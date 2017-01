Educacin segn clase social

En la democracia de los empresarios la educacin es diferenciada para ricos, medianos o pobres. La desigualdad escolar no es una insuficiencia a mejorar, es la escala de la sociedad.

En Chile la prueba que mide a los alumnos al trmino de su enseanza media ha dado los resultados de siempre: ayer, hoy y maana. Los de las clases sociales.

Altos puntajes de los hijos de afortunados, menores de los de capas medias y malos de los populares.

Los anlisis de especialistas como cada ao han abundado en la televisin. Personajes acomodados que son funcionarios del estado o empleados de centros privados. Ninguno de bajos ingresos.

La gente bien instalada en el sistema quiere de verdad igualdad de aprendizajes de todos los alumnos? O desea heredar a sus hijos el mismo beneficio de la inequidad?

Gente de izquierda, tampoco pobre, opta por criticar la prueba. Que es parte del sistema de medicin cuantitativo de la economa capitalista. Que no da cuenta del desarrollo de la persona y sus valores. Que es injusto.

Deja de lado hechos duros. El principal, en un sistema por clases la escuela es y debe ser coherente con el orden y sus privilegios. La pruebe es una medicin de conocimientos, es decir indica que no se han aprendido materias prefijadas legalmente.

No tiene sentido negar su importancia prctica, los sacrificados quedan entregados en ese momento al trabajo mal remunerado donde se les necesita. Ni que son jvenes que en verdad saben menos matemtica, ciencia, historia, lenguaje

Con frecuencia se explica que los pobres de la escuela no poseen el capital cultural de sus padres. Evidente. Lo que no explica ni justifica algo porque de ese punto debe partir la escuela para serlo dando lo que no tienen esos nios.

El desequilibrio deseado se logra con peores medios de enseanza y los mejores profesores contratados para sus escuelas privadas.

Los polticos demcratas dicen que se esfuerzan por lograr la igualdad mejorando el sistema de educacin.

Verdad? Lo hacen con teleseries tontas, noticiarios chatos, matinales triviales, ftbol y futbolistas de importancia cultural, publicidad embrutecedora, crmenes diarios, discusiones polticas livianas? Con esos insumos intelectuales derramados por el poder econmico poltico se forma una juventud para el conocimientos y la crtica?

El funcionamiento de la sociedad requiere profesionales y trabajadores simples. Los que tienen poder determinan quines sern unos y quines otros. Y como la herencia es un fundamento central del capitalismo se heredan adems de los bienes los cargos, las especialidades.

Los lugares a ocupar estn determinados desde el nacimiento. Muy pocos escapan.

La escuela es un rgano del sistema de ricos, medianos y pobres.

Los dueos no la van a cambiar. Su bandera es la competencia no la solidaridad. Y en la competencia el otro es un enemigo que pierde al que se le hacen trampas.

La escuela de iguales es una obra por realizar en la hermandad del socialismo.

www.malpublicados.blogspot.com