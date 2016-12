La inadecuada aplicacin de la "desobediencia civil" al denominado "derecho a decidir" y al referndum que se anuncia en Catalua

"No sabe usted, teniente, que en la ciudad rabe de Crdoba haba dos millas de alumbrado por las calles cuando Londres era un villorrio?... Y yo, yo suspiro por los lejanos jardnes de Crdoba" (Lawrence de Arabia, de David Lean)

En el dilema entre fe y razn, entre sentimiento y conocimiento, nada resulta imposible ni nada es, finalmente, eterno. Aquello que se nos presentaba, altamente, improbable; acaba convirtindose en realidad ante nuestros ojos; y, las murallas ms altas e inexpugnables, que nos parecan absolutamente seguras e inalcanzables, por humanas, acaban cayendo y siendo conquistadas. Es nuestro sino, el drama de la vida y a l debemos acomodar, en forma de compresin hacia el otro, nuestras efmeras existencias.

Por ello, una construccin humana como es la ley -aquella regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algn aspecto de las relaciones sociales-,, por muy suprema que sea y por grande que fuera la voluntad de permanencia de la misma con la que sus creadores la aprobaron, puede ponerse en cuestin a travs de los cauces democrticos que la misma prev o, incluso, en casos extremos, a travs del mecanismo de la "desobediencia civil". A este ltimo va dedicado el presente artculo.

Scrates deca que "el responsable y buen ciudadano debe seguir an las leyes malas para no estimular al irresponsable y mal ciudadano a violar las leyes buenas".

En Catalua, en un relativo breve lapso temporal, diversos responsables polticos soberanistas (en el sentido de atribuirla poltica y originariamente al demo cataln) han adelantado su opinin, un tanto ligeramente, sobre la que consideran la respuesta ms adecuada ante una previsible suspensin en cascada por el Tribunal Constitucional (TC) de todas aquellas normas que, aprobadas en el seno del Parlamento autonmico en relacin al denominado "proceso" secesionista -que tiene su base en el denominado "derecho a decidir" y que debe acabar con un referndum s s, es decir, pactado con el Estado o, incluso, unilateralmente, si lo primero no resultara posible, como parece lo ms probable-, acaben sindolo por el mismo ante la igualmente previsible por anunciada presentacin de recursos de inconstitucionalidad por parte del Gobierno espaol. Esta respuesta no es otra que la de desobedecer y continuar con su "hoja de ruta".

Deben pensar que la ley -concretamente el artculo 161.2 de la Constitucin- que establece la suspensin automtica de la ley autonmica, al ser recurrida por el Gobierno ante el TC, es un instrumento como mnimo diablico y merece ser incumplido, pese a que lleva casi 40 aos aplicndose sin grandes reparos sobre su conveniencia procesal.

La desobediencia civil (DC) es una forma de disidencia poltica consistente en una quiebra consciente de la legalidad vigente con la finalidad de suplantar la norma transgredida por otra que se postula como ms acorde con los intereses generales. Intereses que, no obstante, han de ser identificados a travs de un procedimiento democrtico de formacin de la voluntad colectiva. Asimismo, su objetivo manifiesto debe guardar cierta relacin con una concepcin de la justicia o del bien comn.

Pero, la DC, a no ser que pretendan una vez ms mantenernos al margen de los estndares internacionales, requiere de unos requisitos que, como paso a exponer, no se dan en el caso cataln:

1. El trmino "civil" hace referencia a los fines perseguidos por los activistas: son fines polticos, de cambio social, de manera que se trata de una accin deliberada e intencional con el objetivo de un progreso moral o poltico. Aunque para ello los activistas utilizan las estrategias y tcticas que mejor se ajusten a sus fines, la pretensin de cambio se enmarca en el reconocimiento de los deberes generales del ciudadano en una sociedad libre y, en particular, en la lealtad a las reglas del juego del orden constitucional: la desobediencia civil no pretende imponer su criterio a la mayora, sino que respeta las reglas democrticas de cambio poltico.

