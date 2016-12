Alepo, Zona 0 (Mikel Ayestarn)

Periodismo de baja intensidad

Ayer tuvimos la oportunidad de asistir a una charla que ofreci el periodista Mikel Ayestaran en Azkoitia (Gipuzkoa). El ttulo de la charla y que acompaaba al cartel, que l mismo decidi, era Alepo Zona 0, bastante elocuente.

La sala se abarrot para escuchar sus impresiones. Hay que decir, antes de nada, que si alguien quera averiguar o saber ms sobre las claves que conforman toda la tragedia que est sucediendo en Siria, el resumen es muy sencillo. Uno; estn los rebeldes por un lado, que ante el acoso del presidente se levantan para exigir cambios y hacer la revolucin, dos; que hay dos bandos que tienen sus propios amigos, y tres; que hay dos pases un poco ms malos que los dems, como son Rusia e Irn.

Hubo claras justificaciones del comportamiento del Imperio, ataques al bloque de Putin, e incluso respuestas paradigmticas para hacernos creer que las guerras no se realizan siempre para luego ser dueos de los recursos naturales, y un claro ejemplo, dijo, era que en Irak los Estados Unidos y los pases que declararon la guerra no son los ms beneficiados. Se le olvid decir (es muy olvidadizo) que el Ejrcito estadounidense otorg sin licitacin a una divisin de Halliburton, la sociedad Kellogg, Brown & Root, el principal contrato para luchar contra incendios de pozos de petrleos iraques. En cuanto a la explotacin de crudo, y siguiendo la hiptesis de una victoria de Estados Unidos sobre suelo iraqu, el predominio angloamericano si no monopolio aparecera como el horizonte ms probable. Otra cosa es que posteriormente las cosas no salgan como uno quiere, pero los planes originales eran claramente para favorecer la explotacin del crudo iraqu. Tambin se le olvid decir que antes de la invasin y ocupacin de Irak, Estados Unidos y otras compaas petroleras occidentales (excepto Francia) estaban totalmente excluidas del mercado iraqu del petrleo, razn por la cual, no hay ningn motivo para que Estados Unidos tuviera que salir beneficiada, a no ser, como ha ocurrido, que tras la invasin hayan sacado su tajada.

Y as, toda una serie de razonamientos difciles de asimilar.

Es sorprendente que a estas alturas todava no se haya asumido que Estados Unidos exporta lo que vienen considerando su democracia, como una mercanca del mundo capitalista que se desea imponer va intervencin humanitaria, porque antes, segn ellos, haba ausencia de ella. Y si hay que matar, se mata. La milicia norteamericana (o los esbirros que mandan para que les hagan el trabajo sucio) sirve para mantener el control estadounidense sobre las materias primas mundiales, y tan cierto es que en el Informe Kissinger, el plan diseado en 1974 por el que entonces era Secretario de Estado de los EE.UU., Henry Kissinger, aprobado en el Congreso como ley, se marca dicha poltica, dejando bien claro que el ejrcito de los EE.UU. est al servicio de su economa y que en los lugares donde estos minerales crticos y estratgicos se encuentren, los intereses econmicos de los EE.UU. coincidirn con las consideraciones militares. La milicia norteamericana es experta en las injerencias (reconvertidas las ms de las veces en guerras civiles para esconder los planes originales) que, casualmente, siempre giran alrededor del acceso a recursos naturales y a consolidar socios comerciales para expandir los efectos colaterales de la globalizacin. Las dems teoras son una forma clamorosa de aproximarse a la justificacin partidista o al paroxismo.

Una de las cosas que ms atencin (y miedo) me suscita es comprobar cmo el mundo occidental ha parecido olvidar quienes son los Estados Unidos y cmo se posicionan en todos los tableros del juego. La propaganda anti-rusa es tan apabullante, que las mismas personas que lo tenan claro al sealar a los norteamericanos como imperialistas implacables en Amrica Latina, ahora, siguiendo la misma poltica y los mismos mtodos, parecen estar cegados para poder observarlo. Es todo un acontecimiento que nos traslada a una realidad inquietante.

