Y si Pea con su psimo gobierno est midiendo la capacidad del pueblo para derrocarlo?

1. Los multimillonarios de la Concamn que cada ao acumulan gigantescas e insultantes ganancias- dirigidos por un tal Manuel Herrera, plantearon avanzar hacia un slido blindaje productivo que propicie mayor competitividad y fortalecimiento de actividades industriales, por ser las principales generadoras de riqueza, empleo, contenido nacional y oferta exportable. Seal Herrera que el alza de los combustibles es motivo de preocupacin para los industriales, que enfrentan factores adversos como el nulo crecimiento del sector, altas tasas de inters y la depreciacin de la moneda mexicana, as como el alza hasta de dos dgitos en los precios al productor. Exigen que para ellos los precios no suban y, adems, se les den mayores apoyos y facilidades para seguir beneficiando a Mxico.

2. Mentndoles la madre por su cinismo, pregunto: Por qu solo a los industriales debe blindarse con tasas preferenciales, cuando tambin los banqueros, grandes comerciantes y todos los inversionistas, son los hermanos de clase de los gobernantes y han sido los que pagan las campaas polticas y sostienen a los gobiernos del PRI y el PAN? Por el contrario, esos cnicos enriquecidos mediante la explotacin de los trabajadores, por qu no dicen abiertamente que a quienes debe de joderse ms es al pueblo con los grandes aumentos de precio de todos los artculos. Me pregunto: Ser que Pea Nieto y su gobierno estn provocando al pueblo, golpendolo con fuerza, para probar y demostrar que ni maltratndolo se indigna, protesta y exige su renuncia?

3. Han comenzado a circular exhortos al pueblo para salir a protestar el primero, dos, y tres de enero contra el brbaro aumento de combustibles y dems; pero debe ser muy claro que la simple protesta vale un carajo si no se organizan bloqueos de carreteras, avenidas, aeropuertos y bancos de por lo menos tres o cuatro das las 24 horas y, si es posible, ms das. Obviamente el gobierno buscar reprimir, por ello no hay que llevar a nios y mayores de 80 aos, aunque s piedras y palos para resistir a las fuerzas armadas que sobrepasan al milln de entrenados. Con su psimo gobierno Pea Nieto quiz est provocando por cansancio- su propio derrocamiento; pero tambin es posible que trate de demostrar que por ms mal que gobierne el pueblo no tiene la decisin y el coraje para echarlo del poder.





