Solidaridad con los mineros de Curanilahue en lucha

En los aos 90, con el retorno a una democracia tutelada, los chilenos fuimos bombardeados con una batera de palabras y conceptos engaosos propios del neoliberalismo, capitalismo salvaje o simplemente Capitalismo. Los medios de comunicacin, la casta poltica que se alterna en el gobierno bajo las etiquetas publicitarias de derecha y centro-izquierda (lase centro-derecha, PC incluido) y los programas de estudio de 50 universidades privadas, popularizaron palabras como economa de mercado, competencia, eficacia de lo privado por sobre lo pblico, auto emprendimiento, consumidores, individualismo, en suma, la terminologa propia de Hayek y Friedman, de Margaret Tatcher socia de Pinochet y de los Chicago Boys (1)

Como resultado directo del sistema econmico impuesto por 17 aos de dictadura militar y el consiguiente bombardeo meditico, en los ltimos aos los trabajadores chilenos no visualizan perspectivas de cambio a corto plazo, quizs porque cuesta pensar cuando se trabaja 12 horas diarias (somos trabajlicos, segn el ex presidente Ricardo Lagos quien, casi octogenario, se repostula a la presidencia de la repblica), cuando se perciben salarios que nos sitan en el lmite de la pobreza y en el segundo lugar de pases con mayor nivel de desigualdad, presos a perpetuidad y sin fianza de las tarjetas de crdito, sin derecho a formar sindicatos ni a otras garantas laborales (gracias al cdigo del trabajo elaborado en dictadura por Jos Piera, hermano de Sebastin, ex presidente y tambin seguro candidato presidencial de la derecha). Bondades del modelo chileno que no se publicitan puertas afuera, pero que puertas adentro se expresan en corrupcin (2), financiamiento irregular de todos los partidos polticos mediante boletas manipuladas (eufemsticamente bautizadas como boletas ideolgicamente falsas...), colusin de las farmacias, colusin de los paales, caradura de empresarios emparentados con polticos (el llamado caso Caval), crisis econmica, robo de las pensiones por la AFP, desempleo creciente, despidos de profesores, tentativas de cierre de las pocas escuelas artsticas que an subsisten (casos LEA y LEA-Barroso), iniciativas para excarcelar a criminales involucrados en violaciones a los derechos humanos, continuidad del lucro en la educacin, campaas anti-inmigrantes, negociados de Luca Iriart de Pinochet con los bienes de CEMA... y un largo etctera. Los altos ndice de abstencin electoral demuestran que cunde la indignacin e impotencia, ms an cuando las causas contra los empresarios corruptos terminan siendo sobresedas una tras otra.

A todo lo anterior se suma la total indiferencia, si no el desprecio por la vida de los trabajadores que demuestra el gobierno de turno ante la huelga de los 183 trabajadores de la mina de carbn Santa Ana de Curanilahue (provincia de Arauco, a unos 600 km de Santiago, regin que se caracteriza por su pobreza, opresin al pueblo mapuche y depredacin de la naturaleza por las forestales). Una mina que la empresa nacional del carbn (Enacar) y la Corfo prcticamente le regalaron en 2008 a Paul Fontaine y Rodrigo Dans (3). Actualmente Dans figura como nico dueo de la mina -cabe recordar que en los 80 este miembro de la farndula reconvertido a empresario, militaba en el grupo de ultraderecha G-51.

El 17 de agosto los trabajadores de Santa Ana paralizaron sus labores porque desde el mes de junio no se les pagaban sus salarios ni sus cotizaciones previsionales y desde hace un mes, 70 mineros se mantienen a 650 metros bajo tierra, despus de que las autoridades echaran pie atrs en el compromiso de adquirir el yacimiento de carbn para mantener activa esta fuente laboral. Los 70 trabajadores de Santa Ana pasaron la Navidad bajo tierra con sus esposas e hijos y hoy pasan el Ao Nuevo en las mismas condiciones.

No puedo dejar de recordar que fueron trabajadores de Curanilahue los que en noviembre de 1973 acogieron a mi padre en su casa cuando despus de torturarlo los militares lo echaron a la calle minutos antes de que comenzara el toque de queda. Y que fueron trabajadores de Curanilahue los que cada da enviaban annimamente pan y caf a las decenas de dirigentes sociales y polticos detenidos a instancias de los latifundistas locales y trasladados hasta la comisara de Curanilahue desde diversos puntos de la provincia, para ser torturados por militares chilenos, asesorados por militares brasileos (4) .

En medio del jolgorio de las fiestas de fin de ao apenas si se escucha la voz de los mineros de Santa Ana exigiendo el pago de sus salarios y el cumplimiento de las promesas de conservar su fuente de trabajo. Evidentemente, otros son los temas que interesan a quienes nos gobiernan. La nominacin del candidato presidencial, por ejemplo, o la campaa que emprendi Jaime Campos, nuevo ministro de la cartera de justicia, para entregar beneficios a condenados con enfermedades terminales, incluidos quienes cumplen condena por crmenes de lesa humanidad. Al respecto, cabe sealar que hace dos das la Corte Suprema otorg la libertad condicional a Claudio Salazar Fuentes, condenado a cadena perpetua por el secuestro, asesinato y degollamiento de Jos Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino en 1985. Otro organismo del Estado, la Fiscala Nacional Econmica (FNE), tambin dej claramente establecidas sus simpatas, porque no slo no ha procesado a Rodrigo Dans por actividades fraudulentas en el manejo de los traspasos de la mina Santa Ana y el cese de pagos a sus trabajadores, sino que acaba de desistir de someter a proceso a las empresas Kimberly Clark y CMPC del grupo Matte, que se coludieron para fijar los precios de los paales.

Frente a tan sombro panorama, en este ao 2017 que acaba de comenzar sera necesario y saludable cambiar la brjula que orienta la marcha de nuestro pas, comenzando por solidarizar con las justas reivindicaciones de los mineros de Santa Ana de Curanilahue y con todas las luchas de trabajadores que se desarrollen a lo largo de este ao. ste sera el primer paso para reabrir las puertas de la esperanza, para revertir la actual situacin de mediocridad y desesperanza polticas y para poner coto a la sobreexplotacin que nos agobia desde hace tantas dcadas. Tambin el primer paso para abandonar el lxico capitalista y recuperar el nuestro: solidaridad y organizacin de los trabajadores, lucha sindical y social anticapitalista, unidad de los trabajadores frente a la patronal, respeto por los derechos de los trabajadores, recuperacin de los derechos sociales conculcados (educacin, salud, pensiones, vivienda).

Porque de nosotros, de nuestra capacidad de organizacin y lucha, depende la posibilidad cierta de cambiar el presente para construir un futuro digno para los trabajadores de Chile.

Notas:

(1)Ver ilustrativo documental https://www.youtube.com/watch?v=2l7SMpFPxv8).

(2) Ver http://www.radiodelmar.cl/2015/01/el-caso-penta-y-la-ley-longueira-de-privatizacion-pesquera/

(3) Para mayor informacin sobre este ltimo regalo del Estado a empresarios privados, ver: http://www.theclinic.cl/2015/08/27/como-el-estado-le-regalo-la-ultima-mina-de-carbon-en-curanilahue-a-la-dupla-danus-fontaine/

(4) Del testimonio Para que la impunidad no se imponga, en Cien voces rompen el silencio: testimonios de ex presos de la dictadura militar en Chile. (1973-1990) Kunstman, Wally. & Torres, Victoria DIBAM, Santiago de Chile, 2008.

Vicky Torres, Activista de derechos humanos, Chile

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.