Pero para hacer un trabajo exhaustivo de lo que sucedi ayer con la charla, voy a mostrar cul fue mi interpelacin, y cual la respuesta, para observar qu incidencia puede llegar a tener en un auditorio complet que se prest a escuchar.

Esto es lo que intent trasladar, con el nico fin de hacer ver que en el periodismo actual se oculta informacin relevante, en claro beneficio de los Estados Unidos, Europa, Israel y la OTAN. Y mi deseo de hacer ver que Mikel Ayestaran no tom en consideracin asuntos de primer orden para hablar sobre lo que est sucediendo en Alepo.



---

Sabemos que la mayora de las veces no es importante lo que se cuenta, sino aquello que se esconde y se falsea. Hoy, hemos asistido a un nuevo captulo donde el periodismo queda bloqueado por una informacin sesgada y, adems, una informacin que cuadra perfectamente con los intereses de EEUU y de la OTAN. Preocupante y del todo desesperanzador

Si hoy entrara por esta puerta Hilary Clinton y nos ofreciera su visin sobre Alepo, casi coincidira plenamente con lo que aqu hemos escuchado. Claro, Hilary es la suministradora de armas para los rebeldes terroristas, del Frente Al-Nusra, Jabhat Fateh al-Sham o Jabhat al-Nusra.

He de explicar por tanto, qu es lo que hoy ha escondido Mikel, y qu es lo que no quieren que sepamos.

Del mismo modo que en Libia los rebeldes salieron a las calles para protestar por su presidente Muamar el Gadafi, en Siria hay tambin una revolucin de la que el propio periodista ya nos est dejando constancia en su blog. En l nos cuenta muy bien cmo celebraban en las calles el asesinato del lder libio. Yo tengo muchos vdeos de Alepo, con los sirios celebrando la liberacin de su ciudad y la expulsin de los terroristas. Pero Mikel no ha colgado ni un vdeo de esos, ni lo va a hacer. No es importante.

De quin es Alepo? De los occidentales imperialistas que quieren derrocar a Bashar Al Assad, o de sus habitantes?

Pero sigamos con Libia. All tambin haba rebeldes, como le gusta constatar a Mikel. Pero lo que no nos ha contado, ni a nosotros ni lo ha escrito en su blog, es la existencia de un informe muy importante. 5 aos despus, y Libia ya destrozada y Gadafi fuera de combate, sale, este septiembre, el Informe del Comit de Asuntos Exteriores de la Cmara de los Comunes sobre la intervencin en Libia. El Informe es demoledor: el exprimer ministro britnico David Cameron (y su amigo Sarkozy) es responsable en buena medida de la debacle de Libia y el ascenso del Estado Islmico. Es ms, dice que el gobierno britnico no identific a las facciones islamistas radicales existentes en el seno de la rebelin.

Pero Mikel est con los rebeldes, y pone sus vdeos en su blog, para celebrar el asesinato de Gadafi. Y del mismo modo, al principio de las contiendas tampoco identifica que en la oposicin moderada hay cosas que huelen mal, muy mal (es decir, injerencias planificadas).

As, tenemos que los rebeldes germinan con facilidad en Libia y ahora tambin en Siria, brotando de la tierra con una facilidad asombrosa, pero en vez de con flores salen ya con armas.

Prosigo. El ao 2007 se revelan unos datos sorprendentes, que Mikel, ha vuelto a esconder.

Donald Rumsfeld, antiguo Secretario de Defensa de Estados Unidos, confiesa al general Wesley Clark, que su pas va a invadir Irak, Libia, Siria, Sudn, Somalia, Lbano, y por ltimo Irn. Esto no significa que lo vayan a hacer en el tiempo deseado, o que sus planes tengan xito, pero s que lo van a intentar, y en ello estn. Los hechos comienzan a suceder en 2001, despus de los atentados de las torres gemelas.

