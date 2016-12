Antonio Orihuela, trazando la senda de la desobediencia

No nos cabe ninguna duda de que en los ltimos tiempos, el poeta y ensayista onubense Antonio Orihuela est en estado de gracia. En 2016, este ao que se nos acaba, el autor deha visto cmo varias obras suyas llegaban a las estanteras de las libreras de todo el pas. A la publicacin de su ltimo poemario,(Amargord, 2016), hay que aadir los ensayos(Amargord, 2016) una recopilacin de textos en prosa y en verso de su paisano el Premio Nobel de Literatura, Juan Ramn Jimnez, de cuya seleccin y compilacin se ha encargado el propio Orihuela yEl Desvelo Ediciones, 2016), una coleccin de 21 ensayos, en la que este Doctor en Historia por la Universidad de Sevilla lleva a cabo un recorrido por la historia del arte, desde la Grecia clsica hasta la posmodernidad ms reciente, estableciendo un dilogo, no exento de irona me atrevera a decir que incluso el humor est presente en muchas pginas de este libro, y siempre rebosante de esa actitud crtica, anticapitalista y libertaria, tan certera e incisiva, que se ha convertido en marca de la casa.

Se publica estos das el Diario del cuidado de los enjambres (Enclave, 2016). Se trata de un libro en el que el autor mezcla la poesa, el ensayo poltico, artstico e histrico, la poesa visual, y otras mil historias que, a buen seguro, a nadie con un mnimo de sensibilidad, dejar indiferente. La prioridad de esta obra no es otra que ir dejndonos (a todos y todas los que quieran unirse al enjambre) miguitas de pan para poder elegir el camino correcto para escapar del absurdo, malvolo y fracasado sistema capitalista. Desde la primera pgina, Orihuela nos deja ver sus cartas, pues aqu no hay trampa ni cartn, y nos hace partcipes de sus intenciones:



Este libro no pretende convencer a nadie de nada, por eso se dirige a los amigos, a los que de alguna manera se comprometen, atienden a seales parecidas, nos complementan con su desear, su pensar y su hacer.



As pues, Orihuela hace un llamamiento a todas esas personas que comparten un espacio ideolgico, un espacio vital, un espacio de confrontacin contra el capitalismo que, poco a poco, nos lleva a un precipicio del que cada vez resulta ms complicado escapar:



Este libro se dirige a los compaeros que han dicho basta y andan reescribiendo la realidad, rompiendo con el capitalismo, haciendo emerger la vida como proceso y como potencia de la libertad, la dignidad, la belleza, la bondad y la comunidad.



Y un poco ms adelante, aade:



Este libro quiere desafiar el estado de cosas, su indignidad y su orden policial, mostrar algunas seales para los que quieran seguir la senda de la desobediencia, para los que quieran vivir entrelazados, afectados, mancomunados, habitables, concretos.



Este Diario del cuidado de los enjambres est compuesto por 30 ensayos (y otros tantos poemas), cuya extensin vara desde las siete u ocho lneas de los titulados Utopas o Descolonizar, hasta las varias pginas de El cemento de la ideologa o La invencin de la gitanera flamenca. Tambin hay en estos ensayos una gran variedad temtica: en ellos se habla de poesa, de neoliberalismo, de internet y de la ciberrealidad en la que se halla inmersa media humanidad, de ecologa, de la manera en que el fascismo se ha arraigado en la sociedad espaola actual, de los medios de comunicacin/manipulacin de masas, de la invivible ciudad moderna, y de otros muchos temas que, de una u otra manera, nos afectan, como seres humanos del aqu y el ahora.



Hay algunos momentos de gran inters en las pginas de esta nueva obra de Orihuela. En el ensayo titulado La fiebre del enjambrazn se puede leer: () el tiempo del enjambre ha llegado, es necesario abandonar la colmena y, en compacto vuelo, extender sobre el horizonte un manto dorado en busca de la rama del rbol donde construiremos nuestro nuevo hogar a base de respeto y afectos, autogestin y asamblearismo, responsabilidad y esfuerzo compartidos, renuncia al egosmo y alegra de estar juntos sirvindonos unos a otros, por supuesto, sin lderes.



En El cemento de la ideologa (para mi gusto el captulo ms certero y clarividente de todo el libro), nos dice que en el neoliberalismo, no hay ms moral que el mal porque el mal es la nica actividad que puede asegurar el bien propio. Y unas pginas ms adelante, en el mismo ensayo, su autor afirma con absoluta rotundidad algo que muchos ya sabamos y llevamos mucho tiempo denunciando: () hace mucho que vivimos en un Estado totalitario, lo que ocurre es que falta un dictador como personaje central del drama, tal vez por eso, estn todo el da dando la matraca con Hitler, Stalin o Kim Jong-un. Y casi al final del ensayo, nos exhorta a escapar: () lo importante, lo absolutamente prioritario ahora mismo es salir de esa casa en llamas que es el neoliberalismo.



Se cierran las pginas de este libro con el que, en mi opinin, es el mejor poema que Antonio Orihuela ha escrito hasta la fecha (y eso es decir mucho en un poeta con una obra como la suya): Que el fuego recuerde sus nombres. Una manera extraordinaria de ponerle el punto y final a un magnfico libro.



El Diario del cuidado de los enjambres es por momentos una reflexin sobre el estado de las cosas, pero tambin a ratos, se torna en grito de rabia, en exabrupto contra tanto bastardo que anda suelto en los consejos de administracin de las grandes empresas, en los gobiernos de toda ndole, en el mundo cultural, en las editoriales, en las direcciones de las televisiones y de los peridicos. Un libro que nos puede ayudar a pensar hacia dnde queremos ir y quines queremos que sean nuestros compaeros de viaje, siguiendo los postulados libertarios y cratas de su autor. Un libro ms que necesario, un libro imprescindible.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.