Este requisito NO se cumple en el caso descrito en el que, precisamente, se pretende contravenir el orden constitucional no asumiendo las prescripciones del TC que, por otra parte, no tiene otra posibilidad, a tenor del artculo 161.2 de la Constitucin, que decretar durante 5 meses la suspensin de cualquier norma autonmica que el Gobierno estatal recurra ante el mismo sin, ni tan siquiera, poder entrar a una mnima valoracin sobre el fondo de la norma.

2. Los desobedientes civiles actan por motivos morales. Consideran que las normas que rechazan son normas arbitrarias u odiosas, que repugnan la conciencia del ciudadano. La desobediencia civil es una expresin de responsabilidad personal por la injusticia, refleja el compromiso de no colaborar ni someterse a prcticas y normas injustas.

Este requisito NO se cumple en el caso descrito, donde la divisin, incluso en la sociedad catalana, es manifiesta (los mismos secesionistas reconocieron, el 27S de 2015 que no haban ganado el "plebiscito" y por lo tanto que no habra "declaracin unilateral de independencia", DUI) y donde la norma que se quiere cambiar est tan o ms legitimada que la reivindicacin de los desobedientes.

3. La desobediencia civil es siempre pblica y abierta. Los activistas buscan influir no slo en sus gobernantes, sino tambin (y sobre todo) en la opinin pblica. Por ello dicha desobediencia suele ser, asimismo, colectiva, y no individual. La publicidad es un medio de persuasin, y no de coaccin. Es en este sentido que ha podido decirse (Rawls, Habermas) que la desobediencia civil es una forma de discurso pblico, con una funcin persuasiva.

Este requisito NO se cumple en el caso descrito. Entre otras cosas, se hace patente la opacidad de la operacin derecho a decidir en la que se enmarca; en base a un neologismo inexistente a nivel histrico y comparado internacionalmente.

4. Los desobedientes estn dispuestos a asumir las consecuencias legales de sus actos, y a aceptar las sanciones previstas para ellos. Quien acepta pacfica y disciplinadamente la sancin por su comportamiento ilegal est afirmando con ello su respeto por el conjunto de reglas del juego democrtico. La aceptacin voluntaria del castigo sirve, adems, para diferenciar la desobediencia moralmente motivada de la infraccin interesada u oportunista.

Este requisito NO se cumple, una vez ms, en el caso descrito, pues los responsables ltimos niegan legitimidad a la propia Constitucin, al TC e, incluso, a los tribunales de justicia que velan por el cumplimiento del ordenamiento jurdico derivado; por lo que, en ltima instancia, consideran las sanciones que les puedan acarrear sus actos como represalias a sus ideas.

5. La desobediencia civil es pacfica y no violenta. Esta condicin debe entenderse como una voluntad de minimizar los daos y de restringir el uso de la fuerza en todo lo posible. El uso descontrolado y masivo de la fuerza fsica es incompatible con la desobediencia civil.

Este requisito NO se cumple, aunque pueda parecer lo contrario por las declaraciones pblicas que se emiten y reproducen de forma propagandstica por las extensas redes que controlan; pues, desde hace dcadas existe en Catalua un poder pblico dominante y hegemnico (el nacionalista), con cuerpos armados de seguridad propios, que excluye sistemticamente al disidente e impone sus preceptos y objetivos ideolgicos. Josep Tarradellas (El Pas, 02/11/1985) lo describi as: "La gente se olvida de que en Catalua gobierna la derecha; que hay una dictadura blanca muy peligrosa, que no fusila, que no mata, pero que dejar un lastre muy fuerte".

En fin, nada es imposible, nada es eterno... salvo la verdad (o las verdades, segn vengamos de occidente o de oriente, respectivamente)... excepto para el que se niega a reconocerla(s). Y s, son respetables la fe y los sentimientos de cada uno, siempre que no se ante(im)pongan a los de los dems; pero este no es el tema o no debiera serlo porque cada uno tenemos nuestra propia y particular cosmovisin; incluido el que escribe que, tambin, suspira entre otras cosas por los lejanos jardnes de Crdoba.