Wesley Clark es un militar retirado del ejrcito de los Estados Unidos, fue Comandante Supremo de la Organizacin del Tratado del Atlntico Norte durante la guerra de Kosovo, donde dirigi el bombardeo de la OTAN sobre Yugoslavia. En el ao 2003 se postul como precandidato del Partido Demcrata a la presidencia de los Estados Unidos.

As, sabemos desde el ao 2007 que EEUU tiene la clara intencin de destrozar Irak, Libia y Siria. Sucede, pero Mikel no le da importancia, es una casualidad, porque lo importante, son los rebeldes que luchan contra Bashar Al Assad.

Tambin sabemos, por filtraciones de wikileaks, que Hillary Clinton tambin tiene maravillosos planes. Pero cranme, para un periodista de guerra son una nimiedad. Lo primero que podemos leer en un email de dicha filtracin es lo siguiente. La mejor manera de ayudar a Israel a lidiar con la creciente capacidad nuclear de Irn es, tachn, ayudar al pueblo de Siria a derrocar al rgimen de Bashar Assad.

Alguien puede creerse que por nacimiento espontneo surge una rebelin all donde hay claros signos de premeditacin y alevosa, y claros movimientos estratgicos para que as suceda? Si, Mikel Ayestaran y gran parte de la poblacin contaminada.

Otro ejemplo de lo que nos esconden. Un ejemplo en el que adems, l (Mikel Ayestaran) es el protagonista.

El 15 16 de diciembre, si creo recordar bien, est cubriendo los acontecimientos desde Alepo, y es el momento de darnos noticias sobre la evacuacin y la victoria del presidente sirio. Ocurre un hecho fundamental; y me llega esa misma noche informacin de que el Ejrcito Libre de Siria ha detenido a unos agentes internacionales. Al da siguiente o a los dos das, no puedo precisar muy bien, entra en directo para EITB, pero se olvida por completo de dicha noticia, y los telespectadores vascos nos quedamos sin parte importante de lo que acaba de suceder.

Era importante sta informacin? Para Mikel no, para el mundo importantsima. Hasta tal punto que en apenas unas horas se convoca una reunin urgente de la ONU. Francia presenta una primera resolucin que no es aceptada por Rusia, pero la jornada del domingo da 18 se renen a puerta cerrada, para ms tarde, en una reunin del Grupo de los 15 votar a mano alzada unnimemente a favor del proyecto de resolucin 2328, que aade nuevas precisiones. Por qu tanta urgencia? Porque esa resolucin est relacionada con las detenciones arriba mencionadas.

Bashar Jaafari, representante de Siria ante la ONU lo confirma y da sus nombres en una rueda de prensa. Oficiales extranjeros de inteligencia militar que estaban en Alepo Este con los terroristas son detenidos mientras estaban intentando salir de all. Un turco, un estadounidense, un israel, un qatar, un jordano, un marroqu y seis sauds. Es por ello que hemos vivido escenas de histeria en el Consejo de Seguridad de la ONU, porque el objetivo principal era rescatar a estos agentes y no ayudar al pueblo sirio.

Nadie hasta ahora, y han transcurrido casi dos semanas, ha desmentido esta informacin, que Mikel Ayestarn esconde, porque no es importante.

Pero ms sorprendente es an para comprender el contenido de la charla, su propia posicin y su propia mirada a lo largo del tiempo. Y expongo, que el 28 de julio de 2010, poquito antes de las multitudinarias protestas contra Basher Al Assad, porque su pueblo est ms que harto de l, Mikel Ayestarn nos regala un pequeo reportaje, que es emitido en el canal vasco de televisin. Dicho reportaje lleva el siguiente titular: Siria, ejemplo de convivencia entre chis y suns. Entre otras cosas, expresa que a diferencia de lo que ocurre en el resto de la regin, la buena convivencia entre sectas parece garantizada en este pas. Para terminar observando que Siria es un ejemplo de convivencia en una regin marcada por las constantes guerras sectreas.

Esto no tendra especial relevancia si seguimos el discurso de este periodista, que actualmente tiene claro que la guerra tiene un importante componente religioso (entre suns y chis), y tiene an ms claro que la vida en Siria era un desastre para la mayor parte de la poblacin, razn por la cual comenzaron las manifestaciones pidiendo ms libertad, ms democracia, y ms apertura.

