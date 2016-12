Entrevista al Dr. Elio Brailovsky

"El Riachuelo es uno de los problemas ambientales ms graves del mundo"

E.B.: Cuando las autoridades de Acumar, el organismo pblico que se supone tendra que ocuparse del Riachuelo, hablan de que la sentencia de la Corte Suprema se cumpli en un 20%, se estn refiriendo a un solo indicador que es la cantidad de viviendas construidas para reubicar a la poblacin de mximo riesgo. Pero es el nico indicador que tienen, en cuanto a calidad del agua definitivamente no se sabe si la sentencia se cumpli en un 20% o en un 0%. No han querido mostrarle a la Corte Suprema indicadores que mostraran comparaciones entre aos y niveles de mercurio, plaguicidas, bacterias. No lo han querido hacer y la Corte no ha querido sancionarla. Negarse a cumplir una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin en cualquier pas es motivo para ir preso. Solamente en Argentina alguien puede desentenderse.

M.H.: Por qu no se cumple la sentencia?

E.B.: Yo creo que no se cumple por un conjunto de intereses. Por un lado el tema cloacal, Aysa sigue tirando los desechos cloacales al Riachuelo sin tratamiento, son cloacas de todo el partido de la Matanza. Si Aysa no programa obras para hacer algo, o las programa y las pospone indefinidamente nada va a cambiar. Por otro lado, el tema de la contaminacin industrial que Acumar tendra que haber ordenado a las industrias a que se ajustaran a parmetros internacionales, es decir, cunto se puede tirar a un ro por contaminante. Lo que hizo Acumar fue autorizarlos a que lo mismo que tiraban al ro de manera clandestina, ahora lo tiren en forma legal. Les blanque la contaminacin clandestina. Con lo cual, si Aysa tira los desechos cloacales y las industrias tiran la misma cantidad de contaminantes que antes, no hay ninguna razn para que el ro est mejor.

M.H.: En una nota que se public tambin en Clarn, uno de sus columnistas, Osvaldo Pepe, seala que se habran gastado segn Acumar 5.200 millones de dlares. Esta cifra es exacta?

E.B.: Las autoridades de Acumar dicen que en estos 8 aos, durante 7 del gobierno anterior y uno del actual, se gastaron 5.200 millones de dlares y en la misma audiencia pblica, la Auditora General de la Nacin dice que no puede explicar en qu se gastaron. Es decir que semejante cantidad de dinero no le cierra a la Auditora en qu se gastaron. Estamos hablando de un organismo externo de control como lo es la Auditoria General de la Nacin.

M.H.: Esto tiene alguna solucin?

E.B.: Esto requiere de una poltica pblica, requiere de un gobierno que se plantee esto en serio y obviamente de una Corte Suprema que tambin lo haga. Hasta ahora las audiencias en la Corte Suprema de Justicia han sido una especie de coreografa en la cual un funcionario incompetente deca yo no tengo datos y la Corte Suprema lo retaba vuelva a su casa y haga los deberes. Y luego llama a otra audiencia pblica, a la que llega otro funcionario que le dice lo mismo y la Corte lo vuelve a retar; y as sucesivamente a un funcionario por ao. Todos acusan no saber nada por ser nuevos, porque el anterior funcionario renunci y no dej datos. El Estado es responsable de la continuidad de todo, uno no imagina al Presidente del Banco Central diciendo que recin llega y no sabe qu hizo el anterior con el dinero.

M.H.: En esta carta a la que hago referencia, usted termina con algo que me result sorprendente porque afirma que ya haba una ley de 1871 que prohiba las industrias contaminantes en el Riachuelo durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento.

E.B.: En la Ciudad de Buenos Aires hubo varias epidemias graves en los aos 1868/69 y 1871. A partir de all hubo un movimiento social y vecinal muy grande para tratar de mejorar la situacin sanitaria de la Ciudad y uno de los temas que entr en discusin eran los niveles muy altos de contaminacin del Riachuelo.

A partir de all la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, porque todava la Ciudad era parte de la Provincia, sanciona una Ley que ordena erradicar las industrias contaminantes del Riachuelo, que en ese momento eran bsicamente los saladeros, establecimientos que eran mataderos y que hacan carne salada de vacunos en condiciones de higiene inimaginablemente malas. Entonces, se cumple la orden, porque hubo una polmica muy interesante en el Congreso donde empresarios de la industria decan que no haba que echarlos sino ordenarles que limpien los afluentes y partidarios de la salud pblica que decan que si hasta ese momento no lo haban hecho no lo iban a hacer nunca, entonces haba que echarlos. Votaron echarlos, lo hicieron en 1871 y durante unos aos el Riachuelo qued absolutamente saneado, como una zona similar a la de los recreos del Delta hoy donde la gente iba a pasar el fin de semana, a remar, etc.

Los dueos de los saladeros hicieron un juicio, llegaron a la Corte Suprema de Justicia y a fines del siglo XIX, con mucho ms coraje que la Corte Suprema actual, dictamin que la salud pblica estaba antes que el negocio privado y convalid la ley que los echaba.

M.H.: Quisiera agregar algo ms sobre este tema?

E.B.: Creo que hay un tema que es que la salud pblica ambiental debe estar en la agenda pblica y en la prioridad poltica de la sociedad. El da que se hizo la audiencia pblica de la Corte Suprema sobre el Riachuelo aparecieron 8 noticias en los diarios sobre el tema y varios centenares sobre la modificacin de la Ley del impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias habla solamente de dinero, el tema del Riachuelo se refiere a la salud y a la vida de personas. No puede ser que la prioridad de la sociedad sea el dinero y no la salud y la vida de la gente.

Mientras el Impuesto a las ganancias sea ms importante que la salud de la gente, seguirn trampeando los informes a la Corte y el mandato de limpiar el Riachuelo.

M.H.: Estamos hablando de una zona en la que a lo largo de 64 kilmetros viven 3.5 millones de personas.

Estamos hablando literalmente de uno de los problemas ambientales ms graves del mundo. Cuando uno le dice a cualquier extranjero que entienda de estos temas, la cantidad de personas en riesgo sanitario por el Riachuelo, la indiferencia de nuestro sistema poltico ante esto, la indiferencia de los medios de comunicacin, y simplemente no entienden qu est pasando, no hay manera de entender este nivel de indiferencia desde afuera de la Argentina, ante un tema tan grave.

