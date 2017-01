La recesin cubana y el estreno de los bonos pblicos

El boom de la llegada de turistas, en especial procedentes de Estados Unidos, como los sentados fuera de los restaurantes en una calle de La Habana, ha sido insuficiente para evitar la cada en la recesin de Cuba durante 2016. Crdito: Jorge Luis Baos/IPS

CALI, Colombia, 30 dic 2016 (IPS) - Los datos macroeconmicos de cierre del ao proporcionados por el gobierno cubano confirman las proyecciones de que Cuba entrara en una recesin como resultado del shock venezolano.

La produccin de bienes y servicios en 2016 cay 0,9 por ciento. Esta es la primera recesin econmica desde el ao 1993, en que el producto interno bruto (PIB) se hundi 15 por ciento tras la desaparicin de la Unin Sovitica.

Desde finales de 2014, tras la dramtica cada del precio del petrleo y la consecuente crisis de la economa venezolana, la recesin cubana era altamente probable, si adems sumamos una respuesta de la poltica econmica cubana insuficiente ante la magnitud del shock que se avecinaba.

Las relaciones con Venezuela estn formadas bajo acuerdos muy singulares entre ambos gobiernos, con precios y facilidades financieras que se alejan de las prcticas ms habituales en el comercio internacional.

Por tanto, no se trata simplemente de buscar nuevos mercados para el comercio que ya no se puede realizar con Venezuela, sino que hay que hacerlo de una manera diferente e impulsando nuevos sectores econmicos, dado que parece bastante improbable alguien ms reciba los mdicos cubanos y nos venda petrleo bajo las mismas condiciones.

Por eso era tan importante comenzar cuanto antes la diversificacin de las relaciones internacionales y la liberalizacin de las capacidades internas en bsqueda de un incremento de la productividad y mayor eficiencia en la produccin nacional. La atraccin a gran escala de inversin extranjera, la devaluacin de la tasa de cambio oficial y la convergencia monetaria, una reforma ms profunda de la empresa estatal y la ampliacin de los espacios al sector privado y las cooperativas, eran algunos de los pasos que parecan factibles y coherentes con las reformas ya iniciadas.

Por qu no se dieron algunos o todos estos pasos? Pueden esgrimirse mltiples explicaciones.

Porque no hay claridad o convencimiento de hacia dnde dirigir el modelo econmico cubano. Porque las fuerzas de resistencia a los cambios han ganado por ahora la partida. Porque las necesidades de tantos cambios sobrepasan la capacidad institucional y tcnica para administrarlos todos al mismo tiempo. Porque el embargo estadounidense sigue impidiendo la llegada de inversionistas extranjeros institucionales. Porque de verdad se cree que una reforma muy lenta y haciendo experimentos es la nica va efectiva. Y seguramente se podran aadir algunas otras explicaciones.

Por la razn que sea, el resultado final es que las reformas han perdido velocidad en vez de apresurarse, y transcurridos 10 aos, no hay resultados muy alentadores cuando se examina la productividad, el salario medio o un sector especfico como la agricultura.

Los anuncios de nuevas transformaciones son cada vez ms dilatados. Cuba parece vivir en una dimensin del tiempo diferente, es como si un ao de Cuba equivale a un mes en el resto del planeta.

Sin embargo, el espacio en el que opera la economa no est aislado, compite con otros destinos para los capitales internacionales, se rezaga tecnolgicamente, pierde peso relativo en la regin, y sufre los ciclos de los mercados internacionales y las crisis de sus principales aliados econmicos.

Las perspectivas para 2017 y el rol de los bonos pblicos

Para el ao 2017 el gobierno planifica una mejora en la situacin de la economa, algo que es contrario a las proyecciones que habamos efectuados. El gobierno planifica un aumento de dos por ciento del PIB.

Este aumento del PIB para 2017 est sustentado en dos factores esenciales. Uno, la esperanza que mejore la situacin de la economa venezolana tras los ltimos aumentos del precio del barril de petrleo; y dos, el gobierno cubano pone en prctica una poltica fiscal expansiva anticclica.

En su discurso en la Asamblea Nacional el 27 de diciembre, el ministro de Economa y Planificacin, Ricardo Cabrisas, plantea que: Las proyecciones de los portadores energticos para el venidero ao permiten respaldar niveles similares a los del 2016

Muy probablemente esta perspectiva tiene como punto de partida el incremento que ha presentado el precio del barril de petrleo durante los ltimos tres trimestres y algunas proyecciones internacionales que lo sitan en mayores niveles para el ao 2017, lo cual favorece el desempeo de la economa venezolana y abre la posibilidad de que se estabilizarn los envos de petrleos a la isla y los pagos de los servicios mdicos cubanos.

Por otra parte, se proyecta un incremento del gasto pblico y del dficit fiscal para respaldar el aumento del PIB. Se proyecta un aumento de 11 por ciento en los gastos fiscales, pero que no podr ser cubierto por los ingresos fiscales, por lo que generar un hueco fiscal de 11.500 millones de pesos en el ao 2017, lo que representa un valor equivalente a 12 por ciento del PIB.

