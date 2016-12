Transversalidad y horizontalidad

"Podemos" vs. poder

Una vez ms, la lucha por el poder causa destrozos, polticos en cuanto que los ms directamente afectados, lo son, pero sociales, ya que el Podemos parlamentario solo fue posible porque millones de personas estaban asqueadas de los comportamientos y polticas que imponan el bipartidismo.

Es verdad que se parta de cero organizativo en muchas de la poblaciones del estado espaol, pero lo que est pasando, la bronca sectaria, no es por ser novatos, sino una tctica de desgaste con intencionalidad de variar la estrategia.

Defectos organizativos fueron y son, el grandsimo peso que tienen la organizacin y polticos del Podemos madrileo, o que se escoja en un principio a un Sergio Pascual como Secretario de Organizacin de Podemos y se llevan a cabo unas polticas territoriales que crean descontento, y tambin desconfianza. Pero como todos sabemos, esto es fcil de corregir si no se entra en peleas con sectores que crean organizaciones dentro del propio partido..

Lo que es ms difcil de corregir son las luchas internas por parcelas de poder, la creacin de familias, el intento de hacer carrera poltica como la casta a la que se pretende desplazar-, la camarilla de empleados cercanos, el control de los crculos, y la expulsin de los mismos de los que tiene otra idea.

Las tcticas sectarias vuelven a intentar destruir el movimiento social y acaparar -como iluminados salvadores- la estrategia, la direccin y el hasta donde se hace poltica social o se negocia. Monedero deca que no dudaba que algunos dirigentes de Podemos -Errejn y Tania Snchez- no son personas conservadoras, pero recordad que la transversavilidad puede significar solo una tercera va de la que IU sabe bastante, y nunca le funcion.

Filosfica, sociolgica y polticamente, no es lo mismo ser de derechas que de izquierdas; la derecha no vota a izquierdas nunca, y si alguien vota a la izquierda es que ya no es de derechas. Un milln, cien mil votos menos lo demuestran, y esa abstencin no la hizo el votante de derechas, sino gente que se pudo identificar en un principio con las tesis de Podemos, pero que cuando empez la deriva en la que toda daba igual para conseguir ms votos, dijo: Son lo mismo.

Algunos dirn que la poltica es as, que ya Nietzsche dijo que cuando vea a un hombre vea deseo de poder, y este es un pensamiento de un gran filosofo, pero la realidad es ms mediocre, ya que al fin, la mayora de los que discuten, se pelean por un puesto de trabajo duradero, que, eso s, puede servir para hacer mucho dao a la poblacin, o para suavizar los rigores que sufren los ms desfavorecidos. Y con esto entramos en la estrategia.

El Podemos parlamentario llega al parlamento porque su estrategia gust a millones de personas, y esta estrategia hablaba de casta, de bipartidismo y sus polticas antisociales, de corrupcin y de un IBEX 35 que lo dirige todo.

Por lo tanto, no es una transversalidad interclasista la que pone a Podemos en el Parlamento, y s un deseo de horizontalidad en cuanto a la discusin de ideas, pero tambin en lo organizativo, as como el compromiso de descabalgar a los corruptos, pero tambin a los prepotentes y arribistas, y como no, la rotacin en los cargos y trabajos, no dando lugar a vividores de la poltica.

Esta estrategia est muy teida de tica, de esa tica que molesta a los polticos profesionales y sus dirigentes econmicos, de esa tica fuera de la tica de la tribu [1] y que se intenta anatemizar con la palabra realista, palabra que tiene un significativo punto de unin al poder, de intencin de poder. La realidad no es ambigua, recrea relaciones de poder, y por eso, realidad y verdad no son lo mismo. La realidad es social impuesta y objetiva, aunque se sustente de la mentira y sea reflejo de intereses y deseos. La verdad es individual y subjetiva, ya que incluye valoraciones ticas unidas al conocimiento emprico de la realidad. La subjetividad es nuestra forma de ver aquello que somos, pero si esta no se profundiza, es la forma particular de No-ver lo que hacemos.

Ser realista en poltica lleva a los polticos a adormecerse y enriquecerse, y a los/sus partidos, ser brazos ejecutores de polticas antisociales.



Nota;

[1] La tica de la tribu es todo el aprendizaje, tradicin, domesticacin, gobernacin, sumisin, cultura transmitida en cualquiera de sus formas, que marcan antropolgicamente al sujeto, pero que el individuo responsable de sus actos, interioriza y repite. En la abstraccin tribu se horizontaliza una humanidad que antropolgicamente bebe de lo mismo, en la que la pirmide social es innegable y no abstracta, pero en la que la tica de la tribu, aunque emane en gran medida de las lites, es asumida, integrada y reproducida por casi todos.

