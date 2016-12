En su breve discurso, la dirigente social y diputada del Mercosur rescat el trabajo de la Tupac Amaru en Jujuy. Nosotros volvimos a instalar la cultura del trabajo, volvimos a inculcar que haba que construir nuestras propias viviendas, nuestro propio futuro, expres. Siento mucho dolor interno por la injusticia que estamos viviendo porque no hemos robado nada, hemos trabajado, hemos dignificado a miles y miles de compaeros, continu Milagro y afirm: Dignificar a los que menos tienen me signific estar sentada en este silln.

Por ltimo, se dirigi a los miembros del tribunal: Seores jueces, no se dejen apretar por el poder poltico, dicten lo justo. Tras sus palabras pudo tener un rpido contacto con los medios de prensa que estaban en la sala y pidi que sea justicia nada ms. Nosotros no tuvimos nada que ver y pedimos que los jueces no se dejen apretar por Gerardo Morales, insisti.

Antes habl Graciela Lpez, tambin acusada por el escrache, quien dijo que con el juicio qued muy en claro el revanchismo poltico hacia las organizaciones sociales de un sector del poder poltico que fue el responsable de la crisis de 2001. Cuestion que mientras se criminaliza la protesta, sigue libre el genocida ms grande de Jujuy, Carlos Pedro Blaquier. Luego dio sus ltimas palabras Ricardo Salvatierra, quien defendi su inocencia y pidi a los miembros del tribunal que "no se dejen llevar por delante". "En estos siete aos me he dedicado a trabajar", aadi Salvatierra y sostuvo: "No entiendo la situacin".





Fuente original: https://www.pagina12.com.ar/11224-milagro-sala-fue-condenada-a-3-anos-de-prision-en-suspenso





Nota del Comit por la libertad de Milagro Sala:



Milagro Sala fue condenada a 3 aos de prision en suspenso a pesar de no existir una sola prueba en su contra



"NUESTRO PECADO FUE DIGNIFICAR A MILES DE COMPAEROS"



Cuando ingres Milagro Sala al Tribunal Oral Federal, el pblico estall en aplausos. Militantes de la Tupac Amaru, dirigentes polticos, sociales, gremiales y de organismos de derechos humanos se pusieron de pie para brindar su apoyo a la diputada del Parlasur. Primero se escucharon las replicas por parte de la querella y la fiscala. Cuando la defensa quiso hacer uso de su derecho a duplica, el Tribunal en pleno, una vez mas, se lo neg. Luego dijeron sus palabras finales los tres imputados. Tras un cuarto intermedio de dos horas los jueces Mario Jurez Almaraz, Maria Alejandra Cataldi y Federico Santiago Diaz regresaron a la sala para dictar el veredicto. Por unanimidad resolvieron prescribir la accin penal de las amenazas y, en consecuencia, sobreseer a los imputados por ese delito y condenar a Milagro Sala y a Graciela Lopez a 3 aos de prision en suspenso y a Gustavo Salvatierra a dos aos en suspenso por el delito de dao agravado. La defensa de la dirigente sealo que recurrir la medida y que est disconforme con la resolucin.



Con voz pausada, mirando a los jueces, Milagro Sala les pidi que no se dejen presionar por el poder poltico y reclam justicia. Fue cuando hizo uso de sus ltimas palabras antes de que los jueces fueran a deliberar sobre la sentencia. No fue escuchada.



"Dignificar a los que menos tienen me signific estar sentada en este silln. Pero les pido seores jueces, como les dije el primer da: no se dejen apretar por el poder poltico, dicten lo justo". Y en referencia a la acusacin tambin volvi a ratificar lo que seal en su declaracin indagatoria: "cuando me he manifestado siempre he dado la cara. Nunca he mandado al frente a los compaeros ni me escond bajo la cama. Pero que les quede claro: hemos trabajado, hemos dignificado, hemos educado, hemos recuperado la cultura del trabajo. Y recuperamos a miles de jvenes de la droga, la prostitucin y el robo. Muchos de ellos hoy han regresado a ese camino. Es como si nuestro pas estuviera retrocediendo", lament. Y agreg: "Me ensearon que no haba que mentir y he enseado eso a los compaeros. Me ensearon que haba que progresar en la vida y que haba que trabajar. Y trabajar era dignificar a cada uno de nuestros compaeros. Es lo que enseamos muchos, siendo de la Tupac o no".



