El ecologismo popular por la justicia socio-ambiental. Un movimiento internacional

En los ltimos 30 o 40 aos han surgido en todo el mundo organizaciones que defienden a la vez la naturaleza y el bienestar y la salud de los humanos. As surgi un movimiento anti-nuclear en Europa y Estados Unidos en la dcada de 1970, as surgieron iniciativas en defensa de los bosques (como los seringueiros de Chico Mendes en el Acre, Brasil) y contra los monocultivos, o los movimientos en defensa de los manglares contra las camaroneras de exportacin. Tambin movimientos contra la minera a cielo abierto y coordinadoras como OCMAL en Amrica Latina que ya tiene 20 aos. Y contra las grandes represas cuando stas desplazan a miles de personas, como MAPDER en Mxico y el MAB en Brasil (movimiento de los atingidos por barragens). Son movimientos del ecologismo popular, por la justicia socio-ambiental. (J. Martinez-Alier et al, Is there a global movement for environmental justice? J. of Peasant Studies, 2016, 43(3): 731-755. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03066150.2016.1141198 ).

Muchas veces surgen de protestas de poblaciones indgenas a las que defienden. Entre los ms conocidos se encuentran ERA en Nigeria contra la extraccin de petrleo y la quema del gas de extraccin en el Delta del Niger por la empresa Shell durante 50 aos y Accin Ecolgica en Ecuador que entre otras muchas actividades ayud en las denuncias contra la Texaco ya hace 30 aos y propuso en la red internacional Oilwatch "dejar el petrleo en tierra" en zonas ecolgicamente sensibles y con poblacin local amenazada -aadiendo el argumento ya en 1997 de que la lucha contra el cambio climtico exiga reducir la velocidad de quema de combustibles fsiles (el tema de los unburnable fuels- como se le llama ahora). http://leave-it-in-the-ground.org/lingo-history/

En algunos pases estas organizaciones y sus integrantes padecen represin muy violenta y en otros, represin ms suave tales como prohibiciones administrativas ad-hoc. Estas son pautas generales. Global Witness publica anualmente una estadstica de "defensores ambientales" muertos (como Berta Cceres en Honduras en marzo de 2016, como Teresita Navacilla en Filipinas en enero 2016 y tantas y tantos otros). Varios pases latinoamericanos destacan en esta lista pero tambin pases de otros continentes. En el Atlas de Justicia Ambiental ( www.ejatlas.org ) recogemos muchos de estos casos. La causa principal es la expansin continua de la extraccin de materiales y energa hasta los ltimos confines del planeta, la desposesin de tierras y del acceso al agua contra poblaciones campesinas e indgenas. En Ecuador hay muchos casos, afortunadamente con muchos menos muertos que en Per o en Colombia. Naturalmente las poblaciones protestan y son apoyadas por organizaciones como Accin Ecolgica y otras. (Latorre, S., Farrell, K.N., Martnez-Alier, J. "The commodification of nature and socio-environmental resistance in Ecuador: An inventory of accumulation by dispossession cases, 1980-2013". Ecological Economics. 2015, 116: 58-69).

Los gobiernos, de cualquier color, habitualmente atribuyen estas protestas a maquinaciones de enemigos exteriores. Ya sea Putin en Rusia encarcelando a integrantes de Greenpeace o el secretario general de la NATO acusando a Putin de financiar a organizaciones ecologistas que se oponen al fracking del gas en Europa (porque Putin quiere vender ms gas y petrleo ruso). https://www.theguardian.com/environment/2014/jun/19/russia-secretly-working-with-environmentalists-to-oppose-fracking

En Amrica Latina es patente la inquina gubernamental contra el ecologismo popular tanto de gobiernos neoliberales (en Mxico, Colombia, Per) como nacionalistas-populares como el de Ecuador, o los de Dilma Rousseff y Cristina Fernndez hasta hace pocos meses (y tambin ahora de sus sucesores). http://www.jornada.com.mx/2013/10/05/opinion/020a1pol .

Esa inquina se debe al "imperativo extractivista", una poltica econmica basada en la cada vez mayor extraccin de materias primas para la exportacin, tan exagerada en las ltimas dcadas que hasta ha llevado a la superproduccin de cobre, mineral de hierro y otros materiales y al descenso de sus precios. Ese descenso de precios se quiere compensar, contraproducentemente, con ms exportaciones todava, como argumentamos en un artculo nacido en la FLACSO de Quito (Samaniego P., Vallejo M.C., Martnez-Alier J., "Commercial and biophysical deficits in South America, 19902013". Ecological Economics. 2017, 133: 6273).

Es decir, el ecologismo popular y el movimiento global por la justicia socio-ambiental defienden la naturaleza y la supervivencia de poblaciones pobres, y al mismo tiempo proponen polticas pblicas distintas, ecolgicamente sostenibles. Es lo que ha venido haciendo Accin Ecolgica durante 30 aos y por eso goza de un reconocimiento internacional.

Nota:

(1) http://www.accionecologica.org/