En trminos porcentuales es el dficit fiscal ms alto desde 1993; en valores ms que duplica el dficit del ao 1993 que fue de 5.000 millones de pesos.

Es propicio que despus de aos de austeridad fiscal el gobierno decida expandir el gasto pblico para amortiguar el efecto recesivo de la crisis venezolana. Es vlido aplicar una poltica fiscal expansiva en momentos de cada del PIB.

Tambin es atinado financiar el dficit fiscal con emisin de bonos pblicos, lo cuales comprarn los bancos estatales cubanos. Este es un nuevo instrumento que desde hace dos aos viene estrenando el Ministerio de Finanzas y Precios con vistas a evitar la monetizacin (impresin de nuevo dinero) como mecanismo de financiacin del dficit fiscal.

Tal mecanismo de financiacin fiscal tiende a acercarse a las prcticas internacionales, y tiene como principal ventaja que evita un incremento de la cantidad primaria de dinero, con lo cual reduce las presiones inflacionarias.

Dnde estn los riesgos de la poltica fiscal expansiva y la emisin de bonos?

Primero, el dficit fiscal puede crecer en pocas de crisis, pero no debe hacerlo de manera desmesurada ni mantenerse alto indefinidamente. Est bien aplicar una poltica fiscal anticclica, pero tener un hueco fiscal de 12 por ciento del PIB en 2017 trae dudas sobre la sostenibilidad financiera de todo el mecanismo de financiacin que se est poniendo en prctica. Para tener un punto de comparacin, se espera que los pases conserven, en promedio de varios aos, un dficit fiscal menor de tres por ciento del PIB.

Se debe tomar en cuenta que los propios inversionistas extranjeros, prestamistas y proveedores internacionales, sern los primeros que estarn mirando este indicador de equilibrio fiscal. A nivel internacional este es uno de los principales indicadores que se toman en cuenta para evaluar la prudencia de la poltica econmica y que define el riesgo financiero del pas.

Segundo, la emisin de bonos pblicos reduce los efectos inflacionarios pero no los elimina del todo. Expandir el gasto fiscal en 11.500 millones de pesos por encima de los ingresos s puede presionar al aumento de los precios dada la ampliacin desproporcionada que est activando en la demanda de bienes y servicios.

Tercero, Cuba no cuenta con una regla fiscal que organice y ponga lmites al equilibrio fiscal de largo plazo (como tienen otros pases en la regin), sino que depende de la discrecionalidad del gobierno cada ao. Es decir, no sabemos qu va a suceder con los dficits fiscales en el futuro. No tenemos seguridad de que los bonos que se estn emitiendo y los prximos que se emitirn sern manejados adecuadamente con el fin de garantizar la sostenibilidad de todo el mecanismo.

Se debe tomar en cuenta que los bancos estn empleando los ahorros de las familias para comprar los bonos pblicos, por tanto, el gobierno tiene la responsabilidad de obtener ingresos fiscales futuros y equilibrar las cuentas pblicas para cumplir sus compromisos con los bancos y, en ltima instancia, con los ahorradores.

Para tener una idea de la magnitud del dficit y de la emisin resultante de bonos pblicos, observemos que en el ao 2015 el ahorro de las familias en los bancos sumaba 23.680 millones de pesos cubanos.

Por ende, el dficit fiscal presupuestado para el ao 2017 equivale a 48 por ciento del valor de las cuentas de ahorros de las familias. Los bancos, ciertamente tienen tambin depsitos de las empresas y su propio capital. Aun as, esta proporcin de 48 por ciento llama la atencin sobre el poco espacio de financiacin que a futuro tendra el MFP para soportar elevados dficits fiscales.

En resumen, el crecimiento proyectado de dos por ciento para el ao 2017 en la economa cubana depende de una situacin que sigue siendo incierta para la economa venezolana, a pesar del aumento del precio del petrleo. Adems, viene acompaado de una poltica fiscal expansiva que de ser bien empleada puede ayudar a manejar la crisis, pero en caso contrario, tendra consecuencias desastrosas para la estabilidad monetaria y financiera del pas.

La activacin de una poltica fiscal anticclica y la emisin de bonos pblicos es acertada, pero parece exagerado un dficit fiscal que equivale a 12 por ciento del PIB y a 48 por ciento del ahorro de las familias en los bancos.

No habra posibilidades de repetir la expansin fiscal en el ao 2018, ms bien ser indispensable realizar un ajuste fiscal que disminuya significativamente el dficit en los prximos aos.

Por tanto, el gobierno solo est ganando un ao de tiempo, en el cual deber aplicar algunas de las reformas estructurales pendientes y necesarias para sacar en firme a la economa de la recesin.

Pvel Vidal, economista cubano y profesor de la Universidad Javeriana en Cali, en Colombia