"Nuestro pecado fue dignificar a miles de compaeros. Queramos la igualdad en un pas muy rico, en un pas en el que hay mucha plata, en el que se la saban llevar. Y hoy volvieron las grandes empresas, las grandes corporaciones, los oligarcas para hacer lo mismo". Y agreg: "Nunca pens que este iba a ser el costo que tendra que pagar, que iban a judicializar la protesta. Siento mucho dolor interno por la injusticia que estamos viviendo", concluy.



Al hacer uso de su derecho, Graciela Lopez asegur que hoy los mismos responsables de la crisis de 2001 son los que la llevaron al banquillo de los acusados por haberse organizado para poder salir adelante. "En este juicio quedo muy en claro y muy evidente el revanchismo poltico. Hoy se criminaliza la protesta en una Argentina donde cost muchsima sangre recuperar la democracia". Y en linea con lo que expres en la primera audiencia, agreg: "En esta provincia, en este emblemtico tribunal, hace 40 aos esperamos respuestas por los juicios de delitos de lesa humanidad y nunca las dieron. Y este es el Jujuy que hoy tenemos. Nosotros aca, a punto que nos dicten sentencia por ser luchadores sociales mientras que Carlos Pedro Blaquier, el genocida mas grande de Jujuy, hoy esta libre".



Por su parte, Gustavo Salvatierra, en un discurso mas breve volvi a sealar que es inocente y expres "no se que hago aca", aunque tambin critic la criminalizacin de la protesta social.



Tras conocer el veredicto, la abogada Elizabeth Gomez Alcorta dialog con la prensa y expres la disconformidad del equipo de abogados con la sentencia. "Hasta el 3 de febrero no vamos a poder saber cules son los fundamentos que utiliz el Tribunal para dictar una condena por dao agravado, ni con que prueba entendieron que Milagro es instigadora, ni tampoco a quin efectivamente instig. En el alegato qued absolutamente demostrado que si intent determinar a alguien a participar de la manifestacin fue a Arellano y a Chauque quienes no concurrieron al Consejo de Ciencias Econmicas, por lo tanto resulta arbitrario. Pero no podra decir mucho mas porque hasta no tener los fundamentos estara adivinando que es lo que tuvieron en cuenta los jueces al momento de deliberar". La letrada tambin confirm que van a recurrir la condena por la instigacin al dao.



Consultada respecto al rol de los jueces, Gmez Alcorta asegur que los abogados defensores no tenan ninguna esperanza de contar con un tribunal independiente y con una sentencia justa. "Todos vimos como el tribunal impidi a esta defensa de modo sistemtico ejercer el derecho a la defensa una y otra vez. Hoy hubo algo que fue casi como un blooper. Empec a hacer un planteo y el presidente del Tribunal empez a decir que no a los gritos, tuvieron que frenarlo los otros dos colegas. Si eso no se trata de una justicia dependiente del poder politico... porque no hay que olvidarse que enfrente tenamos a Gerardo Morales que tiene presa a Milagro ilegal y arbitrariamente desde el 16 de enero".



Entre los que acompaaron a Milagro Sala en la ultima audiencia estuvieron el Presidente del Cels, Horacio Verbitsky; los diputados nacionales Juan Cabandie, Marcelo Santillan, Josefina Gonzalez, Mabel Carrizo, Veronica Mercado, Gabriela Estevez, Lucila Masin, Cristina Brites, Luana Volnovich y Fernanda Raverta; el secretario de Derechos Humanos de Santa Cruz, Horacio Pietragalla; el diputado provincial Miguel Funes; Guillermo Moreno; Estela Diaz, Eduardo Tavani y Anibal Ibarra, del Comit por la Libertad de Milagro Sala y Lita Boitano de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Polticas, entre otros.