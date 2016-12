Los trabajadores del Bauen irn al Congreso para pelear por una nueva expropiacin

Tiempo Argentino

Vamos a festejar con esta foto que representa el impresionante apoyo que tiene la cooperativa. Hemos conseguido un triunfazo y no vamos a permitir que se empae por la decisin del canalla del presidente de la repblica. Las palabras de Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa que gestiona el Hotel Bauen, quedaron tapadas por los aplausos y los gritos de la enorme cantidad de gente que casi bloqueaba la circulacin de autos en la avenida Callao, a metros de la interseccin con Corrientes, en pleno centro porteo. Minutos despus el pan dulce, la bebida y los fuegos artificiales le dieron el marco al tradicional brindis de fin de ao del hotel que en los ltimos tiempos se transform en uno de los emblemas del movimiento de empresas recuperadas. Haca apenas 48 horas Mauricio Macri haba vetado la ley de expropiacin que adems dejaba el edificio en comodato a los trabajadores que vienen gestionndolo hace 14 aos. Pero ellos, igual, tenan motivos para festejar.

Hagamos una gran asamblea y votemos si vamos todos al congreso a conseguir la expropiacin de nuevo, pidi luego al micrfono Mara Eva Losada, presidenta de la Cooperativa. Las manos se alzaron en busca del cielo. Desde arriba del escenario poblado de referentes polticos, sindicales, de organizaciones sociales y del movimiento de empresas recuperadas, Losada grit: Vamos todava. El Bauen es de los trabajadores y al que no le gusta se jode. Los aplausos volvieron a tapar el ruido habitual de la concurrida cuadra capitalina. La calle, literalmente, haba votado. Su decisin: acompaar la lucha de los trabajadores del Bauen que reclaman poder trabajar sin ser perseguidos por sus antiguos empleadores que vaciaron la empresa y por los representantes polticos que privilegian los negocios inmobiliarios al sostenimiento de una fuerza laboral.

Las palabras de Tonarelli y Losada marcaron la pauta de lo que viene: seguir disputando la va legal hasta conseguir su objetivo. La legitimidad, demostraron, ya la tienen. El escenario desde donde los representantes de la cooperativa se dirigieron a los cientos de personas que acompaaron el brinds lo demostraron. A su lado estaban Juan Carlos Junio y Carlos Heller, que impulsaron la ley 27344/16 con el apoyo de un amplio sector de legisladores. Tambin Hctor Recalde, Juan Manuel Abal Medina y Victoria Montenegro del Frente para la Victoria,; Gabriel Solano y Pablo Lpez del Partido Obrero y Alejandro Bodart del MST, entre otros. Hugo Yasky de la CTA, Roberto Baradel de SUTEBA y Omar Plani del Sindicato de Canillitas eran parte del sector sindical que acompa junto a referentes de la Confederacin Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) y de todo el movimiento de empresas recuperadas. Las Madres de Plaza de Mayo se hicieron presentes en la figura de Nora Cortias, que se abri un lugar entre la masa para acercarse al micrfono y dar testimonio de que la lucha nunca se abandona.

Miguel Albornoz, empleado de seguridad del Bauen, serva pan dulce en las mesas que los trabajadores haban sacado a la calle para compartir el festejo. Dos horas antes, en dilogo con Tiempo Argentino, contaba sobre sus inicios en el hotel haca 9 aos. Aquella era su primera experiencia sin patrn y, esperaba, la ltima tambin. Cuando te encontrs con amigos que trabajan en el rubro te das cuenta que la paga no es la misma que en el sector privado, pero los beneficios pueden ser mayores. Ac particips de la toma de decisiones, no hay nadie que se quiera imponer porque tiene la plata y te das cuenta que el compromiso es incluso mayor. Su mirada, tambin era optimista. Yo entr con la empresa ya recuperada, pero ellos (por sus compaeros) la pasaron muy mal. Mucho peor que ahora. As que no hay dudas, vamos a seguir y a conseguir la expropiacin, exclama.

Horacio Lalli, encargado de la recepcin, es uno de los socios fundadores. De los que la pas muy mal, pero tambin de los que vivi la alegra de la lucha compartida. En dilogo con Tiempo cuenta la cantidad de organizaciones sociales que vio nacer en este lugar, los sindicatos que se formaron y las movidas culturales que acompaaron. Horas antes de ponerse la camiseta negra del Bauen con la frase de sus amigos de Ataque 77 precisa que el hotel tiene actualmente ms de 60 huspedes, lo que es alto para la poca del ao, y brinda una oferta que no tiene comparacin en la zona por precios y calidad. Dicen que si nos dan la expropiacin benefician a unos pocos, pero los que se beneficiaron con las medidas que tom el gobierno hasta ahora son muchos menos. Los poderosos de siempre, que son una minora, explica. Su calma, previa al festejo, no llama la atencin. El ao que viene volveremos al Congreso y confiamos en que vamos a lograr la expropiacin. Sabemos de donde venimos y sabamos que algo as poda pasar. Pero estamos acostumbrados a luchar, finaliza. El festejo final da la pauta de que no estn solos.Fuente original: http://www.tiempoar.com.ar/articulo/view/63533/los-trabajadores-del-bauen-ira-n-al-congreso-para-pelear-por-una-nueva-expropiacia-n