisin de sentirse orgulloso de su Ejrcito de acosadores sexuales, agresores sexuales, oficiales que intentaron violar a soldados, ladrones, consumidores de droga, malversadores, fascistas o torturadores y, tambin, de su Ejrcito de soldados abandonados a los 45 aos, discapacitados expulsados o heridos y familiares de fallecidos en los tribunales.

Y, adems, quiere que se respete su desvergonzado discurso en el que tambin afirm: Son tiempos para profundizar en una Espaa de brazos abiertos y manos tendidas, donde nadie agite viejos rencores o abra heridas cerradas. Majestad, le dir algo: de lo que es tiempo es de no continuar siendo el segundo pas del mundo con ms desaparecidos tras Camboya. De lo que es tiempo es de condenar el franquismo y el fascismo, algo que el resto del mundo civilizado hizo hace ms de setenta aos. De lo que es tiempo es de colaborar con la justicia argentina o, mejor an, impartirla nosotros con dureza. De lo que es tiempo es de terminar con la inviolabilidad jurdica del rey (la suya) y sus privilegios (los suyos). De lo que es tiempo es de desclasificar la informacin que nos permita reconstruir los ltimos cuarenta aos con exactitud. De lo que es tiempo es de justicia. Y, despus, ya si eso, abrimos los brazos y tendemos las manos, cantamos juntos en Paz, Amor y lo que le plazca.

Si de verdad quiere convivencia y respeto le aconsejo que sus Fuerzas Armadas dejen de purgar a los diferentes y que se haga justicia con los familiares de las vctimas del franquismo o de los GAL. No queda muy bien eso de pedir fraternidad mientras ustedes se pasan por el Arco del Triunfo la igualdad, la libertad, la tolerancia y la justicia Si de verdad quiere una armoniosa convivencia lo tiene muy sencillo: Igualdad, Libertad y Fraternidad (por este orden) y si no es as, hgame un favor, ahrrese la brutal insolencia del discurso anual. Y no, no se preocupe, que seguir cobrando lo mismo o ms, que para eso se pone usted el sueldo.

Luis Gonzalo Segura es exteniente del Ejrcito de Tierra, miembro del colectivo Anemoi

