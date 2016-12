La gigantesca confrontacin de clases que decidir nuestro destino acaba de empezar...

Obviamente pocos han odo hablar de Standing Rock, ya que los medios europeos e internacionales estn haciendo su trabajo. Esto no impide que unos veinte mil activistas (indios Sioux y sus partidarios, tres mil veteranos del ejrcito de Estados Unidos, ambientalistas, sindicalistas y gentes de izquierdas) libren all, ahora desde hace ocho meses (!) la mayor batalla ecolgica, y no solo ecolgica, contra los gigantes del petrleo, su sistema financiero y el terrible aparato represivo de la superpotencia mundial. Y, adems, estn ganando, al menos por ahora!



Pero hay ms. Es una opinin compartida que en el lejano Standing Rock est surgiendo y tomando forma la oposicin popular radical contra Trump y sus compinches, la oposicin popular radical que librar maana la batalla en nombre y por cuenta de todos nosotros contra este monstruo oscurantista, racista, reaccionario, islamfobo, antisemita, misgino, neoliberal, antiobrero, belicista y fascistoide encarnado por este grosero "presidente electo" multimillonario estadounidense. Un monstruo que, nunca se olvide, no slo nos amenaza a todos sin excepcin, sino amenaza tambin al propio planeta!



As que, si hay un lugar en la tierra donde se est escribiendo la historia, seguramente ese es Standing Rock, donde se concentran todos los grandes problemas de nuestro tiempo y donde los de arriba estn enfrentndose a los de abajo, no slo de los EEUU, sino tambin de todo el mundo. He aqu por qu hay momentos en esta lucha que adquieren dimensiones mticas y provocan la emocin ms autntica, como cuando, en nombre de los tres mil veteranos que haban llegado a Standing Rock, uno de ellos, hijo del ex comandante supremo de la OTAN, Wesley Clark jr., pide perdn de rodillas al jefe Lakota Sioux por el genocidio y el terrible dao que ha infligido a las naciones indias el estado blanco norteamericano y su ejrcito. Al ver estas extraordinarias imgenes [2], entendemos mejor por qu nos est prohibido verlas. Seguramente para que estas ideas, consideradas "peligrosas", no nos inspiren a todos nosotros, los oprimidos de la tierra, porque eso s asusta a nuestros gobernantes.



Pero los heroicos activistas de Standing Rock no se enfrentan solos al monstruo capitalista. Adems de los miles de sus compatriotas que muestran casi todos los das de un modo prctico su solidaridad en cientos de ciudades de todo el pas, en los Estados Unidos estn surgiendo decenas de luchas sociales y laborales que tienen como protagonistas al menos a una docena de movimientos radicales de masas. Como la Fight for $15, que se ha manifestado a principios de diciembre en 340 ciudades exigiendo la duplicacin del salario mnimo de 8 a 15 dlares. Ms all de esta actitud de "ofensiva" totalmente inimaginable en nuestra Europa, donde, durante estos treinta aos, se han perdido, de forma sistemtica, hasta las batallas defensivas ms bsicas, lo que impresiona es la gran dimensin de este movimiento, que ha conseguido movilizar a una gran parte de los 68 millones (!) de trabajadores de Amrica del Norte (por ejemplo, en el sector de la comida rpida) que ganan salarios de hambre.



No es casualidad que el movimiento Fight for $15 se centre en el apoyo a los trabajadores latinos y afro-americanos, y que mantenga una estrecha colaboracin, tanto con el movimiento de los pueblos indgenas en contra del oleoducto de Standing Rock, como con el gran movimiento radical de masas Black Lives Matter. En general, una caracterstica importante de la multitud de movilizaciones que cubren todos los frentes de lucha sociales, econmicos y polticos en los Estados Unidos es que trabajan estrechamente entre s, formando un gran movimiento unitario sin precedentes en la historia del pas. Un gran movimiento que, conservando su independencia, se refiere a Bernie Sanders y lo reconoce como figura emblemtica de su lucha. Bernie no slo es ms popular y respetado que nunca, ahora parece ser el principal, si no el nico, adversario o enemigo jurado de Trump. Independientemente de lo que uno puede pensar acerca de la posibilidad de reformar el Partido Demcrata, es un hecho que la propuesta reformadora de Bernie est ganando puntos en la democratizacin y la radicalizacin del partido. Y es un hecho que el "protegido" de Bernie, el senador negro, musulmn, pro-palestino y de izquierda (!) Keith Ellison est ganando terreno da tras da (el Sindicato Central de AFL-CIO acaba de concederle su apoyo) y parece que va a convertirse en el nuevo presidente del Partido Demcrata!



Y terminamos con un recordatorio que consideramos til para el lector. Teniendo en cuenta que la historia de Estados Unidos va al galope y que da lugar a una serie de tremendos eventos, muchos de los cuales tienen importancia mundial; teniendo en cuenta, tambin, que es prcticamente imposible analizar, ni siquiera enumerar, una lista de todos estos eventos, por ms artculos que escribisemos; y, por ltimo, que los medios de comunicacin europeos e internacionales intensifican su empeo, lo que ya es un esfuerzo sin precedentes, en desinformar, censurar o ignorar todos los avances histricos de Amrica del Norte; teniendo en cuenta todas estas razones, slo el seguimiento sostenido de esta movilizacin generalizada en Norteamrica, tan rica y variada, puede permitir al lector, incluso al lector de izquierda (y a otros activistas), formar su propia opinin y sacar sus propias conclusiones.



Eso es exactamente lo que hacemos a travs del seguimiento diario de la actualidad poltica norteamericana y de los avances de todo tipo en el seno de ese movimiento social y obrero, que abarca textos, imgenes y vdeos, en Facebook, con la iniciativa Europeans for Bernie's mass movement https://www.facebook.com. Consulta​dla, teniendo siempre en mente que el desenlace de esta gigantesca lucha de clases ya en marcha en los Estados Unidos, va a decidir el presente y el futuro de todos nosotros.

