Convenios colectivos o colectivos sin trabajo?

Pgina/12

Un ao atrs, Mauricio Macri asumi la Presidencia. En un pas que haba atravesado doce aos y medio de reconstruccin del trabajo. Con un proyecto que lo haba puesto en el centro de sus polticas pblicas. Que abri un sendero de desarrollo productivo y cientfico tecnolgico. Naturalmente, todava quedaba mucho camino por recorrer. Siempre lo hay. Pero se haba alcanzado un piso de derechos difcilmente imaginable all por 2003. Derechos que, a la luz de lo que est pasando, corren serios riesgos. Y que resulta imprescindible defender.

El triunfo de la Alianza Cambiemos abri un interrogante: Se pretendera reconfigurar las relaciones entre capital y trabajo? Despus de un ao podemos confirmar que, lamentablemente, los temores no eran infundados. Porque desde el 10 de diciembre de 2015, miles de trabajadores del sector pblico y privado perdieron sus empleos. Los salarios reales sufrieron una notable cada. La distribucin del ingreso se ha vuelto ms regresiva. En un contexto donde se ha instalado un discurso que responsabiliza a los propios trabajadores por esta preocupante situacin. Y que, como recientemente expres Macri, impugna conquistas sustanciales como son los convenios colectivos y los sindicatos.

Por eso hoy, ms que nunca, debemos dar este debate. No podemos olvidar lo que esa ofensiva representa. Y tampoco que hace 21 aos fue electo por mayoras un presidente responsable de polticas idnticas, que produjeron niveles de 16% de desocupacin. Y que el poder econmico, la especulacin financiera y cierto blindaje meditico de aquel entonces, se ocupaban de disimular y hasta esconder. No puede ni debe volver a ocurrir.

Algunos podrn decir que ocurri porque venamos de una hiperinflacin. Porque el movimiento obrero estaba debilitado o porque nunca se haban aplicado polticas tan extremas de desmantelamiento del Estado. Inclusive porque se haba cado el Muro, con sus implicancias polticas, sociales y econmicas globales. Todo poda ser entendible o explicado. Hoy no. Hoy no hay nada que justifique un comportamiento pasivo o neutro frente al renovado ataque a los derechos de los trabajadores para regresar al aumento de la desocupacin, la precarizacin y la pobreza estructural.

Estamos frente a la implementacin de un programa de refundacin antilaboral. Que, lejos de ser moderno, retrotrae la relacin de fuerzas al Centenario. Es decir, nada de siglo XXI y mucho de fines del XIX. As se explica todo este primer ao. Para ser concretos: el principal objetivo de este gobierno es bajar salarios. Es mantener niveles de desocupacin compatibles con el disciplinamiento social y fundamentalmente desarticular el modelo sindical argentino. Sus instituciones esenciales como la negociacin colectiva por actividad. O sus Leyes de Asociaciones Sindicales, de Obras Sociales y de Contrato de Trabajo. Esto, como pasos imprescindibles para modificar la distribucin del ingreso y las relaciones de fuerza en nuestro pas.

Se tratar de desconocimiento del conflicto que esto acarrea? O no les importa el dao social que va a producir? O por pura y dura ideologa? Por eso debemos enfrentar estas polticas reaccionarias, que no son solo neoliberales o conservadoras. Pretenden hacernos retroceder cien aos.

Si nos preguntamos qu razn valedera hay hoy para pretender regresar a una flexibilizacin laboral a travs del ataque a las convenciones colectivas no la vamos a encontrar fcilmente. Solo nos toparemos con la urgente necesidad que tiene este gobierno de exhibir ante propios y extraos que pone un lmite. Un lmite a doce aos ininterrumpidos de funcionamiento de las instituciones del trabajo. Nos vamos a topar con la clara decisin de terminar con la concientizacin de los trabajadores y trabajadoras en defensa de su derecho al salario justo. En resguardo de trabajo digno y de una seguridad social amplia. Y quieren hacerlo ya.

Pareciera que necesitan demostrar que no hay vuelta atrs. Que el ambiente amable para los mercados, la especulacin y el endeudamiento est totalmente garantizado. Que en la Argentina las relaciones de equilibrio entre el capital y el trabajo han quedado definitivamente sepultadas. Que lo de este ao fue solo un botn de muestra. Que las aspiraciones igualitarias no tienen lugar en este pas conducidos por y para los ricos. Que es hora de pasar al archivo a los valores esenciales de nuestra cohesin social: la educacin pblica y el trabajo.

Por eso incumplen promesas electorales y descartan leyes a favor del empleo y del salario. La historia no deja espacio para las dudas. No hay lugar para la distraccin o el autoengao. Lo vivimos ya dos veces en la Argentina contempornea (dictadura y 90) con consecuencias nefastas. Ahora sabemos que otra Argentina (2003-2015) es posible. No es cuestin de polticas partidarias. Son dos modelos en pugna. Y uno es en defensa propia.

Carlos Tomada. Director del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (Cetyd). Ex ministro de Trabajo de la Nacin.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/10939-convenios-colectivos-o-colectivos-sin-trabajo