"De selvas a potreros", de Stanley Heckadon-Moreno

La cultura de potrero en Panam

De la enorme pila de material bibliogrfico que consult para la elaboracin de mi tesis doctoral, que intenta una historia agraria de Panam, el libro que ms me impresion por la descripcin de las formas de vida campesinas y su evolucin en el tiempo es De selvas a potreros. La colonizacin santea en Panam: 1850 1980, del Dr. Stanley Heckadon-Moreno. Es un libro hermosamente redactado, que prueba que la ciencia no tiene que estar reida con lo ameno, y que acierta en explicar las causas econmicas capitalistas que le han impuesto al campesino azuerense la cultura de potrero, la cual no hace parte de su propia naturaleza campesina.Alguien de extraccin puramente urbana solo puede aprender acerca de la cultura campesina, o atravs de libros maravillosos como el de Heckadon, o vivindola personalmente. Esta lectura me ha servido para racionalizar experiencias personales que adquir gracias a la gua de Herasto Reyes, gran periodista y revolucionario originario de Vallerriquito, quien me present a los lderes del Movimiento Campesino de Veraguas, despus Moviiento Campesino de Panam, muchos de los cuales se haban organizado junto a Hctor Gallegos, en interminables giras desde Santa Fe a Montijo, pasando por Las Palmas, Caazas y Vigu. As conoc a algunos que ya no viven como Evaristo Ortega, y otros que siguen luchando, como mi presidente, Ricardo Barra.Heckadon estudia la vida campesina a partir de una preocupacin: la destruccin incesante de nuestros bosques. En 1950, tres cuartas partes de Centroamrica estaban cubiertas de bosques, pero en 2009 no llegaba al 30%. Es un proceso inclemente que liquida anualmente 376 mil hectreas de bosque centroamericano y 50 mil hectreas en Panam. Aunque habitualmente se culpa al campesino santeo y su cultura agrcola de la deforestacin, lo novedoso del libro de Heckadon es que demuestra que: la pequea propiedad, combinada con la agricultura de roza para la subsistencia, mantiene un equilibrio con la naturaleza, hasta que el mercado capitalista y la necesidad creciente de dinero la transforman en una mquina de matar bosques.Heckadon demuestra cmo durante el periodo colonial y la postindependencia, la agricultura de roza y la cra de ganado, aunque implicaba tala y quema, al garantizar la subsistencia de nuestros campesinos, estos tambin equilibraban su produccin con pequeas variaciones de parcelas y dejando tierras en descanso.Otro descubrimiento inesperado del libro de Heckadon es la inexistencia de propiedad privada en el campo en Azuero, antes de 1850. La mayor parte de la tierra era de propiedad comunal o municipal, principalmente los bosques aledaos a los pueblos, que compartan ms o menos equilibradamente los ejidatarios, quienes posean sus parcelas bajo un rgimen de usufructo de hecho.La destruccin de los bosques, la migracin incesante a nuevas zonas, la degradacin rpida de la tierra y su conversin en potreros cercados, a una hectrea por vaca, no son intrnsecos al campesinado, sino al desarrollo del sistema capitalista panameo a partir de la construccin del ferrocarril a mitad del siglo XIX, y con ms fuerza a partir de 1903. Heckadon demuestra cmo la poltica liberal hizo de la propiedad comunal de la tierra el enemigo y cmo promovi e impuso en la cultura campesina la propiedad privada y la potrerizacin de la tierra mediante una cantidad de leyes que iniciaron con la repblica. Robo y privatizacin de la tierra de la que se aprovecharon algunos polticos encumbrados.

