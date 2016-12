Trump ficha al gran calamar-camalen-gatopardo chupa-sangre

Washington,- Tras el nombramiento del veterano financiero del todo poderoso banco Goldman Sachs, Gary Cohn, para presidir el Consejo Nacional de Asesores Econmicos en la Casa Blanca de Donald Trump, no solo se comprueban las cualidades gatopardianas del faux populismo de Donald Trump, que se describieron aqui.. Demuestra tambin las cualidades reptiles de Goldman tal y como se explicaba ayer de manera muy oportuna en el suplemento Dinero de La Vanguardia.Cuando el periodista gonzo de Rolling Stone Matt Taibbi calific a Goldman Sachs como un calamar gigante vampiro con su tentculo global extendido por todo el planeta chupando la sangre , se le olvid mencionar su piel del camalen. Cambia de color segn el entorno poltico y econmico. Goldman se adapta a cualquier gobierno que le abra la puerta giratoria desde Washington a Nueva York. Hasta el de Trump. Solo Boy George lograra describir la capacidad de Goldman Sachs para demostrar que los presidentes de EE.UU.- desde Ronald Reagan, George Bush (ambos), Bill Clinton y Barack Obama- son sus amantes y no sus rivales.En la campaa electoral Goldman financiaba a Hillary Clinton, cuyo compromiso con la disciplina fiscal y la globalizacin,- tan imprescindible para una responsable gestin macreconmica, segun los expertos de Goldman-, estaba comprobado frente a la retrica proteccionista y los planes de elevar el dficit de Donald Trump. Hillary haba entrado dentro de la barriga del gran calamar-camalen, dejndose digerir y disolverse en todo tipo de jugos estomacales, para dar una serie de conferencias (cobr mas de medio milln de dlares) cuyo contenido fue filtrado por Wikileaks y puede leerse en este libro.Quedaba muy clara en esas conferencias la preferencia del presidente de Goldman Lloyd Blankfein por los Clinton. Blankfein, al igual que Bill Clinton, es un incondicional de Davos y de la globalizacin filantrpica y lucrativa de monopolios transnacionales que Trump supuestamente rechaza. (Dicho sea de paso, no s si la decisin del Foro Econmico Mundial de rechazar mi solicitud de acreditacin para Davos el mes prximo tiene que ver, pero Blankfein me dijo hace tres aos en Davos cuando trat de preguntarle si los fondos buitre de Goldman comprara mas viviendas pblicas en Madrid:No venimos a Davos para hacer esto (o sea, hablar con periodistas como yo). )Blankfein se llevaba de maravilla con Hillary y odiaba la retrica proteccionista de Donald Trump que sac partido de eso tachando a Clinton de la candidata de los odiados banqueros de Wall Street.Pero el calamar-camalen no tard en cambiar de color tras las elecciones presidenciales.. Cohn ser el aliado goldmanista en la Casa Blanca del nuevo secretario del Tesoro Steve Mnunchin, que pas 17 aos en Goldman tambin antes de incorporarse al mundo hper especulativo de los hedge funds. Ambos irn adoptando los elementos ms apetecibles del eclctico programa electoral de Trump como recortes de impuestos por mas de 1.000 millones de dlares que sumaran cientos de millones de dlares a la deuda publica. . Mientras, irn suavizando los instintos anti globalizacin del inmobilario delirante.La mega deuda que se vaya generando en EE.UU. ser una mala noticia para los operadores del mercado de bonos del tesoro en el rascacielos de Goldman en Jersey City. Pero , hey! , no se preocupe, el camalen tiene mil colores. Sus operadores del mercado de divisas y los brokers de la Bolsa en sus respectivos departamentos de Goldman Sachs se lo estn pasando pipa. Los ndices Dow y S&P han batido los rcord en Nueva York desde el anuncio del plan de Trump de recortar impuestossobre todo para las rentas ms altas y los beneficios empresariales- por nada mensos que cinco billones (con B) de euros, de invertir en infraestructura y aumentar el gasto militar. Y el dlar acaba de alcanzar su cotizacin mas alta desde el 2002.En los noventa Robert Rubin, ex presidente de Goldman explic al joven Bill Clinton que para satisfacer