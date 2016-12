Siquiera una reflexin

Justo hace dos aos que un sector del colectivo Gorripidea nos integramos en Alternatiba, y en consecuencia tambin en EH Bildu. Buena parte de mi militancia durante este tiempo ha sido similar a la de siempre, con una diferencia: la participacin en cuatro campaas electorales, una detrs de otra, sin apenas respiro para poder reflexionar sobre los problemas de construccin de EH Bildu.

Soy de la opinin (y as lo he manifestado en otros artculos), que salvo en situaciones de cataclismo social (definidas como situaciones revolucionarias, en cuya vorgine las viejas instituciones se tambalean, a la vez que de las entraas de la sociedad insurrecta surgen organismos de contraponer con aspiraciones de sustituir al poder existente), el proyecto contra-hegemnico (organizar, activar, movimientos sociales crticos con el sistema y plantear en su seno la necesidad de un proyecto alternativo) necesita proyectarse, tambin, en el terreno poltico institucional. Esta es una de las razones (aunque no la principal) por las cuales me adher al proyecto de EH Bildu. Y es que incluso con un nuevo (y deseable) repunte de las luchas (que nos permita salir de la relativa atona en que nos encontramos) estas necesitarn contar con un fuerte apoyo de la izquierda trasformadora ubicada en el terreno institucional.

La acumulacin de fuerzas institucionales lograda por EH Bildu y Podemos no da, de momento, para ser decisivos en ese terreno puramente institucional (salvo en Nafarroa) pero s para desarrollar una estrategia de engarce con la lucha contestataria. Si bien, paradojas de la desincronizacin de los tiempos polticos, no siempre coincidan lo uno con lo otro, como sera necesario.

Para ello, adems de hacer frente al problema de la desincronizacin de los tiempos polticos se deber lograr la de por s difcil sincronizacin de esfuerzos y tareas. Lo que en teora (a diferencia de los libertarios y anti-institucionalistas) se nos antoja necesariamente compatible; un buen engarce de lo electoral y la actividad extraparlamentaria, incluso con la afirmacin de priorizar lo segundo; en la prctica no lo es tanto si no se toman medidas correctoras.

Me atengo a lo ocurrido estos dos aos. Una presin desequilibradora, difcilmente soportable, considerado algo excepcional y anmalo, pero que nadie nos asegura que no vuelva a repetirse en medio del proceso de construccin-refundacin de EH Bildu.

No hace mucho le un trabajo que deca: es prcticamente imposible mantener una estrategia que cubra todos los frentes, esto es, que ponga huevos de manera simtrica en todos los cestos: luchar por la victoria electoral a corto plazo y a la vez por la hegemona poltica en el largo; primar la va institucional y a la vez tener una presencia firme en la calle; disputar y aliarse con partidos polticos y a su vez mantener agenda comn con los movimientos sociales; plantear la lgica de poder a la vez que la de contrapoder. Creo que lo ocurrido con Podemos es del todo ilustrativo. Y creo que algo de eso, nos ocurre tambin en EH Bildu.

Medidas correctoras: Por qu no dedicar los ingentes recursos de la poltica institucional a poner a funcionar centros sociales abiertos y construidos desde los barrios (no locales de partido)? Por qu no repartir las tareas de los cargos pblicos para que pasen ms tiempo en estos espacios concretos; construyendo de forma directa, paciente, menos esclavos de los ritmos de la poltica de la cara pblica y ms al servicio de establecer confianzas desde la cercana con las clases populares?

Cierto es, no hay recetas mgicas, y el peligro de salirse por la tangente (situndose al margen de los espacios institucionales) esta ah. Ubicarse en la mera alteridad (y de esa experiencia tambin hemos bebido), en posiciones puristas y esencialistas, que reniegan del desafo que supone navegar en la complejidad poltica, y que por tanto pudieran perder toda su capacidad de impacto, llegando incluso a apuntalar al propio sistema desde una lgica inmovilista y sectaria. De hecho, una parte de nuestro espacio ideolgico-sociolgico da la impresin que va por esta lnea.

La lucha social y poltica, es asunto de relaciones de fuerzas. Ante la ausencia de la fuerza necesaria, una parte de la izquierda de la socialdemocracia (o en su caso del PNV) apost en pocas recientes por la estrategia de la participacin-presin en el seno de gobiernos de colaboracin con papeles subalternos (Ezker Batua con Ibarretxe, el BNG con el PSG y ERC e Iniciativa con el PSC) con desastrosas consecuencias.

Pero cabe otra estrategia. Tras aos de derrotas histrica de las esperanzas de emancipacin, estamos solamente al principio de una reconstruccin social y poltica, que trata de armarse de (impaciente) paciencia y oponer a la izquierda renegada y el nacionalismo burgus una alternativa verdadera.

Joxe Iriarte Bikila - Alternatiba

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.