Lo que hay que saber sobre las ltimas sanciones de Obama a la diplomacia rusa

Russia Today

Dos agencias de inteligencia rusas, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) y el Departamento Central de Inteligencia (GRU).

Cuatro funcionarios del GRU.

Tres empresas rusas "que suministraron apoyo material a las operaciones cibernticas del GRU".

35 diplomticos rusos, que han sido declarados persona non grata y deben abandonar el pas en 72 horas.

Dos supuestos complejos de inteligencia rusos en Maryland y Nueva York,que se habran utilizado para el ciberespionaje a favor del FSB y el GRU, han sido cerrados.

La Embajada de Rusia en Londres (Reino Unido) a travs de su cuenta de Twitter llam a esta decisin del presidente Obama como "un 'dj vu' de la Guerra Fra" , asegurando que "todos, incluido el pueblo estadounidense, estaremos encantados de ver lo ltimo de esta desafortunada Administracin".

Mara Zajrova, portavoz de la Cancillera rusa, dedic unas duras lneas a la Administracin de Obama a travs de las redes sociales. "Los inquilinos de la Casa Blanca durante estos 8 aos no son una Administracin, sino un grupo de perdedores en poltica exterior, resentidos y mediocres. En el da de hoy, Obama lo ha reconocido oficialmente", public la funcionaria en su cuenta de Facebook. Asegur que "el premio Nobel se las ingeni para poner una mancha mugrienta en vez de un punto final elegante", a su mandato.

Dmitri Medvdev, primer ministro de Rusia, public en su cuenta de Twitter que "es triste que la Administracin de Obama, que empez su mandato restableciendo la cooperacin [con Rusia], termine con una agona antirrusa. D.E.P.".

Sergui Lavrov, ministro de Exteriores ruso, propuso al presidente Vladmir Putin declarar 'persona non grata' a 31 diplomticos de la embajada estadounidense en Mosc y a 4 empleados del consulado de San Petersburgo. " No podemos dejar estas tretas sin respuesta. La reciprocidad es la ley de la diplomacia y de las relaciones internacionales", asegur Lavrov.

La Oficina de Prensa de la Casa Blanca anunci este jueves la decisin del presidente Barack Obama de emitir sanciones a una serie de personas y organismos que estaran supuestamente implicados en llevar a cabo ciberataques para influir en las elecciones presidenciales estadounidenses:Rusia respondi a la decisin del presidente estadounidense a travs de los representantes oficiales de su diplomacia:Asimismo, Kellyanne Conway, consejera del presidente electo de EE.UU., asegur que las nuevas sanciones contra Rusia podran ir destinadas a "arrinconar" a Trump. "Las transiciones pacficas no funcionan as en esta democracia", lament Conway, que asegur que "todo lo que hemos estado oyendo durante las elecciones fue: 'Rusia, Rusia, Rusia'".Vladmir Putin dio a conocer su decisin respecto al tema. En declaraciones brindadas este viernes, asegur: "no vamos a rebajarnos a una diplomacia 'de cocina' e irresponsable" y aadi que "las acciones de EE.UU. no solo afectan a nuestras relaciones bilaterales, sino al mundo entero".Asegur que Rusia no va a expulsar a ningn diplomtico estadounidense. "No vamos a expulsar a nadie. No vamos a prohibir a sus familiares e hijos que vayan a sus lugares favoritos para descansar en estas fiestas de fin de ao", declar el presidente, que incluso invit a los hijos de los diplomticos acreditados en Rusia a celebrar las fiestas en la ceremonia especial que se celebra todos los aos en el Kremlin.El presidente ruso Vladmir Putin y su homlogo estadounidense Barack Obama comparten un brindis durante la Asamblea General de la ONU. 28 de septiembre de 2015.Mikhail Metzel/RIA NovostiReutersFinalmente, lament que la Administracin de Obama "concluya de esta forma su mandato", pero dese un feliz ao al presidente estadounidense y a toda su familia, al igual que a su sucesor en el cargo, Donald Trump, con quien asegura que trabajar para restablecer las relaciones ruso-estadounidenses en el futuro prximo.En octubre pasado, la CIA present un informe en el que acusaba a Rusia de intervenir con ayuda de piratas informticos en las elecciones presidenciales del pas norteamericano, una supuesta ayuda que permiti al candidato republicano Donald Trump obtener la victoria. La CIA asegur que fueron 'hackers' rusos los que vulneraron las cuentas de correo electrnico de varios miembros del Partido Demcrata y del Republicano.La informacin que los piratas informticos obtuvieron tras vulnerar los correos del Partido Demcrata estadounidense fue publicada por WikiLeaks, cuyo fundador ha negado en diversas ocasiones que la fuente de la filtracin fuera Rusia.Estos correos sacaron a la luz asuntos como las maniobras de varios miembros del Partido Demcrata para favorecer la candidatura de Clinton en las primarias en detrimento de Bernie Sanders [lo que llev a la renuncia de la presidenta Nacional del Comit Demcrata, Debbie Wasserman], las conexiones del partido con importantes agentes de Wall Street o las donaciones de varios pases extranjeros a la campaa demcrata.Al respecto de estas acusaciones, el presidente Putin ha negado reiteradamente que su Gobierno estuviera detrs del robo informtico, pero destac durante su rueda de prensa anual que el fondo de toda esta polmica era desviar la atencin sobre el verdadero problema que sali a la luz: "La jefa del Comit Nacional Demcrata renunci tras la publicacin de lo que descubrieron los 'hackers'? Entonces los 'hackers' dijeron la verdad!".Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/227333-sanciones-obama-rusia-diplomaticos-putin-saber