a los mercados la estrategia tendra que ser la reduccin del dficit para permitir bajadas de tipos de inters. (quieres decir que mi programa econmico depende de un jodido panda de operadores en bonos?, se lament Clinton en 1993). Rubin explicaba que la disciplina fiscal y la expansin monetaria seria la policy mix para la nueva era de globalizacin. Funcionaria para que Clinton fuese reelegido pero a finales de los noventa la enorme burbuja que el dinero barato inflaba en Sillicon Valley pronto llegara a su gran pinchazo.Ahora Mnunchin y Cohen defienden justo lo contrario. La poltica fiscal sumar cientos de millones de dlares a la deuda publica y probablemente abrir el camino a una serie de subidas de tipos de inters. . El instituto Capital Economics calcula que el dficit pblico subir del 3,5% del PIB al 5% del PIB. Es el policy mix de polticas fiscales muy expansivas, y una poltica monetaria mas restrictiva de lo que se pensaba. (Ya veremos que dice Janet Yellen). Y si Rubin, al igual que Blankfein, era el defensor de la globalizacin modelo Davos, Mnunchin y Cohen ,al menos en su discurso publico, tendrn que hacer concesiones a una nueva era de nacionalismo econmico que horrorizara a los Goldman Sachs de los noventa. No es por nada , quizas que Mnunchin en sus actividades en Hollywood haya producido una pelcula (dirigida por el actor de izquierdas Warren Beatty) titulada: Rules dont apply (las reglas no importan).Hasta qu punto ser Trump una ruptura con el mundo del Goldman Sachs anterior, cuya piel sintonizaba con los alpes nevados de Davos? Para buscar una respuesta , habl con Sherle Schwenninger, que lidera la mesa redonda del World Policy Institute en Washington en la que participan varios asesores de Trump.Creo que veremos una suerte de keynesianismo militar, explic . El Congreso tanto los republicanos como demcratas no van a aceptar grandes inversiones en infraestructura financiadas por la emisin de deuda, as que quedan los recortes de impuestos y el aumento del gasto en defensa. Segn las dimensiones pactadas del programa de infraestructura, la economa crecer entre el 3% y el 5%, sostiene.Trump quiere oponerse con vigor a lo que considera el mercantilismo de China y Alemania, sigui Sherle. No puede ser que Alemania mantenga un supervit por cuenta corriente del 8%, dice Schwenninger. Wilbur Ross, el nuevo secretario del Comercio, y Peter Navarro, uno de los asesores econmicos de la campaa, han roto con el consenso econmico dominante en Washington al resaltar que los dficit comerciales registrados por EE.UU. han sido un freno para el crecimiento . Trump no firmar el acuerdo transpacfico pero Schwenninger cree poco probable que desmantele acuerdos existentes como el Tratado de Libre Comercio con Mxico y Canad o que aplique aranceles a las exportaciones de China. No lo va a poder hacer; intentar satisfacer el voto anti TLC mediante la repatriacin de inversiones., dice.Pero el sper dlar no ayudar al nacionalismo econmico de Trump. Y, por mucho que se renegocie los acuerdos comerciales y se mejore la competitividad fiscal de las empresas estadounidenses en el extranjero para que vuelvan a localizar su produccin en tierra estadounidense, ser muy difcil reducir el dficit comercial si el dlar no se deprecia. Las expectativas del crecimiento, las bajadas de impuestos corporativos y las subidas de tipos de inters estn ejerciendo cada vez mas presiones alcistas sobre el dlar. Mucho dinero se dirige hacia los mercados de Nueva York. (Por cierto, ojo lo que pueda ocurrir en las emergentes como Brasil si salen los flujos de dinero caliente para regresar a Wall Street).Hay quienes creen que Trump tratar de negociar un gran acuerdo para bajar el billete verde al igual que se hizo con Japn con el acuerdo Plaza de 1987. Pero el resto del mundo, Europa , China, esta en muy malas condiciones; mucho peor que EE.UU. . Trump le gust el Acuerdo Plaza pero no creo que pueda hacer nada ahora, dijo Schwenninger. Fuente: http://blogs.lavanguardia.com/diario-itinerante/trump-ficha-al-gran-calamar-camaleon-gatopardo-chupa-sangre-54192