Y la pregunta, viene por s sola. Alguien me puede explicar como un pas que a mediados de 2010 representa casi un oasis (como deja constancia el propio periodista) en medio de una zona agrietada por todos lados, y de repente, unos meses despus est inmerso dentro de una convulsin social que termina en seguida en una batalla campal?

La respuesta no deja lugar a muchas dudas. Porque hay una intervencin externa, con una inmensa ayuda militar y econmica que hace posible que estallen las revueltas y, con ellas, el caos y la mayor de las tragedias.

Pero no. Tampoco aqu hay respuesta digna de tener en consideracin. El silencio solo acompaa al discurso nico que planea durante toda la charla. Todo comienza con los rebeldes, que ante la situacin que viven, deciden salir a protestar. Y lo dice el mismo periodista que meses antes nos estaba hablando de un lugar al que acuda el turismo religioso en masa porque las cosas estaban muy bien. Es, cuando menos, sorprendente, por no utilizar otros trminos.

Destruida la convivencia que haba en pocos meses, se constata que los humanos somos as, nos gusta matar y guerrear y no perder el tiempo en tonteras como vivir la vida. Lo mismo sucedi en Panam, Yugoslavia y en Libia. Pero no importa. Lo que importa es aquello que nos dicen todos los medios y Mikel Ayestaran, insistiendo en los rebeldes, seres idolatrados a los que pronto subirn a un altar.

Para terminar abro un interrogante manifestando que para comprender lo que est sucediendo en Siria es poco probable que atinemos si solo nos quedamos con la teora de las primaveras rabes y las revoluciones de colores. Y por si fuera poco todo lo expuesto, insisto en que es fundamental considerar otras opciones y otros anlisis (como las de Nazanin Aramanian) para comprender un poco ms todo.

Deseo terminar haciendo una pregunta, aunque ya en mi exposicin hay muchas que se pueden entender como tales, pero todas ellas, acaban sin respuesta alguna. Un vaco absoluto cubre mis palabras, y me quedo encogido, con ganas de salir de all e incluso pensando que no debera haber ido.

Despus de mi intervencin, en el debate con el pblico no cambiaron mucho las tornas, y al hablar de la complejidad para saber qu est ocurriendo, nos hizo ver que informacin hay de sobra, que tambin hay material con teoras conspiranoicas, pero que hoy en da no hay censura. Eso, tampoco lo sabe Casi me da un sncope y doy este resumen por terminado.

Aplausos, y cierta desorientacin. La mayora all presente cree haber llenado el zurrn con noticias frescas y se va a casa comentando las mejoras jugadas.

Creo que la presin de cmo funciona el proceso de desinformacin y la propagacin informativa de un discurso nico dificulta sobremanera cualquier posibilidad de ser bien escuchado y entendido. Tengo claro que yo no tengo la razn, y de que estoy incapacitado para llegar a comprender todo lo que sucede en el mundo. Pero creo que hay algo que ayer qued hurfana, la informacin. El ponente no hizo mencin alguna a todos mis interrogantes, y ni tan siquiera se alter porque l mismo dijera que en Siria se viva bastante bien, y al poco tiempo eso fuera un infierno.

A m me cuesta enormemente comprender todo ello. Tengo mi propia opinin al respecto, pero yo no estoy aqu para meter el dedo en el ojo de nadie ni boicotear la labor de ninguna persona. Solo procuro dejar sobre la mesa informacin que creo se oculta deliberadamente (bien por ideologa, bien por miedo a perder el trabajo, bien por presiones, bien por cualquier otra circunstancia). Es ms, invito al propio periodista y a todas las personas que estuvieron all a que puedan leer este artculo y cada uno de los enlaces que lo acompaan, y me hagan ver que mi postura est muy alejada de la realidad, o en su caso, si miento.

Gracias, y hasta ms ver!

Jos Luis Vzquez Domnech, socilogo

Blog del autor: www.undominiopropio.com