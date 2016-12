Para titular este artculo, he parafraseado un fragmento del conocido poema de Ramn Lpez Velarde, Suave Patria, en el que el bardo zacatecano hace una apasionada y romntica descripcin de lo que el pas significaba para un sector de la intelectualidad nacionalista y revolucionaria de las convulsionadas primeras dcadas del siglo pasado. Al trmino de uno de los peores aos en la historia contempornea de Mxico, es evidente que la Patria ha dejado de ser impecable y diamantina , ni podemos esperar de ella lo que el considerado poeta nacional escribiera: Cuando nacemos, nos regalas notas, / despus, un paraso de compotas, / y luego te regalas toda entera / suave Patria, alacena y pajarera . En el Mxico de hoy, la clase poltica, y, en particular, el grupo gobernante trasnacionalizado, hace dcadas que vende al mejor postor corporativo el patrimonio de la nacin, su territorio, sus recursos naturales y estratgicos; oferta su mano de obra como una de las ms baratas del mundo, mientras el crimen organizado se apodera de plazas , derecho de piso , propiedades, tierras y trabajo esclavo, interpenetrando todas las instituciones del Estado y provocando el miedo en los mbitos rurales y urbanos. En esta dramtica existencia diaria de millones de mexicanos, el trmino de Patria ha quedado relegado como recurso manido y retrico de las efemrides oficialistas.

Jos Mart, para el caso de Cuba colonizada, expres su acendrado patriotismo en una poesa escrita cuando tena 16 escasos aos: El amor madre, a la patria / no es el amor ridculo a la tierra / ni a las yerbas que pisan nuestras plantas / es el odio invencible a quien la oprime / es el rencor eterno a quien la ataca . En esa misma lnea argumentativa, el Apstol, muerto en combate por la independencia, afirm: La patria es dicha, dolor y cielo de todos y no feudo ni capellana de nadie . Si a estas ideas que se fundamentan en la lucha liberadora contra los opresores externos e internos de una Patria que es de todos unificamos el principio martiano de Patria es humanidad , tendremos los dos componentes de un sentimiento patritico sumamente avanzado y premonitorio para un pensador nacido en el siglo XIX, que de ninguna manera es un nacionalismo abstracto y encubridor de las contradicciones sociales y coloniales, o un chovinismo nativista, y que Fidel Castro articula, dcadas ms tarde, en el patriotismo revolucionario y popular, que se complementa con el internacionalismo, siempre presente en la revolucin cubana.

Lenin, igualmente, relacionaba el orgullo nacional, el patriotismo, con la lucha contra los opresores de clase: No se puede defender a la patria de otro modo que, luchando por todos los medios revolucionarios contra la monarqua, los terratenientes y los capitalistas de la propia patria, es decir, contra los peores enemigos de nuestra patria. Su breve texto titulado El orgullo nacional de los rusos fue una contribucin fundamental para enlazar el patriotismo que no oculta ni justifica las contradicciones clasistas, con la lucha por el socialismo y la democracia. En 1916, cuando en la Primera Guerra Mundial se enfrentaban trabajadores contra trabajadores, dirigidos por sus respectivas burguesas en la disputa imperialista de colonias, territorios y esferas de influencia, Lenin seal: La patria, la nacin, son categoras histricas. Si durante la guerra se trata de la defensa de la democracia o de la lucha contra el yugo que oprime a una nacin, no estoy en absoluto contra semejante guerra, no temo las palabras de defensa de la patria cuando se refieren a ese tipo de guerra o de sublevacin. Las perspectivas leninistas se hicieron presentes en las luchas de los resistentes antifascistas dcadas ms tarde. Pedro Fedosiev seala: Que, en el curso de la Segunda Guerra Mundial, los imperialistas alemanes ocuparon Checoslovaquia, Polonia, Grecia, Yugoslavia, Blgica, Francia, Noruega y otros pases, destruyeron la existencia de dichos pases en cuanto estados independientes o colocaron en el poder a sus sumisos agentes, como Quisling o Ptain. El mismo destino habra amenazado a otros pueblos si los esclavizadores germano-fascistas y japoneses hubieran salido victoriosos de la contienda. La guerra de los pueblos contra la tirana fascista se convirti, por consiguiente, en guerra de liberacin nacional, justa, por el restablecimiento de la libertad y de la independencia de sus patrias [ Dialctica de la poca contempornea, la clase obrera y la patria].