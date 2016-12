Profundizacin de las polticas neoliberales en Paraguay y el veto de Cartes al Presupuesto ao 2017

Qu Vet Cartes?

Responder a la pregunta primero nos conduce a mencionar que Cartes mand aprobar leyes regentadas por el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial; a citar: La ley de Responsabilidad Fiscal, Ley de Alianza Pblico Privado, la Ley de Defensa Nacional y la ley de seguridad a las inversiones. Cada una de estas leyes con los instrumentos garantes para la entrega de las riquezas del pas al capital privado; el primero es para evitar inversin en el sector social, el segundo para privatizar con contratos a favor de las empresas privadas y obligar al estado a indemnizar en caso que el negocio no sea rentable para las empresas, el tercer para reprimir y sacar a los militares en las calles en caso que los reclamos sean un problema y quebrante la estabilidad del gobierno; y el Cuarto para garantizar las ganancias de las empresas en desmedro de la clase trabajadora.

En Paraguay se aplic como argumento de respeto a la Ley de Responsabilidad Fiscal; expuesto por Santiago Pea Ministro de Hacienda e hijo mimado del Fondo Monetario Internacional, para vetar el Presupuesto General de Gasto de la Nacin, que limitaba la posibilidad de seguir endeudando al estado, controlar al Banco Central para que no actue discrecionalmente en el mercado para regular el Dlar y una reorganizacin mnima que levemente beneficiaba al pueblo.

Cabe mencionar que la aprobacin de esta ley fue agradecida por Cartes el 23 de octubre del 2013, manifestando en aquella ocasin: Contento...y agradecer a ambas cmaras, tanto Diputados como Senadores, por la aprobacin de esta ley que me parece tan importante para el pas; esta Ley seala que el dficit fiscal anual de la Administracin Central, incluidas las transferencias, no ser mayor al 1,5% del PIB, como as tambin, instituye, que el incremento anual del gasto corriente del sector pblico no podr superar la tasa de inflacin interanual ms el 4%, y no se podrn incorporar incrementos salariales.

Es decir, la Ley fue preparada para estas ocasiones a fin de respaldar legalmente las medidas impopulares tomadas desde el Gobierno.

Pero resulta que esto es un argumento falso, capcioso, que pretende Pea hacer pasar por verdadero; pues el presupuesto aprobado en el parlamento para el 2017 es de 11.881,8 millones de dlares, sin embargo el presupuesto remitido por el Ministerio de Hacienda para el ejercicio del 2017 es de 12.574 millones de dlares; o sea, el presupuesto 2017, en tamao de monto de dinero, enviado por Pea supera a lo aprobado en el parlamento en un monto de 692 millones de dlares.

Con la cifras presentadas por el Ejecutivo, se desmorona la idea de la austeridad y el respeto a la Ley de Responsabilidad Fiscal, pues el mismo Pea, cuando envo el presupuesto, y si ste se hubiese aprobado, infringira la ley de marras.

El mentado pretexto que se aumentaron los gastos rgidos, aludiendo que exclusivamente los ajustes salariales de entre el 10% y el 15% para docentes; de entre el 12% y el 18% para el personal de blanco; del 10% para funcionarios de la Administracin Nacional de Electricidad (ANDE); entre otros, son los gastos rgidos; constituye una estrategia, para que la ciudadana no reaccione ante la decisin impopular tomada por Cartes, y que a su vez, la ciudadana crea que el problema son los funcionarios pblicos, ya que este sector ha sido manoseado y criminalizado mediticamente en todo este ao.

Ante el pretexto falaz, esgrimido por el Ejecutivo, qu vet entonces Cartes? El presidente Cartes vet los 150. 000 posibles beneficiarios para el Programa Tekopor (Buen Vivir) que aprob el Congreso para el 2017- 10.000 ms propuesto por Cartes-, vet la ley que le limitaba seguir endeudando al Estado paraguayo a travs de los bonos soberanos, vet el aumento de salario a los trabajadores de la educacin y de la salud entre el 10 y 18%, pero sin embargo sigue manteniendo el doble aguinaldo para los funcionarios de Hacienda, y vet totalmente la Ley de presupuesto 2017 en este tiempo, puesto que ingresamos en perodo de receso parlamentario, y , ante esta circunstancia, la Comisin Permanente del Congreso, convoc a los Diputados y Senadores en sesin extraordinaria, donde en Diputados acept el veto, pues el Cartismo tiene mayora, con la decisin de Diputados queda en vigencia el Presupuesto 2016 cuyo monto es de 12.652 millones de dlares.

El presupuesto 2016 aprobado excede a lo aprobado por el Congreso en 770 millones de dlares, pero con la diferencia sustancial que el mismo congela los salarios de los funcionarios y le permite seguir endeudando al pas y as acelerar las privatizaciones para pagar las deudas y quedarse con sus socios comerciales con las empresas del estado.

Adems entra nuevamente en vigencia la Ley de Llave en mano, que no es ms que otra cosa que un mecanismo de endeudamiento donde los intereses son superiores inclusive a la emisin de bonos e hipoteca la caja jubilatoria de los trabajadores como garanta de pago; hecho que pone en vilo la Jubilacin de los trabajadores del pas.

El veto es en contra de los trabajadores, el veto es en contra de los ms vulnerables, muy al contrario a lo que dijo Santiago Pea, que es en beneficio de la gente.

El veto es para favorecer a los gerentes, a la patria contratista del Cartismo y el veto es para seguir expoliando a la clase trabajadora.







Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.