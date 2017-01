EE.UU. utiliza armas cibernticas desde 1982

Diario Por esto! (Mrida)

El veterano periodista argentino-canadiense Alberto Rabilotta, fue uno de los muchos observadores en todo el mundo que sinti insultado su intelecto con las falsas acusaciones contra Vladimir Putin sobre el supuesto hackeo de los correos electrnicos del Consejo Nacional Demcrata (CND) en el apogeo de la campaa electoral por la presidencia de Estados Unidos.Documentos de la CIA a la mano, el amigo Rabilotta me recuerda en un escrito que amablemente me hizo llegar que fue el gobierno de Washington el que invent el sabotaje y el pirateo informtico y lo puso en prctica en 1982 -cuando Internet estaba en paales-, para ejecutar un sabotaje de enormes dimensiones contra la economa de la Unin Sovitica. Leer y escuchar tantas falsedades y desinformaciones sobre Siria para tratar de ocultar una enorme derrota geoestratgica en el Oriente Medio; ver tanto desatino y obcecacin en llevar el mundo a una peligrosa confrontacin entre Estados Unidos y sus aliados con Rusia, e inventar noticias para crear falsas acusaciones contra Vladimir Putin sobre el supuesto hackeo de correos electrnicos del CND, hace hervir la sangre de este viejo periodista porque si hay un gobierno que invent el sabotaje y el pirateo informtico, en sus diversas formas y lo puso en prctica en 1982 para ejecutar un sabotaje de enormes dimensiones contra la economa de la Unin Sovitica, ese fue el gobierno de Washington. Nos salv entonces de una guerra nuclear que el gobierno sovitico no supiera el origen de ese sabotaje, que lo considerara accidental y que por lo tanto quedase impune, escribe Rabilotta.Como la hipocresa no tiene lmites en esta pattica y peligrosa decadencia imperial, recordemos que bastan unos minutos en Internet para encontrar que la experiencia con el sabotaje informtico del gasoducto transiberiano sirvi para otros sabotajes en pases enemigos, el ms conocido de los cuales es el llevado a cabo contra las centrifugadoras nucleares de Irn con el sofisticado virus Stuxnet, obra de informticos estadounidenses e israeles.Y si se tratara de hackeo para acceder a documentos o para espiar conversaciones, Edward Snowden ha demostrado que nadie est a salvo de las intromisiones y escuchas de la National Security Agency, o del hackeo israel, como lo muestra la operacin Duqu contra Irn durante las conversaciones entre Washington y Tehern, segn reportaron en su momento elAhora, a menos de un mes de finalizar su mandato, Barack Obama amenaz con tomar represalias contra Rusia por el supuesto (pero no probado) hackeo del CND. No es de extraar que desde hace algn tiempo Rusia y China impulsen la creacin de sistemas informticos y de componentes electrnicos en sus pases, evidentemente para liberarse de los caballos de Troya y las puertas secretas que desde 1982, es decir desde el comienzo de la informtica sofisticada y de su interaccin con las telecomunicaciones, EEUU y sus empresas vienen introduciendo en sus productos, y que muy probablemente afectan tanto a los que son producidos para el propio pas como para los exportados hacia el resto de pases.El papel de las armas cibernticas en la guerra econmica se ilustra en las actuales formas de agresin imperialistas contra los pueblos que deciden asumir sus destinos haciendo cambios para recuperar sus soberanas, o haciendo una revolucin socialista. Es la guerra en todas las esferas posibles de la economa, el comercio, las finanzas, las monedas y en los intercambios que impliquen transferencias de procesos, tecnologas y ciencias necesarias para el desarrollo de las fuerzas productivas. El objetivo es hambrear esos pueblos impidindoles desarrollar sus fuerzas productivas, para desestabilizar la vida poltica de esas naciones y obligarlas a tomar medidas de racionamiento, entre otras ms que no seran necesarias en el marco de relaciones normales de intercambio comercial internacional. Esta es una forma de guerra que los pases imperialistas han utilizado desde 1919 con el cordn sanitario contra la naciente Unin Sovitica. Desde entonces, esta guerra econmica estuvo acompaada de agresiones militares directas o fomentadas con aliados locales o forneos para llevar a cabo sabotajes de todo tipo, invasiones, bloqueos econmicos con sanciones de aplicacin extraterritorial, golpes de Estado, operaciones clandestinas y creacin de grupos terroristas o de fanticos religiosos para desestabilizar gobiernos.El gobierno de Estados Unidos emplea recursos econmicos inimaginables para defender para s un derecho que viola la soberana de todos los dems pases: el de continuar comprando con billetes de papel las materias primas, la energa, las industrias de tecnologas avanzadas, las tierras ms productivas y los inmuebles ms modernos de nuestro planeta, concluye Rabilotta.