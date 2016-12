Habitantes de la vereda Carrizal atemorizados por acciones del Ejrcito Nacional

En Carrizal, donde se ubicar una de las tres Zonas Veredales Transitorias de Normalizacin en el departamento de Antioquia, hacen presencia soldados del Ejrcito Nacional que generan zozobra y temor por las actividades que estn llevando a cabo contra los pobladores, infringiendo el Derecho Internacional Humanitario.

Desde mediados de diciembre las comunidades informaron sobre la presencia del Ejrcito alrededor de la vereda Carrizal. Las autoridades comunicaron que estaban en funcin de mirar el arreglo de las carreteras. A pesar de esto, al llegar al casero, los uniformados empezaron a pasar por las casas de los habitantes empadronndolos al solicitarles el nombre y el nmero de cdula. En respuesta, muchos de ellos no dieron la informacin. Frente a las inquietud de las comunidades de para qu era, los uniformados respondieron de manera arrogante y fuerte que estaban cumpliendo rdenes. Cabe anotar que dicha accin (recoger listados con nombres y cdulas) genera miedo ante los antecedentes vividos en esta regin, bloqueos econmicos con lista en mano que realizaba el Ejrcito y los paramilitares hasta hace unos aos y que conllevaba a desapariciones, asesinatos selectivos y masacres; el peso de una guerra que no se puede quitar de la noche a la maana.

Hemos insistido en la solucin poltica por ser quienes hemos vivido de manera directa los rigores de la guerra. Por ello recibimos con alegra la seleccin de la vereda como Zona Veredal y nos hemos puesto en funcin de las necesidades del momento histrico. Sin embargo, desconocemos el objetivo de estas acciones de empadronamiento que estn realizando los uniformados, ms an cuando no estn contenidas en el cuerpo del acuerdo de paz y sus protocolos, y que cometen una infraccin al DIH al poner en riesgo a la poblacin civil teniendo presente que guerrilleros del ELN operan en la zona y en cualquier momento podra iniciarse un enfrentamiento.

Actualmente vemos con preocupacin que dichas acciones de empadronamiento por parte del Ejrcito conlleven a una serie de capturas de los habitantes al no existir garantas frente a la actividad econmica tradicional de la regin. Es por ello que rechazamos los procedimientos que estn atentando contra la cotidianidad y el vivir de las comunidades de Carrizal, ms an cuando en los protocolos del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo (CFHBD), y lo correspondiente a las Zonas Veredales Transitorias de Normalizacin es explcito en decir que las partes se comprometen a no realizar las siguientes acciones: 15. Afectar los derechos y libertades de la poblacin civil (Protocolo captulo de reglas que rigen el CFHBD y dejacin de armas (DA).) As mismo, el protocolo captulo de seguridad para la poblacin civil menciona:

2. La seguridad de la poblacin civil en las ZVTN, los Puntos Transitorios de Normalizacin (PTN) y sus correspondientes Zona de Seguridad (ZS), durante el CFHBD y DA, est sustentada en la puesta en prctica de medidas en materia de Derechos Humanos que permitan su proteccin frente a potenciales amenazas que pongan en riesgo la vida, integridad personal, libertades civiles y su patrimonio.

En este sentido hacemos el llamado al Gobierno Nacional para que las comunidades no sigan siendo afectadas en su cotidianidad, econmica, cultural y socialmente por los procedimientos u acciones que se estn adelantando el Ejrcito Nacional, as como la infraccin al DIH al que est sujeto bajo el hecho de la presencia en el territorio del ELN. Implementar los protocolos establecidos y responder a los acuerdos con la comunidad permitir el xito de la implementacin del punto 3 fin del conflicto.





