Si no son paramilitares, entonces qu son?

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San Jos de Apartad deja constancia ante el pas y el mundo de nuevas agresiones por parte de agentes directos e indirectos del Estado, estrechamente coordinados entre s, actos que contradicen flagrantemente la voluntad de paz del gobierno y de sus instituciones y revelan la voluntad de continuar pisoteando la dignidad y los derechos de su poblacin, en contradiccin con un discurso de paz, democracia y civilidad intensamente propalado a nivel internacional, con ocasin de la firma de un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC y de la recepcin de un Premio Internacional de Paz recibido por el Presidente del pas en los ltimos das. Las agresiones recientes son las siguientes: El viernes 2 y el sbado 3 de diciembre de 2016, hacia las 2:00 horas de la madrugada dos hombres desconocidos en motocicletas incursionaron en el asentamiento de San Josecito e hicieron varias rondas alrededor del mismo sembrando intenso temor en los pobladores integrantes de la Comunidad de Paz.

El viernes 9 de diciembre de 2016, algunos integrantes de la Junta Comunal de la vereda Mulatos Medio irrumpieron en la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, y sin mediar permiso alguno de sus pobladores realizaron una reunin dentro del predio de la Aldea, la cual se prolong entre las 10 a.m. y las 4 p.m., durante la cual insistieron en arrebatarle ese predio a nuestra Comunidad de Paz, alegando que la Alcalda de Apartad y el gobierno les estn haciendo donaciones de sillas, implementos de cocina para una escuela y otros enseres para que los coloquen en el predio de la Comunidad de Paz y se apoderen del mismo. Si bien varios de los asistentes a dicha reunin revelaron que fueron presionados por tres miembros de la Junta para hacer presencia all, o de lo contrario tendran que abandonar la zona, las tres nicas personas que llevaron la vocera alegaban tener derechos antiguos sobre ese predio, mientras es de pblico conocimiento que llevan pocos aos en la zona. Nuestra Comunidad de Paz percibe all una perversa estrategia del Gobierno que utilizar a unos pocos miembros de la Junta Comunal para despojarnos de uno de los sitios mas sagrados, donde fue sacrificado nuestro lder histrico Luis Eduardo Guerra, y del cual la Comunidad ha tenido posesin pacifica durante mas de 10 aos, ejerciendo un dominio en construcciones, sitios de memoria y proyectos ecolgicos comunitarios.

El viernes 16 de diciembre de 2016, miembros de la polica nacional presentes en un retn ubicado en cercanas de Santa Fe de Antioquia, subieron al bus donde viajaban dos miembros de nuestra Comunidad de Paz, entre ellos el Representante Legal de la misma, y los filmaron, en flagrante violacin de las normas que amparan el derecho a la intimidad, refrendado por varias sentencias de la Corte Constitucional.

El sbado 17 de diciembre de 2016, en el Filo de los Arteagas, ubicado en la vereda La Esperanza de San Jos de Apartad, hizo presencia un grupo de paramilitares en trajes de camuflaje y con armas largas. Preguntaron por algunos pobladores y muy insistentemente por Cristbal Mesa, quien ha sido amenazado de muerte repetidas veces por ellos y conminado a abandonar la regin. Los paramilitares estaban ejerciendo un control territorial, pues han afirmado que ellos son la autoridad en la zona y que estn limpiando la regin, de modo que el que no se someta a ellos debe irse de all o va a ser borrado y tirado al piso.

El sbado 17 y el domingo 18 de diciembre de 2016, otro contingente paramilitar penetr en la vereda Arenas Bajas de San Jos de Apartad, en actitud de control territorial, advirtiendo a los pobladores que ellos son la autoridad y que todos deben someterse a ellos; que quien no lo haga debe abandonar la regin o ser borrado y tirado al piso.

El mircoles 21 de diciembre de 2016, hacia las 11:10 horas, en el sitio conocido como tierra amarilla entre Apartado y San Jos, dos sujetos vestidos de civil y portando arma corta interceptaron a un reconocido campesino de San Jos quien se movilizaba en motocicleta, all le manifestaron que si tenia vnculos con la Comunidad de Paz, al contestar que no, le advirtieron que mas le vala no vincularse a ella, de lo contrario no respondan con el.

La estrategia del Gobierno colombiano, desde hace varios aos, de negar la existencia de grupos paramilitares o afirmar que todos ellos se desmovilizaron en el pasado, o que los grupos ahora activos no tienen las caractersticas de los antiguos paramilitares, es una estrategia ampliamente conocida en el pas y en el exterior pero que no tiene consistencia alguna. Tienen una coordinacin con la fuerza publica tan estrecha como siempre o an mayor; expresan un respaldo al gobierno de turno como siempre, igual que a las empresas multinacionales y a grandes empresas nacionales; revelan una ideologa contrainsurgente absolutamente ntida; se declaran enemigos de todo movimiento social alternativo y de toda forma de protesta social; actan a poca distancia de destacamentos militares y son protegidos y encubiertos por estos. Si no son paramilitares, entonces qu son?





