La expulsin de diplomticos rusos de EEUU es parte de una "lucha simblica de poder"

Sputnik

Tras la decisin del Departamento de Estado de EEUU de expulsar a 35 diplomticos rusos de su territorio, Sputnik dialog con el especialista argentino en temas rusos Martn Baa. "Es una especie de equilibrio de fuerzas. Si lo miramos en el contexto ms global, donde Rusia est peleando por mantener una posicin de primaca dentro de la geopoltica mundial, con esta medida EEUU le marca cul debera ser su lugar. Es una especie de lucha simblica de poder", dijo a Sputnik Martn Baa, profesor de la ctedra de historia de Rusia en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en temas relacionados a Rusia.Aadi que puede verse en esta medida un poco de aquella "sospecha" que tenan los estadounidenses con respecto a la "intervencin rusa en las elecciones" de Estados Unidos, y la "unilateralidad" en la lucha de Rusia contra el terrorismo, "un rol que hasta aqu le perteneca a EEUU". Sin embargo, el especialista consider que por el "lenguaje simblico" en que se juega esta disputa, los efectos de esta medida "no sern inmediatos". "Hay un tercer actor en esta disputa, Europa, que an est en crisis y no quiere perder un aliado tan importante como Rusia. Estados Unidos sabe el peso que puede llegar a tener un bloque europeo con Rusia como aliado. Parte de lo que est haciendo EEUU al echar 35 diplomticos de su pas es demostrarle al mundo la potencia que es", seal Baa.Para el especialista, Obama es lo que se denomina un "pato rengo", un presidente en salida que no tiene nada que perder. Su postura con respecto a Rusia es adversa a la que aparentemente tendr Trump, quien al parecer tendr lazos ms estrechos con el Gobierno de Putin, indic. "Se puede interpretar esta medida de ltimo momento como una accin de Obama para no dejarle el camino tan allanado a la nueva administracin", concluy.Fuente: http://mundo.sputniknews.com/politica/201612301065936275-eeuu-rusia-conflicto-diplomacia/