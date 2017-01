El largometraje dirigido por el destacado cineasta haitiano Raoul Peck tiene previsto su estreno para el 2017

Detrs de la direccin del largometraje est el destacado cineasta Raoul Peck, gran entusiasta del cine crtico. Peck tambin dirigi el increble y premiado documental I Am Not Your Negro (2016), que explora la historia del racismo en los Estados Unidos a travs de reminiscencias de James Baldwin, junto a los figuras defensores de los derechos humanos Medgar Evers, Malcolm X y Martin Luther King. La pelcula tiene como base un manuscrito inacabado de James Baldwin y fue narrado por Samuel L. Jackson.

La pelcula que retrata la juventud de Karl Marx est situada en 1844, justo en el periodo en que comienza su amistad y colaboracin intelectual con Friedrich Engels.

En 1843, Marx, interpretado por el actor alemn Auguste Diehl, (de "bastardos sin gloria"), pierde su empleo de redactor en la Gazeta Renana despus de haber sido expulsado por el gobierno prusiano. Desde entonces, el joven Karl pas a ser perseguido y antes de exiliarse en Paris, se casa con Jenny Von Westphalen, interpretada por la actriz luxemburguesa Vicky Krieps (de "amor y revolucin").

Engels, interpretado por el actor Stefan Konarske, era hijo de un importante industrial alemn, pero a pesar de eso, siempre mostr preocupacin con la clase trabajadora. Enviado por sus padres a Manchester en 1842, dirigi la industria de su padre. Con esta experiencia, puede ver de cerca las precarias condiciones del proletariado, lo que le incentiva a investigar tal realidad y ms tarde publicar la obra La situacin de la clase trabajadora en Inglaterra.

En 1844, Engels decide volver a Alemania, pero a pedido de Marx, se encuentran en Pars, pues para ese entonces apenas haban intercambiado correspondencia. Es sobre ese escenario, en el auge de la revolucin industrial, que Le Jeune Karl Marx promete hacer un abordaje fiel de los acontecimientos que iniciaran la gran amistad de los dos revolucionarios, la cual result en grandes obras, siendo quiz las ms importantes, El Capital y El Manifiesto Comunista. Engels tambin colabor con Marx en el desenvolvimiento del mtodo de anlisis de la sociedad llamado Materialismo histrico dialctico.

Nota escrita por Demar Oliveira
Traduccin: Francisco Cataln

